ТОП-12 Лучшие электронные кухонные весы в 2025 году

Лучшие кухонные весы — это именно то, что обеспечит точность вкуса ваших восхитительных блюд.

Нет ничего важнее деталей. У вас уже есть лучшая варочная панель или лучший духовой шкаф. Но гарантирует ли это превосходный результат готовки? Не совсем. Если ваши блюда будут приготовлены с нарушением пропорций ингредиентов рецепта, отличного результат добиться не получится. Именно здесь на помощь приходят лучшие кухонные весы. Это небольшое устройство, на котором держится все кухонное мастерство.

25.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели лучших кухонных весов.

Чтобы выбрать лучшие кухонные весы требуется потратить уйму времени. Но не беспокойтесь, мы это сделали за вас. В результате появился этот рейтинг.

Перед нами были поставлены несколько важных критериев, по которым мы оценили каждую модель. Основными факторами для нас были точность взвешивания, удобство использования, дизайн и качество материалов. Мы также прислушивались к отзывам реальных покупателей, чтобы убедиться в том, что выбранные нами модели действительно заслуживают звания лучших.

Подбирая только самое лучшие электронные кухонные весы, мы учли все разнообразие предложений на рынке. Весы с разной загрузкой, разной точностью, разными функциями — в рейтинге вы найдете модели для любых потребностей и бюджета. Вы сможете выбрать свою идеальную пару весов, которая полностью устроит и сделает ваше кулинарное путешествие еще удобнее и приятнее.

1 REDMOND RS-772 Лучшие кухонные весы в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип весов: электронные

Предел взвешивания: 8 кг

Точность измерения: 1 г

Единицы измерения: граммы, килограммы, стоуны, унции

Материал корпуса: пластик

Материал платформы: стекло

Дополнительные функции: автоматическое включение, автоматическое выключение

Тип элементов питания: CR2032

Индикация: заряда батареи, перегрузки Плюсы Классический дизайн

Компактный размер

Удобная форма и поверхность для различной посуды

Точность до 1 г. Минусы Нет батареек в комплекте

Кухонные весы Redmond RS-772 – это компактный и удобный прибор для вашей кухни, который поможет вам с высокой точностью взвешивать продукты при приготовлении пищи. Благодаря высокочувствительным датчикам, весы обеспечивают точность измерения до 1 грамма. Это особенно полезно при приготовлении блюд по сложным рецептам, где важна точность соблюдения пропорций, а также при контроле калорийности порций.

Весы предлагаются в трёх цветовых вариантах, позволяя подобрать модель под дизайн вашей кухни. Вы можете выбирать единицы измерения: граммы, килограммы, фунты или унции, что удобно для работы с различными рецептами и кулинарными традициями. Максимальная нагрузка весов составляет 8 килограммов, что позволяет взвешивать даже довольно крупные продукты. Прочная платформа из закаленного стекла легко чистится и устойчива к повреждениям.

Функция вычета тары существенно упрощает взвешивание сыпучих и жидких продуктов, отображая только чистый вес ингредиентов. Интуитивное сенсорное управление и яркий дисплей с подсветкой делают весы простыми и приятными в использовании. Таким образом, кухонные весы Redmond RS-772 представляют собой надёжный, точный и удобный инструмент для любой кухни, который поможет вам в приготовлении вкусных и здоровых блюд.

2 Polaris PKS 0742DG Лучшие доступные кухонные весы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип весов: электронные

Предел взвешивания: 7 кг

Точность измерения: 1 г

Единицы измерения: граммы, миллиграммы, фунты и унции

Материал корпуса: пластик

Материал платформы: стекло

Дополнительные функции: ручное выключение, светящиеся символы дисплея, сенсорное управление

Тип элементов питания: CR2032

Индикация: индикатор перегрузки, индикатор разряда батареи Плюсы Высокая точность

Батарейка в комплекте

Доступная цена Минусы Чувствительны к вибрациям

Компактные кухонные весы Polaris – незаменимый помощник для любой хозяйки. Они позволяют взвешивать продукты не только в привычных граммах и килограммах, но и в фунтах и унциях, что идеально для приготовления блюд по зарубежным рецептам. Функция тары автоматически вычитает вес посуды, обеспечивая точность измерений до 1 грамма.

