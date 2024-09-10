Apple или Samsung выявляют апноэ лучше?

Вчера Apple анонсировала свои новые продукты — AirPods, Apple Watch и iPhone. Среди нововведений — функции под брендом Apple Intelligence, напоминающие Galaxy AI от Samsung. Компания также внедрила функцию обнаружения апноэ во сне в Apple Watch, следуя примеру Samsung, чьи несколько моделей Galaxy Watch уже обладают этой функцией.

Apple заявила о внедрении функции обнаружения апноэ во сне для Apple Watch Series 9 и Series 10. Апноэ во сне — это состояние, при котором человек временно перестает дышать во время сна, что может привести к беспокойному сну и усталости на следующий день. Долгосрочные последствия апноэ во сне могут быть связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обнаружение апноэ во сне может стать важным инструментом для пользователей, так как оно уведомляет их о проблеме, позволяя обратиться за профессиональной помощью. Однако эта функция в Apple Watch еще не получила сертификацию Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). В то же время, Galaxy Watch от Samsung уже имеют сертификацию De Novo от FDA для обнаружения апноэ во сне.

Таким образом, в этом отношении Samsung опережает. Все Galaxy Watch на базе Wear OS получат функцию обнаружения апноэ во сне с обновлением One UI Watch 6 в ближайшие дни. Эти смарт-часы включают:

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra

Способы обнаружения апноэ сна у Apple и Samsung разные. Samsung использует данные датчика SpO2 и сопряженного смартфона Galaxy для обнаружения признаков апноэ сна, в то время как Apple использует данные акселерометра в Apple Watch для того же самого. Поэтому еще предстоит выяснить, какой метод точнее и надежнее.

Эти обновления и нововведения делают как Apple Watch, так и Galaxy Watch еще более полезными и функциональными для пользователей, заботящихся о своем здоровье.

Источник — sammobile.com