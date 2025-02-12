Apple Intelligence в Китае будет работать через ИИ Alibaba

Apple Intelligence вызывал неоднозначную реакцию пользователей. Однако этот функционал является одним из ключевых в продуктах Apple. Вместе с тем Apple Intelligence пока не доступен в Китае, что может негативно повлиять на продажи iPhone в этом огромном рынке. Проблема в том, что китайское правительство должно одобрить все генеративные AI-сервисы, прежде чем они смогут быть запущены. Чтобы обойти это препятствие, Apple объединилась с Alibaba, чтобы предоставить Apple Intelligence китайским пользователям.

Почему Apple выбрала Alibaba вместо DeepSeek?

DeepSeek недавно представила свою модель R1, которая произвела впечатление на индустрию искусственного интеллекта, составив конкуренцию даже ChatGPT. Хотя ранее предполагалось, что Apple может сотрудничать с DeepSeek, компания решила работать с другой компанией. Alibaba также разработала свою модель QWEN AI, которая, по их словам, превосходит другие, включая DeepSeek и ChatGPT.

Apple и Alibaba уже подали китайскому регулятору киберпространства на рассмотрение первый набор совместно разработанных AI-функций. Пока неизвестно, когда китайский регулятор одобрит эти функции. Apple, вероятно, постарается ускорить этот процесс, так как отсутствие AI-функций на iPhone, iPad и Mac уже сказывается на продажах, а конкуренция на рынке усиливается.

Однако стоит отметить, что отсутствие Apple Intelligence — не единственная причина снижения продаж iPhone в Китае. Конкуренты активно разрабатывают новые дизайны и функции, и отсутствие инноваций со стороны Apple также может быть причиной, по которой пользователи переходят на другие бренды.

Источник — theinformation