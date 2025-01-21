ТОП-12 Лучшие электрические грили в 2025 году

Лучший электрический гриль на вашей кухне — это как шеф-повар из мишленовского ресторана.

Чувствуете запах? Запах сочного, только-что приготовленного стейка. Если нет, то вам срочно необходим один из лучших электрогрилей, чтобы исправить это. На первый взгляд может показаться, что электрогриль — устройство которым пользуются один раз после покупки. Но это далеко не так.

21.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели грилей.

Современный электрогриль, может готовить: мясо, рыбу, овощи и много чего еще на таком уровне, что вы забудете про походы в ресторан. И, вполне вероятно, неплохо на этом сэкономите. Ни какая сковородка, лучшая микроволновая печь или электрическая плита не сравнится с этим устройством. Сегодня на рынке представлено огромное количество моделей. Производители поняли, что этот кухонный девайс пользуется огромным спросом. Поэтому выбрать подходящий гриль для себя может быть непросто. Но мы решили эту проблему.

Мы составили рейтинг лучших электрогрилей, которые можно купить прямо сейчас. Собрали здесь только лучшие и актуальные модели для любого бюджета. Вам остается лишь выбрать из представленных вариантов. Мы гарантируем, что имея лучший электрогриль, вы не пожалеете об этом ни на одну секунду.

1 Tefal Optigrill+ GC712 Лучший домашний электрогриль

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2000 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: из комбинированных материалов

Особенности: антипригарное покрытие, регулировка высоты верхней панели, поддон для сбора жира, контактный гриль

Дополнительные функции: автоматическое отключение, регулировка температуры

Число режимов: 6

Размер и вес: 36.5×36.5×17.5 см, 4.65 кг Плюсы Компактный

Удобство использования

Стильный дизайн Минусы Короткий шнур

Электрический гриль, позволяющий делать идеальные стейки любой прожарки. Чувствительный сенсор умеет определять, как много кусочков вы положили внутрь и какую толщину они имеют, в зависимости от этого он подбирает соответствующую температуру. Кроме мяса вы сможете также приготовить птицу, бургеры, рыбу, сосиски и сэндвичи. Для каждого продукта есть подходящая программа. Ее выбор осуществляется на панели управления, здесь есть наглядные рисунки.

Предусмотрен режим разморозки, так что вы можете начинать готовить продукты сразу после того, как достанете их из морозилки. Рабочая поверхность вмещает в себя до 4 порций одновременно. Она сделана из алюминия и имеет антипригарное покрытие. К ней не прилипают частицы жира, за ней просто ухаживать. Можно мыть вручную или в посудомойке.

Пластины, закрепленные под углом, позволяют лишней жидкости и жиру стекать в поддон. Модель имеет цветовую индикацию включения для удобства использования. Можно менять уровень наклона нагревающихся платформ.

2 Kitfort КТ-1627 Лучший доступный электрогриль

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2000 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: из комбинированных материалов

Особенности: антипригарное покрытие, контактный гриль, поддон для сбора жира, антипригарное покрытие, поддон для сбора жира, контактный гриль

Дополнительные функции: регулировка температуры, возможность использования верхней панели как самостоятельной

Число режимов: 2 Плюсы Цена, доступная каждому

Компактный размер

Отлично готовит Минусы Сложно мыть

Бюджетные материалы и сборка

Электрогриль Kitfort KT-1627 — это отличное решение для любителей сочной и вкусной еды. Специальное покрытие предотвращает образование подгоревших корочек, а нагревательные элементы сверху и снизу гарантируют равномерное прожаривание продуктов, будь то мясо или птица.

Управлять грилем очень легко: поворотный переключатель позволяет точно настроить нужную температуру. Индикатор сообщит, когда гриль готов к работе, а защита от перегрева обеспечит безопасность и долгий срок службы прибора. Для удобства чистки и использования предусмотрен специальный лоток для сбора жира и сока. В общем, Kitfort KT-1627 — это функциональный и надёжный гриль, который упростит приготовление пищи и сделает его более приятным.

