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Steam Deck 2 в ближайшее время ждать не стоит

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.10.2024
336 Просмотров 0
Steam Deck 2 в ближайшее время ждать не стоит

В отличие от производителей, таких как ASUS, которые ежегодно выпускают новые версии своих портативных игровых ПК, компания Valve придерживается иной стратегии развития Steam Deck. Выпуск Steam Deck 2 отложен до момента, когда появятся технологии, обеспечивающие значительный скачок производительности без ущерба для времени автономной работы. Valve считает, что ежегодный выпуск устройств с незначительными улучшениями несправедлив по отношению к потребителям.

В интервью представители Valve подчеркнули, что текущая модель Steam Deck с OLED-дисплеем не является устройством второго поколения, а лишь улучшенной версией оригинальной. Они подтвердили, что работа над Steam Deck следующего поколения ведется. Однако, ее релиз состоится только после достижения существенного прогресса в вычислительных технологиях. Компания стремится к «скачку поколений» в производительности, не жертвуя при этом временем автономной работы. Это означает, что появление Steam Deck 2 ожидается не ранее, чем через два-три года.

В сотрудничестве с AMD, Valve разработала оптимизированную платформу для Steam Deck на базе APU «Van Gogh». В настоящее время AMD работает над повышением производительности своих мобильных процессоров. Часто это достигается за счет увеличения энергопотребления. Valve ожидает появления более эффективных технологий от AMD прежде чем выпустить Steam Deck 2.

Источник — winfuture.de

Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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