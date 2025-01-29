ТОП-12 Лучшие мультипекари, вафельницы и сэндвичницы в 2025 году

Ищете лучший мультипекарь, вафельницу и сэндвичницу, которые можно купить сегодня? Вы попали по адресу! Наш рейтинг топовых моделей поможет вам сделать правильный выбор. Мы тщательно исследовали множество брендов и продуктов. В результате составили список самых надежных и инновационных устройств для приготовления вкусных угощений.

Современные кухонные приборы, такие как лучшие мини-печи, лучшие хлебопечки или лучшие электрогрили сильно упрощают жизнь хозяйке, к ним также можно отнести мультипекари, вафельницы и сэндвичницы.

29.01.2025 Обновление В рейтинг лучших мультипекарей, вафельниц и сэндвичниц добавлены новые модели.

Лучшие мультипекари — это универсальные устройства позволят приготовить широкий спектр блюд. От печенья и кексов до пиццы и гриля. Наш рейтинг составлен на основе качества исполнения, функциональности и отзывов довольных покупателей. Вы можете быть уверены, что каждая модель в нашем списке соответствует сам высоким стандартам.

Лучшие вафельницы — незаменимые кухонные приборы для любителей сладостей. С помощью этих электрических устройств вы сможете приготовить идеальные, хрустящие вафли прямо у себя дома. Наш рейтинг предоставит вам исчерпывающую информацию о том, какая вафельница лучше всего подойдет для ваших потребностей. Мы учили размеры, формы вафель, материалы изготовления и другие факторы, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор.

Независимо от того, любите ли вы простые гриль-сэндвичи или предпочитаете разнообразие начинок, наш рейтинг предоставит вам полезную информацию о сам популярных и функциональных моделях. Мы обратим внимание на оценки покупателей, удобство использования, прочность и другие ключевые характеристики, чтобы помочь вам найти лучшую сэндвичницу для своей кухни.

1 Вафельница Kitfort КТ-1689 Лучшая вафельница в целом

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Панель: вафли

Вид панели для вафель: бельгийские, венские

Порций: 2

Число режимов: 1

Мощность: 700 Вт

Управление: механическое

Корпус: пластиковый

Покрытие: антипригарное

Особенности: антипригарное покрытие, индикатор работы

Размер и вес: 12.9×32.5×10.5 см, 1.50 кг Плюсы Простое управление

Компактная

Быстро нагревается Минусы Короткий шнур

Вафельница Kitfort КТ-1689 — это простой способ приготовить вкусные и толстые бельгийские вафли всего за несколько минут! У неё есть удобные световые индикаторы, показывающие включение и готовность к работе, а также независимые нагревательные элементы в каждой половине формы для равномерного пропекания.

Корпус сделан из термостойкого пластика, а предупреждающая наклейка о высокой температуре защитит вас от ожогов. Антипригарное покрытие форм обеспечивает быстрое нагревание и лёгкое извлечение готовых вафель. В комплекте идёт удобная лопатка, которая поможет аккуратно перевернуть или вынуть вафли.

Зажим не только гарантирует идеальное приготовление, но и удобен для хранения вафельницы. А прорезиненные ножки предотвращают скольжение прибора по поверхности стола во время работы. Короче говоря, это надёжная и удобная вафельница для приготовления вкусных бельгийских вафель дома.

2 REDMOND RMB-634/3 Лучший мультипекарь в целом

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл и пластик

Панель: вафли, гриль, сэндвичи

Вид панели для вафель: венские, голландские

Число режимов: 1

Мощность: 700 Вт

Управление: механическое

Покрытие: антипригарное

Вес: 2.29 кг

Особенности: антипригарное покрытие, возможность смены панелей, индикатор работы

Размер: 23.5*23.8*10.5 см Плюсы Компактная

Легко моется

Много сменных панелей Минусы Короткий шнур

Этот мультипекарь совместил в себе несколько устройств. С помощью него вы сможете делать вафли, кексы, омлеты с начинками. Модель компактная и поможет вам освободить место на кухне.

Панели прибора имеют антипригарное покрытие, это позволяет уменьшить количество жира в процессе приготовления. У вас будут получаться вкусные и низкокалорийные блюда. Панели легко моются, к ним не прилипают кусочки теста. Корпус прибора изолированный, это повышает безопасность техники и снижает риск получения ожогов.