3 Tefal Optigrill Elite GC750D30 Мечта мясоеда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2000 Вт

Материал рабочей поверхности: антипригарная

Материал корпуса: комбинированный

Особенности: антипригарное покрытие, контактный гриль, поддон для сбора жира, съемные пластины

Дополнительные функции: автоматическое отключение, защита от перегрева, регулировка температуры, функция разморозки, функция «суперкорочка», автоматическое определение толщины

Число режимов: 12

Размеры и вес: 36.3×34.1×18 см, 5.20 кг Плюсы Удобные автопрограммы

Отличное антипригарное покрытие

Лучше в своем классе приготовление Минусы Сосиски скатываются из-за наклона поверхности

Электрогриль Tefal Optigrill Elite GC750D30 – это умная и удобная вещь на вашей кухне. Он сам определяет толщину продуктов и выставляет нужные настройки для идеальной прожарки – с ним ваши стейки, рыба, овощи и даже сэндвичи будут прожарены равномерно со всех сторон. Представьте: 12 автоматических программ, и вам не нужно ничего вычислять и контролировать!

Большие грилирующие поверхности (30×20 см) с антипригарным покрытием упростят готовку, а если хотите что-то особенное – регулируйте время и температуру вручную на удобном дисплее. Гриль сделан из металла и пластика, с продуманной термоизоляцией, чтобы корпус не обжигал руки. Есть специальный поддон для сбора сока и жира, который легко снимается и моется как вручную, так и в посудомойке. А еще, в Tefal Optigrill Elite GC750D30 предусмотрена функция разморозки, что невероятно удобно.

Система безопасности с защитой от перегрева и автоматическим выключением делает прибор безопасным в использовании. В общем, Tefal Optigrill Elite GC750D30 — это надежный и многофункциональный гриль, который значительно облегчит процесс приготовления.

4 REDMOND SteakMaster RGM-M805 Отличный гриль, по отличной цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2100 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: комбинированный

Особенности: отсек для хранения шнура

Дополнительные функции: защита от перегрева, поддон для сбора жира и сока

Число режимов: 7

Размеры и вес: 32.5×16.8 см, 4.50 кг Плюсы Количество режимов

Простота управления

Легко чистить Минусы Есть посторонний запах при первом использовании

Гриль Redmond SteakMaster RGM-M805 — это универсальная кухонная помощница, которая значительно расширит ваши кулинарные возможности. Вы сможете готовить не только классические стейки и овощи, но и печь, жарить котлеты, разогревать гамбургеры и многое другое.

Все блюда получаются вкусными, равномерно пропеченными и, что немаловажно, полезными. Секрет такого разнообразия и высокого качества приготовления — в сменных панелях и особом дизайне: закрытые нагревательные элементы сверху и снизу обеспечивают равномерный прогрев продуктов и сокращают время готовки. Излишки жира и сока стекают в специальный поддон, а антипригарное покрытие панелей делает их очень лёгкими в уходе.

Максимальная температура достигает 210 градусов. Корпус гриля имеет термоизоляцию, что гарантирует безопасность использования и исключает риск ожогов. Кроме того, Redmond SteakMaster RGM-M805 защищен от перепадов напряжения и перегрева. Этот гриль — настоящая находка для тех, кто ценит своё время и хочет радовать себя и своих близких вкусными и здоровыми блюдами.

5 Tefal Optigrill+ XL GC722D34 Лучшее соотношение функциональность/качество

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2000 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: из комбинированных материалов

Особенности: антипригарное покрытие, регулировка высоты верхней панели, поддон для сбора жира, контактный гриль

Дополнительные функции: автоматическое отключение, регулировка температуры

Число режимов: 9

Размер и вес: 36.5×44.5×17.5 см, 5.20 кг Плюсы Удобство использования

Вместительный

Легко мыть Минусы Долго нагревается

Это электрический гриль, который имеет широкие панели и позволяет одновременно готовить множество порций. Рельефные пластины раскаляются до 285 градусов. За счет этого обеспечивается качественная прожарка продуктов.

Рабочая поверхность сделана с антипригарным покрытием, на ней не остается пища и жир. Все загрязнения легко удаляются при помощи губки и воды. Жидкость и жир, которые появляются во время приготовления блюд, скапливается в лотке, находящемся внизу устройства.

Модель способна распознавать размеры кусков и подбирать в зависимости от этого подходящую температуру, продолжительность готовки. Есть 9 программ, позволяющих настраивать параметры работы устройства. Ручной режим доступен только для овощей.

За счет кругового индикатора можно следить за процессом готовки. Есть дисплей, на котором показывается степень прожарки. Если вы планируете готовить по собственному рецепту, то можете выставить необходимую температуру приготовления самостоятельно.

