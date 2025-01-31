Spider-Man 2 на ПК: релиз омрачен техническими проблемами

Игра Spider-Man 2 на ПК, портированная студией Nixxes, вышла с неоднозначной реакцией.
На момент публикации только 55% отзывов в Steam были положительными.
Пользователи жалуются на частые вылеты, лаги и нерабочие функции даже на топовом железе.
RTX 4090 не спасает: «Игра вылетает каждые 5 минут»
Владельцы мощных ПК столкнулись с неожиданными проблемами.
«С RTX 4090 и свежими драйверами игра постоянно крашится», — пишет один из игроков.
Другой пользователь заявил: «Это не играбельно. Пришлось запросить возврат средств».
Многие советуют подождать патчей: «Пока это не стоит $70».
Проблемы на всех фронтах: от графики до звука
Игроки перечисляют целый список технических неполадок:
- Не загружаются текстуры и освещение в кат-сценах.
- Аудио рассинхронизируется с изображением.
- DLSS и трассировка луга работают некорректно.
- Долгая загрузка и «фризы» после нескольких часов игры.
Некоторые предполагают утечку памяти как причину лагов.
Ошибка драйверов или вина разработчиков?
При краше игра выдает сообщение: «Сбой графического драйвера».
Система советует обновить драйверы или снизить настройки.
Однако игроки уверены — проблема в оптимизации.
«Даже на низких настройках FPS падает до 20», — отмечают в отзывах.
Nixxes реагирует на жалобы: сбор логов и временные решения
Студия ответила пользователям в Steam-обсуждениях:
- Рекомендовала обратиться в поддержку с логами и дампами ошибок.
- Подтвердила баг в миссиях с фоторежимом при низком FPS.
В качестве временного решения советуют снизить настройки графики.
Что дальше? Будут ли исправления?
Пока ситуация выглядит тревожно, но у Nixxes есть опыт успешных портов (Horizon, Tomb Raider).
Игроки надеются на быстрые патчи, как это было с Spider-Man Remastered.
Эксперты советуют подождать 1-2 недели перед покупкой — возможно, основные баги устранят.
Итог: стоит ли покупать сейчас?
Если вы не фанат вселенной Человека-паука — лучше повременить.
Пока игра требует доработки, а $70 — слишком высокая цена за сырой продукт.
Следите за обновлениями: как только выйдут исправления, мы обновим статью.
Источник — ign.com