Большие, подсвечиваемые цифры на ЖК-дисплее делают результаты взвешивания хорошо видны, а автоматическое отключение через несколько минут экономит заряд батарейки (в комплекте). Четыре высокоточных датчика гарантируют максимальную точность. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость на любой поверхности. Для удобства использования, весы оснащены датчиками перегрузки и индикатором уровня заряда батареи.

3 Весы кухонные A.Home с таймером Высокоточные весы с таймером

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип весов: электронные

Предел взвешивания: 3 кг

Точность измерения: 0.1 г

Единицы измерения: граммы, миллилитры, унции

Конструкция: платформа

Материал корпуса: пластик

Материал платформы / чаши: пластик

Дополнительные функции: измерение объема жидкости, таймер, тарокомпенсация Плюсы Высокая точность

Есть таймер

Силиконовая подставка в комплекте Минусы Небольшой предельный вес

Современные электронные кухонные весы – незаменимый помощник на любой кухне! Бабушка оценит точность при варке варенья, молодая мама – при приготовлении детского питания, а спортсмен – при контроле калорийности рациона. Даже опытный кондитер подтвердит: точный вес ингредиентов – залог успеха любого десерта. Забудьте о ложках и «на глаз» – электронные весы всё сделают за вас! В отличие от механических, они гораздо точнее и предлагают массу полезных функций.

Что умеют эти умные весы? Во-первых, взвешивают в граммах, унциях и миллилитрах (сенсорный дисплей, три режима). Функция тары позволяет взвешивать продукты, не снимая тару – никаких лишних вычислений. Встроенный таймер – находка для любителей кофе, позволяющий контролировать время приготовления. Автоматическое выключение экономит заряд батареек. В комплекте идёт удобная нескользящая силиконовая подставка, которую легко мыть.

Диапазон взвешивания – от 0,3 г до 3 кг, погрешность – от 0,1 до 1 г (в зависимости от веса). Корпус из прочного, устойчивого к царапинам пластика легко чистится и не впитывает запахи. Управление – простое и интуитивное: сенсорные кнопки работают без задержек. Компактный и стильный дизайн идеально впишется в любой интерьер. Весы легкие и занимают минимум места.

4 Zigmund & Shtain DS-121 Лучшие весы с чашей для дома

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип весов: электронные

Предел взвешивания: 5 кг

Точность измерения: 1 г

Единицы измерения: граммы, килограммы, унции, фунты

Объем чаши: 1.8 л

Материал корпуса: сталь

Материал платформы / чаши: сталь

Дополнительные функции: тарокомпенсация Плюсы Стильный дизайн

Съемная чаша

Высокая точность Минусы В комплекте нет батареек

Хотите, чтобы ваша кухня была не только функциональной, но и красивой? Тогда кухонные весы Zigmund & Shtain Kuchen-Profi DS-121 – это именно то, что вам нужно. Они не только прекрасно впишутся в дизайн вашей кухни, но и прослужат вам долгие годы, сохраняя свой первоначальный вид. Цена полностью оправдана их качеством и неприхотливостью в уходе: нержавеющая сталь легко очищается от любых загрязнений и выдерживает интенсивное использование, воздействие воды и чистящих средств.

Весы устойчивы к высоким температурам, жирам и красителям, а также обладают впечатляющей прочностью. Установка весов также не вызовет никаких трудностей, так как вся необходимая крепежная арматура входит в комплект.

5 REDMOND RS-736 Кухонные весы с ярким дизайном

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: электронные

Функции: измерение объема жидкости, тарокомпенсация

Конструкция: платформа

Предел взвешивания: 8 кг

Точность измерения: 1 г

Автовыключение: есть

Материал корпуса: пластик

Материал платформы: стекло Плюсы Красивый дизайн

Компактные

Большое цифровое табло Минусы Кнопка включения срабатывает не сразу

Это электронные кухонные весы из экологичной серии. Они сделаны на платформе из закаленного стекла, дополнены сенсорной панелью. Взвешивание происходит с погрешностью не более 1 г. Вы сможете измерять массу продуктов для приготовления консервов, джемов и т.д. Есть возможность не учитывать вес тары, чтобы взвешивать крупы, фарш и т.д.