Производитель предлагает несколько типов панелей для приготовления различных блюд. Также вы можете приобрести дополнительные панели. Подключите мультипекарь к умной розетке SkyPlug RSP-100S и вы сможете контролировать работу устройства дистанционно. Вам нужно будет лишь заложить в прибор продукты и установить необходимое время приготовления. К указанному сроку горячая еда будет готова.

В комплекте есть книга рецептов, составленная профессиональными поварами компании REDMOND. В ней предлагается более 2000 блюд. Если вы соблюдаете особую диету или у вас есть непереносимость определенных продуктов, выбирайте нужные компоненты для выпечки. Например, вместо сладких вафель вы сможете сделать диетические вафли с бананом без сахара.

3 Сэндвичница Kitfort КТ-1609 Panini Maker Лучшая сендвичница в целом

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл и пластик

Панель: гриль

Порций: 1

Число режимов: 2

Мощность: 640 Вт

Управление: механическое

Покрытие: антипригарное

Длина шнура: 0.75 м

Особенности: отсек для хранения шнура, индикатор работы

Размер и вес: 20.8×23.5×9 см, 1 кг Плюсы Компактная

Быстро нагревается

Стильный дизайн Минусы Короткий шнур

Эта бутербродница поможет вам поджарить горячие гренки, сэндвичи, тосты и другие вкусные блюда. Ее пластины сделаны с ребристой поверхностью, они быстро нагреваются и способствуют образованию золотистой корочки на продуктах.

Сэндвичница имеет термостат, позволяющий сохранять температуру рабочих панелей. Есть индикатор, который показывает подключение нагрева и его отключение. Модель может использоваться в двух режимах. В двустороннем режиме вы сможете поджаривать продукты с обеих сторон. В одностороннем режиме можно открыть крышку на 90 градусов, в результате бутербродница станет жаровней.

Модель удобная в эксплуатации, она не занимает много места на кухне. Есть функция подстройки под разную толщину бутербродов. Мощность прибора составляет 640 Вт.

4 Вафельница Kitfort KT-1646 Лучшие отзывы покупателей

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Панель: вафли

Вид панели для вафель: бельгийские

Порций: 2

Мощность: 1200 Вт

Управление: механическое

Корпус: пластиковый

Покрытие: антипригарное

Особенности: регулировка температуры, индикатор работы

Длина шнура: 0.69 м

Размер и вес: 27.5×20.5×10.8 см, 1.90 кг Плюсы Компактная

Стильный дизайн

Быстро нагревается Минусы Короткий шнур

Панель для одного типа вафель

Это вафельница в пластиковом корпусе, с помощью которой вы сможете приготовить изысканные десерты. Она имеет изолированные ручки, что повышает безопасность ее использования.

Мощность модели высокая, так что вы сможете выпекать две вафли за раз. Готовность вафель определяется визуально. С помощью терморегулятора можно выставить необходимую температуру. Индикаторы работы упрощают использование прибора.

Вафельница имеет функцию защиты от перегрева. Ее корпус эргономичный, на нем есть ручки, так что технику легко переносить с одного места на другое. В нижней части корпуса есть место для шнура. На дне находятся прорезиненные ножки, позволяющие прибору прочно стоять на поверхности. Эта вафельница позволит вам приготовить вкусные бельгийские вафли удлиненной формы всего за пару минут.

5 Вафельница Sting Ray Доступная вафельница с простым управлением

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: термостойкий пластик

Панель: вафли

Вид панели: для бельгийских вафель

Порций: 5

Число режимов: 1

Мощность: 1200 Вт

Управление: механическое

Покрытие: антипригарное

Длина шнура: 0.65 м

Особенности: защита от перегрева, индикатор включения, индикатор готовности к работе

Размер и вес: 20x24x10.3 см Плюсы Компактный

Легко моется

Легкое управление

Много порций Минусы Короткий шнур

Панель для одного типа вафель

Sting Ray отличная электрическая вафельница мощностью 1200 Вт. Она обеспечит быстрый и равномерный нагрев рабочей поверхности, благодаря чему ваши вафли будут идеально пропеченными. Антипригарное покрытие пластин гарантирует лёгкое приготовление и чистку, а защита от перегрева обеспечит безопасность использования. Удобные индикаторы работы и нагрева позволят контролировать процесс приготовления, а регулировка температуры позволит добиться именно той степени румяности, которая вам нравится. Ненагревающаяся ручка сделает использование вафельницы ещё комфортнее и безопаснее.

