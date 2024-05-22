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ТОП-5 Лучшие пантографы и стойки для микрофона в 2024 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.05.2024
3 Просмотра 0

Выбор лучшего пантографа, кронштейна или стойки для микрофона становится критически важным для профессионалов, работающих в сфере аудио- и видеопроизводства. Вне зависимости от того, занимаетесь ли вы созданием видеоконтента для YouTube, транслируете прямые эфиры на Twitch, или записываете подкасты, наличие качественного пантографа значительно повышает уровень звука даже у лучших микрофонов, обеспечивая преимущество перед конкурентами.

Кронштейны для микрофонов оказываются полезными не только в условиях домашней студии, но и на сцене для удержания микрофонов, а также в студийной фотографии и киноиндустрии для позиционирования осветительного оборудования. Для последнего случая вам следует обратить внимание на специализированные кронштейны для студийного освещения.

В нашем рейтинге представлены лучшие пантографы, кронштейны и стойки для микрофонов, которые подходят для широкого спектра применений. Мы предоставляем всю необходимую информацию, чтобы вы могли сделать осознанный выбор и подобрать кронштейн, идеально соответствующий вашим потребностям.

1

RODE PSA1

Лучший пантограф-стойка в целом
RODE PSA1
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Вылет: 84 см
Вес: 1,74 кг
Максимальная нагрузка: 1,1 кг

Плюсы
  • Отличная конструкция
  • Поворот на 360 градусов
  • Соотношение цена/качество
Минусы
  • Относительно недешевый

Нашим выбором лучшего кронштейна для микрофона является модель RØDE PSA-1, которая пользуется большой популярностью среди профессионалов в сфере радиовещания. Помимо этого, он также активно используется подкастерами и стримерами благодаря своим характеристикам.

Двухсекционный подпружиненный кронштейн для микрофона RØDE PSA-1 может вращаться на угол в 360 градусов, предлагая максимальную горизонтальную длину в 820 мм и вертикальную в 840 мм. Это обеспечивает пользователю гибкость в расположении микрофона и позволяет осуществлять его бесшумное перемещение, что существенно снижает уровень нежелательного шума во время записи.

В комплекте с кронштейном идут настольный зажим и устройства для монтажа в столешницу, адаптер для микрофонной резьбы с 3/8 на 5/8 дюйма, а также стяжки для кабеля, что способствует аккуратной и удобной установке. Продуманная конструкция, прочность и надежность делают этот кронштейн совместимым с большинством микрофонов, вес которых варьируется от 700 граммов до 1,1 килограмма.

2

Samson MBA38

Лучший среднебюджетный вариант
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Вылет: 96,5 см
Вес: 1,81 кг
Максимальная нагрузка: 2,3 кг

Плюсы
  • Выдерживает приличный вес
  • Широкая длина вылета
  • Доступная цена
Минусы
  • Качество сборке среднеценового сегмента

Samson MBA38 представляет собой оптимальное решение в среднем ценовом сегменте среди кронштейнов-пантографов для микрофонов, которое занимает золотую середину между нашими первым и вторым рекомендациями по соотношению цены и качества. Этот кронштейн идеально подходит для использования в радиовещании, подкастинге, а также при прямых трансляциях и стриминге.

Сочетание внутренних пружин и прочного стального корпуса обеспечивает высокую надежность Samson MBA38 и позволяет бесшумно регулировать его положение. Кронштейн предлагает удобство монтажа на стол с помощью C-образного зажима или посредством фланцевого крепления для обеспечения дополнительной стабильности.

С радиусом действия почти в метр как по горизонтали, так и по вертикали, Samson MBA38 способен удерживать микрофоны весом до 2,3 кг, что делает его наилучшим выбором для тяжелых микрофонов. Кроме того, доступна более компактная версия кронштейна с вылетом 71 см, которая может подойти для менее просторных рабочих мест.

3

RODE PSA1+

Лучший пантограф-стойка премиум класса
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Вылет: 94 см
Вес: 1,81 кг
Максимальная нагрузка: 1,2 кг

Плюсы
  • Премиальный дизайн и качество сборки
  • Защитный чехол из неопрена
  • Отличные характеристики
Минусы
  • Чехол сложно снять

Модель RODE PSA1+ появилась на рынке в 2021 году и быстро обрела популярность, став фаворитом среди кронштейнов-штанг для микрофонов высокого класса. Она отличается конкурентной стоимостью и на сегодняшний день рассматривается многими как лучший вариант в своем сегменте.