Стандартная программа измеряет вес в граммах. Однако вы можете перенастроить прибор таким образом, чтобы он отражал вес ингредиентов в фунтах, кг или унциях. Вам будет легко готовить блюда по иностранным рецептам.

Модель имеет ЖК-дисплей с подсветкой, а также опцию автоотключения. Конструкция допускает возможность прикрепления прибора на стену. Аппарат оснащен индикацией минимального уровня заряда. Эти красивые кухонные весы пригодятся спортсменам, любителям здорового питания. С помощью них вы сможете готовить разнообразные блюда и контролировать собственный рацион.

6 Beurer KS 54 Отличные кухонные весы с чашей

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: электронные

Функции: тарокомпенсация, таймер

Конструкция: чаша

Съемная чаша: есть

Предел взвешивания: 5 кг

Точность измерения: 1 г

Материал корпуса: сталь

Материал чаши: сталь Плюсы Удобство эксплуатации

Металлический корпус

Качественная сборка Минусы Громкий звук при включении

Это кухонные весы, имеющие вместительную емкость, выполненную из нержавеющей стали. Они станут хорошим помощником на любой кухне. В конструкции предусмотрен термометр, позволяющий измерять комнатную температуру. Также есть таймер. В чашу входит до 1,5 л продуктов. Ее можно мыть в посудомойке. Есть функция тары.

Корпус выполнен из прочного металла, имеет стильный дизайн. Управление устройством производится при помощи кнопок, расположенных сбоку от дисплея. Измерение может производиться в граммах и в унциях. Модуль функционирует от батареек. Продлить время работы аккумулятора позволяет функция автоматического выключения. На крупном ЖК-дисплее показываются значения измерений. Модель может определять вес продуктов до 5 кг, погрешность работы весов составляет 1 г. Есть опция обнуления, так что вы сможете по очереди измерять массу разных ингредиентов.

7 LUMME LU-1340 Лучшие бюджетные кухонные весы

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: электронные

Функции: измерение объема жидкости, тарокомпенсация

Конструкция: платформа

Предел взвешивания: 5 кг

Точность измерения: 1 г

Автовыключение: есть

Материал корпуса: пластик

Материал платформы: стекло Плюсы Компактные

Красивые

Удобные Минусы Нет подсветки дисплея

Долго запускаются

Это яркие электронные кухонные весы, имеющие красивый дизайн и поверхность на основе закаленного стекла. На них находится жидкокристаллический дисплей. Этот прибор позволяет производить взвешивание продукты массой до 5 кг. Погрешность не превышает 1 г.

Весы могут работать с различными единицами измерения: кг, г, фунтами, унциями. Если вам требуется взвесить ингредиенты в емкости, при этом вы не хотите учитывать ее массу, воспользуйтесь функцией «Тара».

Весы не подвержены механическим повреждениям, воздействию щелочей, кислот. Их поверхность легко очистить от загрязнений с помощью влажной губки и моющего средства. Они удобны в эксплуатации. Работают от батарейки. Индикаторы перегрузки позволяют прибору работать бесперебойно в течение длительного времени. Для экономии заряда весы отключаются в автоматическом режиме, если вы ими не пользуетесь.

Эта модель станет прекрасным помощником для всей семьи и позволит готовить вкусные блюда по рецептам.

9 REDMOND RS-M731 Стильные подвесные весы

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: электронные

Функции: измерение объема жидкости, тарокомпенсация

Конструкция: платформа

Предел взвешивания: 5 кг

Точность измерения: 1 г

Автовыключение: есть

Материал корпуса: пластик

Материал платформы: сталь Плюсы Точные

Металлический корпус

Можно подвесить Минусы Маркая поверхность

Это весы, имеющие платформу из стали. Они отличаются стильным дизайном и могут взвешивать ингредиенты весом до 5 кг в домашних условиях. К преимуществам модели относится возможность крепления ее на рейлинговые системы. Так что прибор можно повесить на стену.