Эта компактная вафельница станет отличным помощником на вашей кухне, позволяя быстро готовить вкусные вафли для всей семьи или гостей. Она идеально подходит как для ежедневного использования, так и для особых случаев. Благодаря своим функциям, эта вафельница станет прекрасным подарком на Новый год маме или на 8 марта бабушке. Приготовление блюд с помощью этой вафельницы сделает ваши рецепты не только вкусными, но и полезными, а сама вафельница станет вашим лучшим другом на кухне.

6 Мультипекарь MARTA Компактный и доступный мультипекарь

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Виды панелей: для печенья, для тостов, пластины для вафель

Порций: 1

Число режимов: 1

Мощность: 850 Вт

Управление: механическое

Покрытие: антипригарное

Длина шнура: 0.65 м

Особенности: блокировка крышки, индикатор включения, индикатор готовности к работе

Размер и вес: 12.9x32x10.1 см, 1.40 кг Плюсы Компактный

Надежный

Несколько панелей Минусы Короткий шнур

Мультипекарь MARTA 3 в 1 – это компактный и удобный прибор для приготовления разнообразных блюд, идеально подходящий для небольшой кухни. Благодаря равномерному прогреванию рабочей поверхности с антипригарным покрытием, ваши вафли, сэндвичи или другие кулинарные шедевры будут пропекаться идеально. Ручки прибора не нагреваются, что обеспечивает безопасность во время готовки, а система защиты от перегрева предотвратит поломку устройства.

Наличие индикаторов работы и нагрева, а также прорезиненных ножек для устойчивости – дополнительные преимущества. Мультипекарь MARTA легко хранить, так как он может устанавливаться вертикально, экономя место на кухне. Возможность использования сменных панелей расширяет кулинарные горизонты: вы можете готовить не только вафли, но и гриль, сэндвичи, пиццу или печенье, в зависимости от ваших предпочтений.

Этот кухонный гаджет станет незаменимым помощником для тех, кто ценит вкусную и здоровую пищу, а также желает разнообразить свой рацион. Компактный размер и функциональность делают мультипекарь MARTA отличным подарком для любителей домашней выпечки и не только. Он превратит приготовление пищи в приятное и лёгкое занятие, а ваши кулинарные эксперименты будут успешными и вкусными.

7 REDMOND Мультипекарь RMB-611 Функциональный мультипекарь

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Виды панелей: вафли, гриль, сэндвичи

Число режимов: 1

Мощность: 700 Вт

Управление: механическое

Корпус: пластиковый

Покрытие: антипригарное

Длина шнура: 0.8 м

Особенности: индикация включения, индикация нагрева, ручка для переноски, сменные панели для приготовления

Размер и вес: 26.5×30.5×14.5 см, 2.45 кг Плюсы Компактный

Книга с рецептами

Функциональные панели Минусы Долго нагревается

Это мультипекарь, выполненный из высокопрочного пластика. Он устойчив к высокой температуре, механическим повреждениям. Прорезиненные ножки позволяют ему надежно стоять на поверхности и не скользить. Модель имеет специальную ручку для удобства транспортировки. Вы сможете приготовить вкусные вафли, бутерброды, сэндвичи, овощи на гриле.

Мультипекарь экономно расходует электроэнергию. Антипригарное покрытие позволяет не использовать растительное масло в процессе готовки. Устройство легко очищается от остатков пищи при помощи влажной салфетки. Модель имеет световую индикацию, которая оповещает о том, что прибор включен и готов к работе. Потребляемая мощность составляет 700 Вт.

Модель безопасная в использовании, вы не обожжетесь, даже если случайно прикоснетесь к устройству в процессе работы.

