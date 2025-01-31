Spider-Man 2 на ПК: релиз омрачен техническими проблемами

Игра Spider-Man 2 на ПК, портированная студией Nixxes, вышла с неоднозначной реакцией.

На момент публикации только 55% отзывов в Steam были положительными.

Пользователи жалуются на частые вылеты, лаги и нерабочие функции даже на топовом железе.

RTX 4090 не спасает: «Игра вылетает каждые 5 минут»

Владельцы мощных ПК столкнулись с неожиданными проблемами.

«С RTX 4090 и свежими драйверами игра постоянно крашится», — пишет один из игроков.

Другой пользователь заявил: «Это не играбельно. Пришлось запросить возврат средств».

Многие советуют подождать патчей: «Пока это не стоит $70».

Проблемы на всех фронтах: от графики до звука

Игроки перечисляют целый список технических неполадок:

Не загружаются текстуры и освещение в кат-сценах.

Аудио рассинхронизируется с изображением.

DLSS и трассировка луга работают некорректно.

Долгая загрузка и «фризы» после нескольких часов игры.

Некоторые предполагают утечку памяти как причину лагов.

Ошибка драйверов или вина разработчиков?

При краше игра выдает сообщение: «Сбой графического драйвера».

Система советует обновить драйверы или снизить настройки.

Однако игроки уверены — проблема в оптимизации.

«Даже на низких настройках FPS падает до 20», — отмечают в отзывах.

Nixxes реагирует на жалобы: сбор логов и временные решения

Студия ответила пользователям в Steam-обсуждениях:

Рекомендовала обратиться в поддержку с логами и дампами ошибок.

Подтвердила баг в миссиях с фоторежимом при низком FPS.

В качестве временного решения советуют снизить настройки графики.

Что дальше? Будут ли исправления?

Пока ситуация выглядит тревожно, но у Nixxes есть опыт успешных портов (Horizon, Tomb Raider).

Игроки надеются на быстрые патчи, как это было с Spider-Man Remastered.

Эксперты советуют подождать 1-2 недели перед покупкой — возможно, основные баги устранят.

Итог: стоит ли покупать сейчас?

Если вы не фанат вселенной Человека-паука — лучше повременить.

Пока игра требует доработки, а $70 — слишком высокая цена за сырой продукт.

Следите за обновлениями: как только выйдут исправления, мы обновим статью.

Источник — ign.com