Высокая мощность способствует быстрому прогреву нагревательных элементов, которые находятся внизу и вверху прибора. Продукты равномерно поджариваются. Панели можно снять и вымыть в посудомойке. Любые продукты на этом гриле получаются сочными внутри и с золотистой корочкой снаружи.

6 Tuvio TG02DM Гриль придуманный в Яндексе (Tuvio бренд Яндекса)

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2200 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: комбинированный

Особенности: поддон для сбора жира

Число режимов: 12

Размеры и вес: 33.8×36.5×16.4 см, 4.20 кг Плюсы Адекватная цена

Легко мыть

Понятное управление Минусы Необходимо мыть перед первым использованием

Сенсорное управление понравится не всем

Электрогриль Tuvio TG02DM — это универсальное устройство «3 в 1»: гриль, печь и барбекю. Он мощный (2200 Вт) и позволяет разогреваться до 230 °C, с возможностью ручной регулировки температуры с шагом 5 °C. Гриль быстро и равномерно прожаривает продукты, даже толстые куски мяса или рыбы. Устройство оснащено 12 автоматическими программами, включая режимы для получения румяной корочки и быстрой разморозки.

«Умный гриль» автоматически определяет толщину мяса и контролирует степень его прожарки, гарантируя идеальный стейк. Таймер и индикаторы упрощают приготовление других блюд, таких как гарнир или рыба. Гриль комплектуется съёмными антипригарными панелями, позволяющими готовить без добавления масла и жира; излишки жира стекают в специальный поддон.

Панели раскрываются на 180 градусов, с возможностью раздельной регулировки температуры каждой панели, что позволяет готовить разные блюда одновременно, например, рыбу и гарнир, или английский завтрак. Уход за грилем очень прост: съёмный поддон и панели легко моются в посудомоечной машине.

7 Kitfort KT-1652 Лучший гриль цена/качество

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2100 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: из комбинированных материалов

Особенности: антипригарное покрытие, поддон для сбора жира, контактный гриль

Дополнительные функции: автоматическое отключение, возможность использования верхней панели как самостоятельной, регулировка температуры

Размер и вес: 34x37x16 см, 4.70 кг Плюсы Компактный

Мощный

Есть таймер Минусы Верхняя крышка быстро загрязняется

Это электрический гриль, в котором можно жарить мясо, рыбу, а также овощи. Устройство работает в нескольких режимах. В закрытом режиме можно пожарить продукты с обеих сторон. Есть вариант с поднятой панелью, который подходит для прожарки овощей и мяса большой толщины. В одностороннем режиме прибор становится жаровней. Его крышка откидывается на 180 градусов.

Нагреватель встроен в панель, он равномерно распределяет тепло по поверхности. Специальное покрытие предотвращает пригорание. Панель управления имеет поворотные регуляторы. Есть таймер, который позволяет выставить настройки до 30 минут.

Жир и жидкость стекают в лоток, который можно достать и очистить без особых усилий. Нагревательные панели съемные, их также можно вытащить и вымыть.

8 Midea MGR-4500 Подойдет для большинства кухонь

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2100 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: комбинированный

Особенности: поддон для сбора жира, съемные пластины

Дополнительные функции: автоматическое отключение, возможность использования верхней панели как самостоятельной, защита от перегрева, регулировка температуры

Число режимов: 9

Размеры и вес: 38.7×38.7×32.2 см, 5.80 кг Плюсы Быстро готовит

Хорошее покрытие пластин

Легко мыть и хранить Минусы Долго разогревается

Большинство режимов бесполезные

Электрический гриль Midea MGR-4500 – это современный и удобный кухонный прибор, который станет вашим незаменимым помощником. Его высокая мощность – 2100 Вт – обеспечивает быстрое и равномерное приготовление любых блюд. Благодаря девяти автоматическим программам вы легко выберете оптимальный режим для любого продукта, будь то стейк, бургер или креветки, но пользоваться буде парой из них.

Гриль предлагает четыре степени прожарки, позволяя готовить еду именно так, как вы любите. Съемные панели с антипригарным покрытием значительно упрощают очистку, а верхняя панель может использоваться как самостоятельная жаровня. Управление осуществляется с помощью удобного сенсорного LED-дисплея. Гриль раскрывается на 180 градусов, превращаясь в полноценное барбекю, что позволяет готовить несколько блюд одновременно – например, овощи и морепродукты.