8 REDMOND Мультипекарь RMB-M605 Для самой разнообразной выпечки

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл и пластик

Панель: вафли, пончики, выпечка и печенье

Вид панели для вафель: бельгийские

Число режимов: 1

Мощность: 700 Вт

Управление: механическое

Покрытие: антипригарное

Длина шнура: 0.8 м

Особенности: индикатор работы

Размер и вес: 23.1x24x9.7 см, 2 кг Плюсы Компактный

Функциональный

Быстро готовит Минусы Короткий шнур

Этот мультипекарь, которая поможет вам готовить вкусную выпечку у себя дома. Устройство оборудовано съемными панелями с антипригарным покрытием. Вам необязательно будет использовать масло во время приготовления. Вы без труда сможете делать бельгийские вафли, пончики и другую выпечку. Тесто не будет прилипать к панелям. У модели всего один режим работы, вам не нужно будет настраивать температуру. На корпусе расположен индикатор, по которому можно узнать о включении прибора.

Устройство легкое и компактное, оно без проблем разместится даже на маленькой кухне. Вы сможете радовать себя вкусными десертами каждый день. В комплекте есть книга с рецептами, позволяющая сделать меню разнообразным. Специальный предохранитель защищает устройство от перегрева в процессе использования.

Корпус сделан из устойчивого к износу пластика. На нем есть ручка, повышающая удобство транспортировки. Корпус термоизолирован, вы не обожжетесь, даже если коснетесь мультипекаря в процессе его использования.

9 Вафельница GFGRIL GFW-032 Лучшая вафельница, которая порадует детей

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл и пластик

Панель: детские вафли

Порций: 7

Число режимов: 1

Мощность: 700 Вт

Управление: механическое

Покрытие: антипригарное

Длина шнура: 0.7 м

Особенности: антипригарное покрытие, индикация включения, индикация нагрева

Размер и вес: 23,5*19*10 см, 1 кг Плюсы Компактная

Легко моется

Формы в виде забавных фигур Минусы Короткий шнур

Нет книги с рецептами

Представьте себе: утро, аромат свежеиспеченных вафель, счастливые лица вашей семьи… Всё это становится реальностью с электрической вафельницей GFW-032! Эта чудесная помощница на вашей кухне превратит обычный завтрак или чаепитие в настоящий праздник. Ваши близкие будут в восторге от вкусных и необычных вафель и пирожных, особенно дети – ведь GFW-032 готовит сразу 7 мини-вафель забавных форм! Они получаются нежными, воздушными, с хрустящей корочкой – просто объедение!

С GFW-032 вы можете экспериментировать с рецептами бесконечно: классические, шоколадные, творожные, сырные вафли, с овощами, с начинками… Фантазия не ограничена! Мощный 700-ваттный двигатель быстро нагревает вафельницу, обеспечивая равномерное пропекание. Индикаторы покажут, когда прибор готов к работе, а встроенный терморегулятор защитит от перегрева. Прорезиненные ножки гарантируют устойчивость на любой поверхности. Антипригарное покрытие – залог лёгкой очистки и отсутствия пригорания.

Компактные размеры (23,5x19x10 см) позволяют хранить вафельницу без проблем, а её стильный красный дизайн станет ярким акцентом на вашей кухне. Используются только экологически чистые и безопасные материалы, поэтому вы можете быть уверены в качестве и безопасности GFW-032. В общем, эта вафельница – это не просто бытовой прибор, а источник радости и вкусного настроения для всей вашей семьи!

10 Сэндвичница ENDEVER SM-29 Простая и удобная

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал корпуса: металл и пластик

Панель: сэндвичи

Число режимов: 1

Мощность: 850 Вт

Управление: механическое

Покрытие: антипригарное

Длина шнура: 0.75 м

Особенности: индикатор работы

Размер и вес: 24,5*9,2*23,4 см, 1,25 кг Плюсы Быстро нагревается

Простота использования

Компактность Минусы В первое время присутствует запах

Электрическая сэндвичница Endever Skyline SM-29 – это отличный вариант для приготовления вкусных и хрустящих английских сэндвичей с любыми начинками. Во время готовки сэндвичи автоматически делятся на аккуратные треугольники. Благодаря мощности в 850 Вт, процесс приготовления займет совсем немного времени. Антипригарное покрытие панелей обеспечивает лёгкое извлечение готовых бутербродов и упрощает чистку.

