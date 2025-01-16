ТОП-12 Лучшие средства для посудомоечных машин в 2025 году

Лучшее моющее средство для посудомоечной машины — не только очистит посуду, но предохранит внутренние элементы машинки от поломок.

Читая посуда. Без разводов и загрязнений. На это способны все моющие средства из нашего рейтинга. Но у каждого из них есть свои особенности. Здесь мы собрали только лучшие средства. Некоторые подходят для сильных загрязнений, другие экологические чистые и для детской посуды. Все они совместимы практически с любым типом посудомоечных машин. Вам остается только выбрать подходящее для себя.

16.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые моющие средства.

Если у вас еще нет посудомоечной машины, то мы настоятельно рекомендуем это исправить. Так как данное кухонное устройство облегчит ваш быт и сэкономит время, которое можно потрать на себя. В нашем рейтинге лучших посудомоечных машин, как раз представлены все самые актуальные модели.

В конце рейтинга мы добавили несколько полезных советов, которые помогут понять, какой тип моющих средств для посудомоечных машин подойдет именно вам, прочитайте до конца. А мы начинаем.

1 Fairy Platinum All in One Лучшие капсулы для посудомоечной машины

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенности: растворимая оболочка

Назначение: для устранения запаха, для мытья посуды, для придания блеска, для стекла, для мытья в холодной воде, для защиты от накипи, для серебра, фарфора и посуды с росписью

Отдушка: есть

Содержит: активный кислород, энзимы

Не содержит: хлор Плюсы Хорошее качество мытья

Удобно использовать

Простота применения Минусы Оставляют после мытья запах

Моющее средство для посудомоечной машины — капсулы, идеально очищают даже сильно загрязненную посуду. Удаляют остатки пищи с первого раза. Особая формула позволяет отмыть даже засохший или пригоревший жир, въевшуюся в микротрещины грязь и пятна от темных напитков. После мытья посуда будет невероятно чистой и сияющей. В составе присутствует специальный усилитель блеска.

Оболочка моментально растворяется. Капсула начинает действовать очень быстро. Она не содержит фосфатов и не вызывает аллергической реакции. Продукт протестирован и рекомендуется ведущими производителями посудомоек.

2 Таблетки Finish All in 1 Max original Лучшие таблетки для посудомоечной машины

9.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенности: растворимая оболочка

Назначение: для мытья посуды, для придания блеска, для мытья в холодной воде, для защиты от накипи

Содержит: активный кислород, энзимы

Не содержит: фосфаты, хлор Плюсы Эффективность

Растворимая упаковка

Устраняют жир и засохшие остатки пищи Минусы Могут оставлять потеки и запах

Это моющее средство для посудомоечной машины — мультифункциональные таблетки удобны в использовании. Они произведены на основе формулы, которая легко удаляет пригоревшие частицы пищи и жирные следы, обеспечивает прекрасный результат.

Красный компонент Powerball моет столовые приборы и придает им сияние. Водорастворимая оболочка повышает удобство использования.

В состав не включены консерванты и отбеливатели, содержащие хлор. При этом присутствуют неионогенные ПАВ, которые легко удаляют засохшие остатки пищи, придают столовым приборам зеркальный блеск. Поликарбоксилат смягчает жесткую воду. Отбеливатель, содержащий хлор, осветляет потемнение от чая. Энзимы расщепляют въевшуюся грязь. Фосфонаты усиливают сияние.

Поверхностно-активные компоненты растворяют даже сложную грязь. Этот продукт избавит вас от необходимости ополаскивания приборов перед мойкой. Он способен расщеплять даже белковые пятна.

3 Таблетки Synergetic Эко Подходят для детской посуды

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для мытья в холодной воде, для мытья посуды, для нержавеющей стали, для придания блеска, для серебра, фарфора и посуды с росписью, для стекла, для устранения запаха

Содержит: кондиционер

Не содержит: парабены, спирт Плюсы Хорошая цена

Экологичные

Со своей задачей справляются Минусы Не желательно трогать таблетку мокрыми руками

Таблетки для посудомоечных машин Synergetic — это экологичный и эффективный выбор для мытья посуды, включая детскую. Они биоразлагаемы, не содержат фосфатов и агрессивных ПАВ, и абсолютно безопасны для всей семьи и окружающей среды. Формула с биоэнзимами (протеаза и амилаза) отлично справляется с любыми загрязнениями, даже с пригоревшей едой, и обеспечивает безупречный блеск без разводов.