Съемный поддон для сбора жира делает приготовление пищи ещё более здоровым. Прочный и безопасный корпус из комбинированных материалов, а также защита от перегрева гарантируют долгий срок службы и безопасное использование. Компактный вес упрощает перемещение гриля на кухне.

9 RED SOLUTION SteakPRO G830D Удобный гриль по доступной цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2000 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: комбинированный

Особенности: антипригарное покрытие, поддон для сбора жира, съемные пластины, раскрытие на 180°, сменные панели для приготовления

Дополнительные функции: автоматическое отключение, возможность использования верхней панели как самостоятельной, защита от перегрева, регулировка высоты, регулировка температуры

Число режимов: 5

Размеры и вес: 34.5×35.5×15 см, 4.50 кг Плюсы Стильный дизайн

Простое управление

Быстро нагревается Минусы Короткий шнур

Легко пачкается

Электрогриль RED SOLUTION SteakPRO G830D – это крутая штука, которая объединяет в себе гриль, духовку и барбекю. Мощностью 2000 Вт, с сенсорным управлением и стильным футуристичным дизайном – выглядит он очень современно. Крышка из закаленного стекла – красота и практичность.

Пять автоматических программ (стейк, колбаски, птица, рыба, овощи) – выбирай и готовь. В режиме «стейк» гриль сам определяет толщину и степень прожарки, подсвечивая её на дисплее . Регулировка температуры с шагом в 5 градусов – до 230°C – идеально для сочных стейков.

Съемные антипригарные панели легко моются, а лишний жир стекает в специальный поддон. В комплекте – книга рецептов от шеф-повара – экспериментируй на здоровье! Кроме того, он раскладывается на 180° – можно готовить большие порции или сразу несколько блюд [citation:4]. Цветовая индикация (красный – нагрев, оранжевый – подогрев, зеленый – готово) и звуковой сигнал – всё понятно и удобно.

10 Kitfort KT-1601 Невероятное качество по доступной цене

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2000 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: стальной корпус

Особенности: поддон для сбора жира

Дополнительные функции: возможность использования верхней панели как самостоятельной, регулировка температуры

Число режимов: 4

Размер и вес: 35.5×37.5×16 см, 5.10 кг Плюсы Быстро нагревается

Удобство эксплуатации

Легко моется Минусы Короткий шнур

Электрический гриль, имеющий раскладную конструкцию. Он занимает мало места на кухне и помогает готовить блюда с поджаристой и золотистой корочкой. Модель имеет мощность 2000 Вт. Раскладная конструкция позволяет готовить продукты при закрытой крышке и открытой. В каждой панели есть встроенные элементы нагрева.

Наивысшая температура доходит до 230 градусов. Эта модель имеет большое количество преимуществ перед аналогами. Она сделана в металлическом изолированном корпусе. Есть пластиковые ручки для удобства использования.

Температуру можно менять вручную. Прибор имеет компактные размеры и весит чуть больше 5 кг. Съемные детали легко снять и очистить от загрязнений под водой или в посудомойке. На этом гриле вы сможете с легкостью приготовить мясо, рыбу и прочие продукты.

11 Tefal GC306012 Для сочных стейков из мяса и рыбы

7.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2000 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: из комбинированных материалов

Особенности: антипригарное покрытие, поддон для сбора жира, контактный гриль, решетка

Дополнительные функции: возможность использования верхней панели как самостоятельной, регулировка температуры

Число режимов: 3

Размер и вес: 37x38x20 см, 4.10 кг Плюсы Простая эксплуатация

Быстро нагревается

Съемные пластины Минусы Нет таймера

Это небольшое устройство, простое в использовании. Оно понравится любителям жареного мяса. Нагрев осуществляется с двух сторон, что обеспечивает качественное и равномерное прогревание продуктов.

Пластины сделаны с антипригарным покрытием. Внизу установлен поддон, в который стекает жир. Максимальная температура приготовления составляет 220 градусов. Корпус сделан из прочного устойчивого к износу металла, не подверженного коррозии. Он не деформируется со временем и не впитывает запахи. Управление механическое, но понятное и эргономичное. Есть индикатор нагрева. Ручка не раскаляется, также есть функция защиты от перегрева.

