Apple или Samsung выявляют апноэ лучше?

Вчера Apple анонсировала свои новые продукты — AirPods, Apple Watch и iPhone. Среди нововведений — функции под брендом Apple Intelligence, напоминающие Galaxy AI от Samsung. Компания также внедрила функцию обнаружения апноэ во сне в Apple Watch, следуя примеру Samsung, чьи несколько моделей Galaxy Watch уже обладают этой функцией.
Apple заявила о внедрении функции обнаружения апноэ во сне для Apple Watch Series 9 и Series 10. Апноэ во сне — это состояние, при котором человек временно перестает дышать во время сна, что может привести к беспокойному сну и усталости на следующий день. Долгосрочные последствия апноэ во сне могут быть связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Обнаружение апноэ во сне может стать важным инструментом для пользователей, так как оно уведомляет их о проблеме, позволяя обратиться за профессиональной помощью. Однако эта функция в Apple Watch еще не получила сертификацию Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). В то же время, Galaxy Watch от Samsung уже имеют сертификацию De Novo от FDA для обнаружения апноэ во сне.
Таким образом, в этом отношении Samsung опережает. Все Galaxy Watch на базе Wear OS получат функцию обнаружения апноэ во сне с обновлением One UI Watch 6 в ближайшие дни. Эти смарт-часы включают:
- Galaxy Watch 4
- Galaxy Watch 4 Classic
- Galaxy Watch 5
- Galaxy Watch 5 Pro
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 6 Classic
- Galaxy Watch 7
- Galaxy Watch Ultra
Способы обнаружения апноэ сна у Apple и Samsung разные. Samsung использует данные датчика SpO2 и сопряженного смартфона Galaxy для обнаружения признаков апноэ сна, в то время как Apple использует данные акселерометра в Apple Watch для того же самого. Поэтому еще предстоит выяснить, какой метод точнее и надежнее.
Эти обновления и нововведения делают как Apple Watch, так и Galaxy Watch еще более полезными и функциональными для пользователей, заботящихся о своем здоровье.
Источник — sammobile.com