Таблетки растворяются полностью, не оставляя следов, защищают посудомоечную машину от накипи и предотвращают появление пятен. В составе нет искусственных ароматизаторов. Удобная водорастворимая упаковка из картона подлежит вторичной переработке. Это подтверждается российской и международной экологической сертификацией. Эти таблетки идеально подходят для всех типов посудомоечных машин и гарантируют превосходный результат мытья даже на коротких программах (не менее 60 минут).

4 Таблетки Clean & Fresh All in 1 Лучшие доступные таблетки для посудомоечных машин

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для устранения запаха, для мытья посуды, для придания блеска, для стекла, для мытья в холодной воде, для защиты от накипи, для нержавеющей стали, для серебра, фарфора и посуды с росписью

Отдушка: есть

Содержит: активный кислород, энзимы

Не содержит: хлор Плюсы Эффективность

Не вызывают потеков

Недорогие Минусы Нерастворимая упаковка

Эти таблетки созданы на основе активного кислорода и обеспечивают комплексный уход, легко растворяют различные пятна. В одной единице средства содержатся все компоненты, которые требуются для полноценного ухода. В составе присутствует ополаскиватель, он препятствует формированию остаточного налета. Активные ингредиенты тщательно подобраны и обеспечивают полноценный уход. Ваши столовые приборы будут не только чистыми, но и сияющими.

После очистки на посуде останется легкий аромат лимона. Средство бережно ухаживает за изделиями из хрусталя, предотвращая их потемнение. Также оно позволяет усилить блеск стальных изделий. Внутри находятся добавки, которые умягчают воду и защищающие технику от накипи. Состав абсолютно безопасен для внешней среды и человека. Он не образует пыли, которая часто становится причиной раздражения слизистой. Лучше всего работает при температуре около 30 градусов.

5 BioMio Эвкалипт / Бергамот и Юдзу Лучшее экологичное средство

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенности: биоразлагаемое, растворимая оболочка

Назначение: для мытья в холодной воде, для мытья посуды, для придания блеска, для стекла, для устранения запаха

Отдушка: есть Плюсы Ненавязчивый аромат

Экологичные

Справляются с различными загрязнениями

Безопасны для детской посуды Минусы Не всегда справляются с очень сильными загрязнениями

Таблетки BioMio BIO-TABS – это экологичный и эффективный способ мытья посуды в посудомоечной машине. Они на 91% состоят из натуральных компонентов и идеально подходят для машин с неполной загрузкой, а также для компактных моделей. Эти быстрорастворимые таблетки с эфирными маслами не только отлично моют посуду, но и удаляют до 99% бактерий, вызывающих кишечные инфекции, — от кишечной палочки до сальмонеллы. Благодаря инновационной технологии, они нейтрализуют неприятные запахи.

Важно отметить, что таблетки BioMio BIO-TABS безопасны для мытья детской посуды и бутылочек, биоразлагаемы и не вредят септическим системам. Перед использованием сильно загрязненную посуду лучше предварительно сполоснуть. В машину достаточно положить одну таблетку в специальное отделение. Рекомендуется использовать специальную соль и ополаскиватель при каждом цикле мытья.

6 Таблетки Somat All in 1 Лучшие таблетки цена/качество

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для устранения запаха, для мытья посуды, для придания блеска, для мытья в холодной воде, для защиты от накипи

Содержит: активный кислород, энзимы

Не содержит: фосфаты, хлор Плюсы Хорошо очищают

Не оставляют потеков

Легко использовать Минусы Плохо растворяются при использовании на коротких циклах

Таблетки прекрасно убирают различные загрязнения, растворяют жир. При этом безвредны для техники и увеличивают срок ее эксплуатации. Хорошего результата можно достичь, используя их при температуре от 40 градусов.

В состав добавлен ополаскиватель, который не допускает появления разводов. Соль делает жесткую хлорированную воду мягче, предупреждает появление налета извести. Таблетка покрыта оболочкой, которая легко растворяется в воде, поэтому ее не нужно разворачивать.

Продукт изготовлен на основе формулы Power Booster, усиливающей его действие. Он безупречно очищает посуду разного вида и придает ей красивый блеск. Подходит для использования в любой воде.