Модель имеет 4 единицы измерения. Есть сенсорное управление, подсвечивающийся ЖК-дисплей. К плюсам этого прибора относят наличие различных функций: возможности исключения массы тары, индикацию перезагрузки и снижения уровня заряда батареи, автоматическое отключение. Также есть звуковой индикатор работы.

Устройство способно определить вес любого ингредиента с погрешностью до 1 г. Оно понравится сторонникам здорового питания, спортсменам. Его оценят и хозяйки, которые любят минимализм и максимум свободного пространства на кухне.

Износостойкая и прочная стальная платформа эффектно впишется в интерьер кухни. С помощью этих весов вам будет очень просто готовить блюда по рецептам, контролировать свой рацион.

10 Kitfort КТ-803 Минималистичные и надёжные

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: электронные

Функции: измерение объема жидкости, тарокомпенсация

Конструкция: платформа

Предел взвешивания: 5 кг

Точность измерения: 1 г

Автовыключение: есть

Материал корпуса: пластик

Материал платформы: стекло Плюсы Красивый дизайн

Компактные

Удобство использования Минусы Есть погрешность в несколько грамм

Это электронные кухонные весы, позволяющие взвешивать продукты с высокой точностью. Они имеют красивый и элегантный корпус, компактные размеры. У вас не возникнет сложностей с их хранением. Вес прибора небольшой, поэтому его легко перенести с места на место.

Подключение происходит автоматически, как только вы кладете на устройство продукты. На ЖК-дисплее высвечивается вес крупными и разборчивыми цифрами, так что эта модель подойдет для людей с плохим зрением.

Устройство надежное, его платформа сделана из качественного полированного стекла, которое легко очищается от загрязнений. Достаточно протирать его мягкой тканью. Внизу корпуса находятся прорезиненные ножки, они препятствуют скольжению весов на столе.

Дизайн минималистичный, весами приятно пользоваться. Они станут незаменимым помощником на вашей кухне. Рассчитаны на максимальный вес 5 кг. Есть функция автоматического отключения, а также возможность выбора единиц измерения. Качественная сборка и использование надежных материалов гарантируют длительный срок работы устройства без поломок.

11 REDMOND RS-724-E Отличная модель, высокие отзывы

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: электронные

Функции: тарокомпенсация

Конструкция: платформа

Предел взвешивания: 5 кг

Точность измерения: 1 г

Автовыключение: есть

Материал корпуса: пластик

Материал платформы: стекло Плюсы Стильные

Удобные

Легкие Минусы Плохо сбрасывают вес тары

Это стильное устройство, которое станет отличным помощником в приготовлении различных блюд. Оно измеряет вес с точностью до 1 г. С помощью него вы можете взвесить как твердые продукты, так и выяснить объем жидкости. Это позволит готовить блюда точно в соответствии с рецептом.

Модель позволяет взвешивать ингредиенты массой до 5 кг. По умолчанию в качестве единицы измерения установлены граммы, но вы можете выбрать и другие единицы измерения. Для этого нужно нажать всего одну кнопку.

Весы имеют функцию автовыключения. Они надолго сохраняют заряд батареи. Специальный индикатор на дисплее подскажет, когда нужно заменить батарейку. Есть функция измерения массы в таре для сыпучих компонентов и мелких продуктов. Так что вы сможете взвесить сахар, муку, крупы. При этом вес платформы не будет учитываться.

Чтобы обеспечить максимальную точность измерения, рекомендуется устанавливать прибор на ровной поверхности. Если устройство стоит неровно, вы увидите, как загорится специальный датчик.

12 REDMOND SkyScale 741S-E Большое количество функций

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: электронные

Функции: счетчик калорий, тарокомпенсация, синхронизация со смартфоном

Конструкция: платформа

Предел взвешивания: 5 кг

Точность измерения: 1 г

Автовыключение: есть

Материал корпуса: пластик

Материал платформы: стекло Плюсы Простота использования

Стильный дизайн

Есть функция подсчета калорий Минусы Иногда зависают

Это умные весы, которые имеют уникальный ультратонкий корпус, сенсорное и дистанционное управление. Вы сможете взвешивать продукты с максимальной точностью.

