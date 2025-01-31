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Spider-Man 2 на ПК: релиз омрачен техническими проблемами

1 0 Игры для ПК, консолей и смартфонов
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

Игра Spider-Man 2 на ПК, портированная студией Nixxes, вышла с неоднозначной реакцией.
На момент публикации только 55% отзывов в Steam были положительными.
Пользователи жалуются на частые вылеты, лаги и нерабочие функции даже на топовом железе.

RTX 4090 не спасает: «Игра вылетает каждые 5 минут»

Владельцы мощных ПК столкнулись с неожиданными проблемами.
«С RTX 4090 и свежими драйверами игра постоянно крашится», — пишет один из игроков.
Другой пользователь заявил: «Это не играбельно. Пришлось запросить возврат средств».
Многие советуют подождать патчей: «Пока это не стоит $70».

Проблемы на всех фронтах: от графики до звука

Игроки перечисляют целый список технических неполадок:

  • Не загружаются текстуры и освещение в кат-сценах.
  • Аудио рассинхронизируется с изображением.
  • DLSS и трассировка луга работают некорректно.
  • Долгая загрузка и «фризы» после нескольких часов игры.
    Некоторые предполагают утечку памяти как причину лагов.

Ошибка драйверов или вина разработчиков?

При краше игра выдает сообщение: «Сбой графического драйвера».
Система советует обновить драйверы или снизить настройки.
Однако игроки уверены — проблема в оптимизации.
«Даже на низких настройках FPS падает до 20», — отмечают в отзывах.

Nixxes реагирует на жалобы: сбор логов и временные решения

Студия ответила пользователям в Steam-обсуждениях:

  • Рекомендовала обратиться в поддержку с логами и дампами ошибок.
  • Подтвердила баг в миссиях с фоторежимом при низком FPS.
    В качестве временного решения советуют снизить настройки графики.

Что дальше? Будут ли исправления?

Пока ситуация выглядит тревожно, но у Nixxes есть опыт успешных портов (Horizon, Tomb Raider).
Игроки надеются на быстрые патчи, как это было с Spider-Man Remastered.
Эксперты советуют подождать 1-2 недели перед покупкой — возможно, основные баги устранят.

Итог: стоит ли покупать сейчас?

Если вы не фанат вселенной Человека-паука — лучше повременить.
Пока игра требует доработки, а $70 — слишком высокая цена за сырой продукт.
Следите за обновлениями: как только выйдут исправления, мы обновим статью.

Источник — ign.com

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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