RODE PSA1+ имеет изящный профессиональный дизайн с невидимыми пружинами, которые эффективно уменьшают передачу окружающих шумов. Неопреновый чехол не только улучшает внешний вид и удобство использования, но и защищает от контакта с холодным металлом, делая использование более комфортным. С другой стороны, чехол не кажется особенно прочным, и, судя по всему, его не так просто снять без риска повредить, если возникнет необходимость в техническом обслуживании.

В комплекте идут два варианта крепления: широкий настольный зажим, идеально подходящий для малогабаритных студий, и настольная вставка с резьбой для столов с необходимыми отверстиями, предназначенная для более профессионального применения.

Кронштейн также упрощает укладку кабеля, обладает надежной конструкцией и высококачественным внешним видом, при этом оставаясь достаточно легким для удобства обращения. Максимальная длина вылета составляет 940 мм, что обеспечивает большую гибкость в работе.

4

OnStage MBS5000

Лучшая стойка-пантограф для небольших помещений
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Вылет: 49,5 см
Вес: 1,72 кг
Максимальная нагрузка: 1,6 кг

Плюсы
  • Компактный
  • Хорошая конструкция
  • Доступная цена
Минусы
  • Ограниченный вылет

Если необходимо экономить пространство домашней студии и вы в поисках более компактного решения, рекомендуем обратить внимание на микрофонную штангу OnStage MBS5000. Эта модель отличается высокой надежностью благодаря конструкции из квадратных металлических труб и оснащена встроенным кабелем XLR, длиной 3 метра, что обеспечивает ей чистый и профессиональный внешний вид.

Кроме того, предлагаются два способа монтажа: использование C-образного зажима для крепления к поверхностям толщиной до двух дюймов и фланцевое крепление, которое можно ввинтить для создания более постоянной и надежной настольной или потолочной установки.

5

Manfrotto 420B

Лучшая комбинированная стойка
Manfrotto 420B
7

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

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Вылет: 3,9 м
Вес: 2,7 кг
Максимальная нагрузка: 9 кг

Плюсы
  • Можно использовать как с микрофоном, так и со светом
  • Прочная конструкция
  • Противовес в комплекте
Минусы
  • Сборка может занять некоторое время

Кронштейны-штанги находят широкое применение не только в аудиосфере для установки микрофонов, но и в студийной фотографии, где они используются для размещения осветительного оборудования в различных позициях и под множеством углов. Вот наш топовый выбор для подобных задач.

Стойка Manfrotto 420B универсальна: она может служить обычной вертикальной подставкой, а также легко трансформируется с помощью рычага. Модель оснащена сумкой-противовесом с песком и двойной ножкой для дополнительной стабилизации. Стойка совместима со стандартными винтами и комплектуется адаптером с двумя концами.

Как выбрать лучший пантограф для микрофона

Наиболее качественные кронштейны-пантографы для микрофонов производятся из высококлассных легких материалов и оснащены внутренними амортизаторами для обеспечения тихой работы.

Эти устройства обладают возможностью вращения на 360 градусов, что дает свободу в размещении микрофонов различного веса. Важными характеристиками хорошей микрофонной штанги являются надежный зажим и продуманная система организации кабелей.

Существуют три ключевых категории качества и стоимости микрофонных кронштейнов:

  1. Премиум-класс: Это высшее качество с ценником свыше 100 долларов. Такие штанги идеально подходят для тех, кто использует микрофоны высокого класса и ценит безопасность и удобство эксплуатации.
  2. Средний класс: Эти модели включают в себя некоторые особенности премиум-класса, но могут быть изготовлены с меньшей степенью точности. В этой категории вы найдете продукты с ценой от 50 до 100 долларов.
  3. Бюджетный сегмент: Любой кронштейн, стоимость которого меньше 50 долларов, может считаться лучшим вариантом для ограниченного бюджета. Это сложный сегмент, и рекомендуется выбирать такие модели только при необходимости, а также использовать с ними более легкие микрофоны, вопреки заявленным спецификациям.

Дополнительный совет: рассмотрите возможность покупки микрофонной штанги и кабеля XLR отдельно, так как встроенные кабели, которые иногда идут в комплекте с кронштейнами, часто бывают низкого качества.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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