7 Таблетки Synergetic Ultra Power Мощная и экологичная формула

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для мытья посуды, для придания блеска, для стекла, для устранения запаха

Содержит: энзимы

Не содержит: анионные ПАВ, парабены, сульфаты, фосфаты, хлор Плюсы Водорастворимая упаковка таблеток

Хорошо отмывают, без разводов

Нейтральный запах Минусы Ненадёжная оболочка таблетки

Хотите идеально чистую посуду без лишних усилий? Тогда биоразлагаемые таблетки для посудомоечных машин Synergetic ULTRA POWER – ваш выбор! Эти экологичные и безопасные таблетки, упакованные в водорастворимую пленку, эффективно справятся даже с самыми сложными загрязнениями. В их составе – новейшая формула с биоэнзимами, которая борется с жиром и въевшейся грязью, даже в жесткой воде и на коротких циклах мойки (от 60 минут).

Протеаза в составе удаляет засохшие белковые загрязнения (мясной фарш, яичный желток и т.д.), а амилаза – крахмальные (мука, макароны и т.п.). Активные компоненты на растительной основе обеспечивают безупречный результат, а специальные добавки предотвращают помутнение стекла, оставляя посуду сияющей и без разводов. Таблетки подходят для мытья детской посуды, полностью смываются водой и не имеют запаха.

Они не содержат фосфатов, фосфонатов, агрессивных ПАВ и искусственных ароматизаторов, что делает их безопасными для вашей семьи и окружающей среды.

8 Порошок Somat Classic Лучший порошок для посудомоечных машин

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для мытья посуды, для мытья в холодной воде

Содержит: активный кислород, энзимы

Не содержит: фосфаты, хлор Плюсы Качественно отмывает

Не имеет запаха

Мгновенно растворяется Минусы Неудобно насыпать из бутылки

Это качественное моющее средство для посудомоечной машины, основанное на мощной формуле с сода-эффектом. Оно хорошо справляется с остатками пищи и засохшими пятнами. Прекрасно подходит для ежедневного мытья. Порошок мгновенно растворяется в посудомойке, его легко дозировать.

Он прекрасно растворяет налет от темных напитков, отлично моет даже на коротких программах. После его применения на приборах не остается потеков и химического запаха. Продукт рекомендуется применять совместно с солью и ополаскивателем.

9 Капсулы Finish Quantum Ultimate Премиум средство для мытья посуды

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Особенности: растворимая оболочка

Назначение: для мытья посуды, для придания блеска, для мытья в холодной воде

Содержит: активный кислород, энзимы

Не содержит: хлор Плюсы Эффективность

Удобный формат

Не оставляют налета и разводов Минусы После мытья остается выраженный запах

Это трехкамерные капсулы, имеющие два гелевых компонента для посудомоек. Каждая капсула содержит внутри три компонента: белый порошок устраняет въевшиеся пятна, голубой гель эффективно борется со следами жира, гель красного цвета обеспечивает посуде невероятный блеск.

Формула Finish Quantum Ultimate является лучшей в серии Vanish и гарантирует превосходный результат. Продукт прекрасно работает и не требует предварительного замачивания посуды.

В составе нет консервантов и отбеливателей с хлором. При этом присутствуют отбеливатели, содержащие кислород, которые прекрасно убирают следы от темных напитков. Энзимы помогают очистить застарелые загрязнения. НПАВ борются с жирами и засохшими кусочками пищи. Капсулы находятся в биоразлагаемой упаковке, которая быстро растворяется. Вам не придется разворачивать продукт перед закладкой его посудомойку.

10 Порошок Finish Classic Классическое средство для мытья посуды

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для мытья посуды, для мытья в холодной воде

Содержит: активный кислород, энзимы

Не содержит: хлор Плюсы Приятный аромат

Качественно моет

Экономичный расход Минусы Иногда оставляет налет

Это моющее средство для посудомоечной машины сделает вашу посуду кристально чистой. Может справиться даже со стойкими загрязнениями, в том числе застывшим жиром, пригоревшими частицами пищи, пятнами от темных напитков. Прекрасно работает при любом цикле мойки.

Компонент StainSoaker с эффектом замачивания быстро проникает в засохшие частицы пищи и удаляет их. В составе не содержатся фосфаты. При этом есть отбеливатель, содержащий кислород, а также энзимы, которые очищают сложные загрязнения.

Рекомендуется применение совместно с ополаскивателем и солью этой же марки. Порошок легко дозировать в зависимости от уровня загрязненности столовых приборов. Он не создает некрасивых разводов. Продукт находится в упаковке из пластика. Она удобная и позволяет расходовать продукт экономно. Герметичная крышка обеспечивает надежное хранение и предотвращает попадание внутрь влаги.