12 Kitfort KT-1653 Электрический гриль — ничего лишнего

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мощность: 2000 Вт

Материал рабочей поверхности: металл

Материал корпуса: из комбинированных материалов

Особенности: антипригарное покрытие, поддон для сбора жира, контактный гриль

Дополнительные функции: возможность использования верхней панели как самостоятельной, защита от перегрева, регулировка температуры

Размер и вес: 36x33x12.4 см, 4 кг Плюсы Простота эксплуатации

Съемные панели

Быстро нагревается Минусы Масло плохо стекает

Электрический гриль, позволяющий готовить как мясо, так и овощи, другие продукты. Он имеет ребристую поверхность и нагревается до высокой температуры, в результате на продуктах получается аппетитный рисунок.

Есть два режима работы. В двустороннем режиме гриль закрывают крышкой, это обеспечивает прогрев продуктов с обеих сторон. В одностороннем режиме гриль раскладывается на 180 градусов, в результате получается вместительная жаровня. Температура меняется при помощи термостата. Она поддерживается в течение всего процесса приготовления.

Панели съемные, выполнены из алюминия с антипригарным покрытием. За счет встроенных в панели нагревателей передача температуры на поверхность происходит более эффективно, это увеличивает время прогрева. Внизу находится специальный поддон, в который стекает жир. Его можно достать и вымыть.

Как выбрать электрогриль

Выбор лучшего бытового электрогриля зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Давайте разберем ключевые факторы, которые нужно учитывать:

1. Тип гриля

Контактный гриль: Две нагретые поверхности смыкаются, обеспечивая равномерное прожаривание с обеих сторон. Идеален для сэндвичей, тостов, стейков, овощей. Компактен и удобен в хранении. Быстро нагревается и готовит.

Две нагретые поверхности смыкаются, обеспечивая равномерное прожаривание с обеих сторон. Идеален для сэндвичей, тостов, стейков, овощей. Компактен и удобен в хранении. Быстро нагревается и готовит. Гриль-барбекю: Открытая поверхность, имитирующая гриль на углях. Позволяет готовить большие куски мяса, рыбы, овощей. Часто имеет регулировку температуры и мощности. Занимает больше места, чем контактный. Может быть с функцией копчения.

Открытая поверхность, имитирующая гриль на углях. Позволяет готовить большие куски мяса, рыбы, овощей. Часто имеет регулировку температуры и мощности. Занимает больше места, чем контактный. Может быть с функцией копчения. Комбинированный гриль: Сочетает функции контактного и гриль-барбекю. Наиболее универсальный вариант, но и самый дорогой.

2. Мощность

Чем выше мощность, тем быстрее нагревается гриль и готовит продукты. Для небольших порций достаточно 1000-1500 Вт, для больших семей — от 1500 Вт и выше.

3. Рабочая поверхность

Размер поверхности зависит от количества людей, которых вы планируете кормить. Обратите внимание на материал: нержавеющая сталь легко моется, керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и предотвращает пригорание. Некоторые модели имеют съемные панели, что упрощает чистку.

4. Функции и особенности

Регулировка температуры: Позволяет точно контролировать процесс приготовления и подходит для разных продуктов.

Позволяет точно контролировать процесс приготовления и подходит для разных продуктов. Таймер: Упрощает приготовление и предотвращает пережаривание.

Упрощает приготовление и предотвращает пережаривание. Съемный поддон для жира: Обеспечивает легкую чистку и сбор лишнего жира.

Обеспечивает легкую чистку и сбор лишнего жира. Вертикальное хранение: Экономит место на кухне.

Экономит место на кухне. Покрытие антипригарное: Предотвращает пригорание продуктов и упрощает чистку.

Предотвращает пригорание продуктов и упрощает чистку. Функция копчения: Добавляет особый аромат блюдам.

5. Цена

Цена зависит от типа гриля, мощности, функций и бренда. Определите свой бюджет и выбирайте модель, которая соответствует вашим финансовым возможностям.

6. Производитель и отзывы

Обратите внимание на репутацию производителя и почитайте отзывы других пользователей перед покупкой. Это поможет избежать разочарований.

Перед покупкой определите свои потребности: сколько человек вы будете кормить, какие продукты вы чаще всего готовите, сколько места вы можете выделить для гриля, и какой бюджет вы готовы выделить. Сравнивайте модели по указанным выше критериям и выбирайте гриль, который лучше всего подходит именно вам. Не стесняйтесь читать обзоры и отзывы перед покупкой. Удачного выбора!