Индикатор готовности к работе сообщит вам, когда можно начинать приготовление, а удобная ручка обеспечит комфортное использование и перемещение сэндвичницы. Прочный термостойкий корпус из пластика гарантирует долгий срок службы прибора, а ненагревающаяся ручка повышает безопасность эксплуатации. Защита от перегрева предотвращает повреждения и продлевает жизнь сэндвичницы.

Устойчивость на любой поверхности обеспечивается специальными ножками, а зажим-блокировка на ручке надёжно фиксирует сэндвичницу в закрытом положении. В общем, Endever Skyline SM-29 – это удобная, безопасная и долговечная сэндвичница для всей семьи, которая позволит вам наслаждаться вкусными завтраками каждый день.

11 Вафельница Kitfort KT-1641 Высокое качество по доступной цене

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Панель: вафли

Вид панели для вафель: мини-вафли

Порций: 4

Число режимов: 1

Мощность: 460 Вт

Управление: механическое

Корпус: пластиковый

Покрытие: антипригарное

Длина шнура: 0.69 м

Особенности: индикатор работы

Размер и вес: 15.5x21x9 см, 0.69 кг Плюсы Компактная

Стильный дизайн

Быстро печет Минусы Панели не съемные

Эта вафельница поможет приготовить вкусные бельгийские вафли. Она имеет индикатор нагрева, независимые нагревательные элементы в каждой половине формы. В корпусе имеется отверстие для шнура.

Корпус сделан из термостойкого пластика. Формы имеют антипригарное покрытие. Устройство быстро нагревается, вафли равномерно прогреваются со всех сторон. Есть зажим, который повышает удобство хранения.

Модель защищена от перегрева, имеет мощность 460 Вт. Готовность продукта определяется визуально. Эргономичный корпус имеет привлекательный дизайн и дополнен ручкой для удобной переноски.

12 Вафельница Спектр-Прибор Куряночка ЭВ-0.8 Отечественная разработка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Панель: вафли

Вид панели для вафель: тонкие

Порций: 1

Число режимов: 1

Мощность: 800 Вт

Управление: механическое

Корпус: металлический

Особенности: защита от перегрева

Длина шнура: 1.5 м

Размер и вес: 19.8×22.2×8.5 см, 2.20 кг Плюсы Хорошо печет

Металлический корпус

Оригинальный дизайн Минусы Слишком маленькая

Сильно нагреваются ручки

Это электрическая вафельница, в которой можно приготовить тоненькие вафли по стандартному рецепту. Также в ней можно делать трубочки с различными наполнителями, вкусное мороженое и другие блюда.

От аналогичных изделий эта модель отличается увеличенной высотой нагревательных платформ. Это обеспечивает стабильную температуру приготовления. Есть возможность изменения толщины вафель.

В конструкции предусмотрена система защиты от перегрева, которая пригодится, если произойдет скачок напряжения в сети. Нагревательные элементы сделаны из алюминия. Они не имеют дополнительных покрытий.

Советы по выбору

При выборе кухонной техники нужно ориентироваться на функции, которые вам потребуются, а также технические параметры устройства.

Как выбрать вафельницу При покупке вафельницы обратите внимание на несколько параметров: Мощность Она варьируется 400 до 1500 Вт. Однако встречаются и более мощные модели. Размеры и форма В зависимости от вида формы вы сможете выпекать круглые, треугольные, овальные и другие варианты вафель. Корпус Он может быть сделан из металла или пластика. Металлический корпус более надежный, пластиковый не накаляется во время работы. Дополнительные функции К ним относят таймер, световые индикаторы, термостат и другие.

Как выбрать мультипекарь Чтобы правильно выбрать мультипекарь, учтите несколько характеристик: Мощность Чем она выше, тем быстрее будут готовиться блюда. Количество сменных пластин Подумайте, что вы планируете готовить. Если вы будете делать только вафли, не нужно переплачивать за панель для орешков. Материал корпуса Он может быть металлическим или пластиковым. Металлические модели более прочные и выглядят стильно. Тип управления Оно может быть механическим или электронным.