11 Таблетки Frau Schmidt Все в одном Универсальное средство

7.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для устранения запаха, для мытья посуды, для придания блеска, для стекла, для мытья в холодной воде, для защиты от накипи, для нержавеющей стали, для серебра, фарфора и посуды с росписью

Отдушка: есть

Содержит: активный кислород, энзимы

Не содержит: хлор Плюсы Отсутствие запаха

Хорошо моют

Невысокая цена Минусы Серьезные загрязнения удаляют только в горячей воде

Таблетки прекрасно растворяют жир и прочие пятна, не вызывают появления налета и потеков. Способны вымыть даже следы от темных напитков, могут использоваться с прохладной водой.

В них есть все компоненты, которые необходимы для предотвращения образования накипи, но отсутствуют фосфаты. При этом есть активизаторы для усиления эффективности мытья, а также ингредиенты для деликатной очистки серебряных изделий и придания кристального блеска бокалам из стекла. Таблетки эффективно устраняют неприятные ароматы. За счет уникальной формулы они хорошо подходят для коротких программ, обеспечивают высокое качество мытья.

Каждая таблетка находится в биоразлагаемой оболочке. Она легко растворяется в воде, так что вам не нужно будет ее разворачивать.

12 Таблетки AQUARIUS All in 1 Хорошие таблетки без запаха

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для мытья посуды, для придания блеска, для мытья в холодной воде

Содержит: энзимы

Не содержит: хлор Плюсы Хорошо моют

Не оставляют резкого запаха

Доступная стоимость Минусы Иногда оставляют налет

Качественное моющее средство для посудомоечной машины, которое отлично справляется с любыми, даже серьезными загрязнениями. Оно экономично расходуется. Оптимальная формула обеспечивает хороший результат. Пена с 3D-эффектом моет столовые приборы до блеска.

Средство может использоваться даже в прохладной воде. Каждая таблетка завернута в специальную пленку, которую придется удалить перед закладкой в технику. Продукт прекрасно справляется с очисткой изделий из стекла, керамики, металла и пластика. Он абсолютно безвредный для человека. Внутри находится минимум фосфатов, нет хлорсодержащих веществ, аллергенов и агрессивных ПАВ.

При использовании их на коротком цикле рекомендуется класть таблетку на дно посудомойки. Чтобы достичь наилучшего результата, следует совместно с ними применять ополаскиватель.

Рекомендации по выбору

Даже самая современная посудомойка не очистит грязную посуду без правильно подобранного моющего средства. Давайте разберемся, что необходимо учесть при выборе.

Формат

Существует несколько форматов:

Таблетки. Они простые в использовании. Обычно в них находятся все необходимые вещества для качественной очистки. Их не рекомендуется применять на коротких циклах, поскольку они растворяются достаточно долго. Порошок. Его можно дозировать. Это удобно, если вам нужно помыть небольшое количество столовых приборов. Однако его не рекомендуется использовать людям, у которых есть склонность к аллергии. Он может пылить и раздражать слизистую. Иногда бывает сложно рассчитать дозировку. Гель. Он мгновенно растворяется. Идеально подходит для мытья на коротком цикле. Гель действует деликатно и не требует добавления смягчающих солей, ополаскивателя.

Состав

Он бывает разным. Некоторые бренды используют только безопасные составляющие, которые не несут вредя для здоровья человека и внешней среды. Очистители с фосфатами не совсем экологичные, но хорошо работают с жесткой водой. Хлор эффективно устраняет загрязнения, но способен повредить хрустальную и серебряную посуду. Энзимы прекрасно устраняют белковые пятна и следы жира. ПАВы удаляют жир, но лучше, чтобы их количество не превышало 5%.

Оцените воду, которая бежит из крана в вашем доме. Если она жесткая, применяйте специальные добавки, защищающие технику от накипи.

Обязательно изучите маркировку. Обратите внимание на рекомендации по использованию. Если нужны какие-то дополнительные компоненты, лучше сразу их приобрести. Это предотвратит порчу техники. Например, часто требуется дополнительное применение соли. Она предотвращает появление известкового налета. Также иногда требуется и ополаскиватель, особенно если вы применяете порошок. Он позволяет удалить остатки моющего вещества. Некоторые составы не требуют применения специальных добавок.

Если вам приходится дозировать продукт, тщательно проследите, чтобы его объем был верным. Появление белых следов после мытья говорит о том, что вы превысили дозировку.