Модель синхронизируется с приложением Ready for Sky. Всю информацию, связанную с весом продуктов, вы сможете увидеть на дисплее смартфона. Устройство определяет вес с точностью до 1 г, оно понравится любителям правильного питания и спортсменам, а также людям, соблюдающим диету. Вы сможете без проблем выяснить баланс ЖБУ, совместимость различных продуктов, уточнить калорийность как одного продукта, так и всего блюда.

Высококачественный ЖК-дисплей дополнен подсветкой. С этим устройством вы сможете следить за своим рационом максимально комфортно. Панель управления представлена плоскими сенсорными клавишами, так что вам не нужно будет опасаться загрязнений пространства между кнопками. Наибольший вес, который способны измерить весы, составляет 5 кг. Если возникнет перегрузка, на экране высветится специальный символ. При длительном бездействии прибор выключается автоматически.

Как выбрать лучшие кухонные весы

Выбор кухонных весов — задача, требующая внимательного подхода, ведь от их точности зависит успех ваших кулинарных экспериментов. Чтобы выбрать лучшие весы именно для вас, следует учесть несколько важных факторов:

1. Тип весов

Механические: Работают без батареек, более простые и надёжные, но часто менее точные, чем электронные. Подходят для нетребовательных задач, где высокая точность не критична.

Работают без батареек, более простые и надёжные, но часто менее точные, чем электронные. Подходят для нетребовательных задач, где высокая точность не критична. Электронные: Более точные, предлагают различные функции (таре взвешивания, автоматическое обнуление, переключение единиц измерения), часто имеют подсветку дисплея. Однако требуют батареек и могут быть сложнее в использовании.

2. Максимальный вес

Определите, какой максимальный вес вам потребуется взвешивать. Для большинства домашних нужд достаточно весов с максимальной нагрузкой 5 кг. Если вы часто работаете с большими объёмами продуктов (например, выпекаете большие торты), то вам понадобятся весы с большей грузоподъёмностью.

3. Цена деления (точность)

Цена деления — это минимальное значение, которое могут отобразить весы. Чем меньше цена деления (например, 1 г), тем выше точность измерений. Для точной выпечки и кулинарии желательно выбирать весы с ценой деления 1 г.

4. Функциональность

Автоматическое обнуление (таре): Позволяет взвешивать продукты в таре, не вычитая её вес.

Позволяет взвешивать продукты в таре, не вычитая её вес. Переключение единиц измерения: Возможность переключения между граммами, килограммами, унциями и другими единицами измерения.

Возможность переключения между граммами, килограммами, унциями и другими единицами измерения. Подсветка дисплея: Удобна для работы в условиях недостаточной освещенности.

Удобна для работы в условиях недостаточной освещенности. Функция суммирования: Позволяет взвешивать несколько ингредиентов последовательно, суммируя их вес.

Позволяет взвешивать несколько ингредиентов последовательно, суммируя их вес. Таймер: Некоторые модели кухонных весов оснащены таймером, что очень удобно для выпечки и приготовления пищи.

5. Материал

Весы могут быть изготовлены из пластика, стекла или металла. Пластиковые весы обычно более доступные по цене, но могут быть менее долговечными. Стеклянные и металлические весы выглядят более элегантно и, как правило, более прочные.

6. Размер и дизайн

Выберите весы, которые подходят по размеру вашей кухни и вашему личному стилю. Учитывайте, где вы будете хранить весы.

7. Производитель и отзывы

Обратите внимание на репутацию производителя и почитайте отзывы других пользователей перед покупкой. Это поможет вам выбрать надёжные и качественные весы.

В итоге: Лучшие кухонные весы — это те, которые соответствуют вашим индивидуальным потребностям и бюджету. Учитывайте все вышеперечисленные факторы, чтобы сделать правильный выбор. Не гонитесь за излишними функциями, если они вам не нужны. Главное — точность и удобство использования.