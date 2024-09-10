Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Apple или Samsung выявляют апноэ лучше?
Интернет и ПОКрасота и здоровьеСмартфоны и телефоныУмные часы и браслетыЭлектроника и техника

Apple или Samsung выявляют апноэ лучше?

Мария Старкова Мария Старкова
10.09.2024
449 Просмотров 0
Apple или Samsung выявляют апноэ лучше?

Вчера Apple анонсировала свои новые продукты — AirPods, Apple Watch и iPhone. Среди нововведений — функции под брендом Apple Intelligence, напоминающие Galaxy AI от Samsung. Компания также внедрила функцию обнаружения апноэ во сне в Apple Watch, следуя примеру Samsung, чьи несколько моделей Galaxy Watch уже обладают этой функцией.

Apple заявила о внедрении функции обнаружения апноэ во сне для Apple Watch Series 9 и Series 10. Апноэ во сне — это состояние, при котором человек временно перестает дышать во время сна, что может привести к беспокойному сну и усталости на следующий день. Долгосрочные последствия апноэ во сне могут быть связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обнаружение апноэ во сне может стать важным инструментом для пользователей, так как оно уведомляет их о проблеме, позволяя обратиться за профессиональной помощью. Однако эта функция в Apple Watch еще не получила сертификацию Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). В то же время, Galaxy Watch от Samsung уже имеют сертификацию De Novo от FDA для обнаружения апноэ во сне.

Таким образом, в этом отношении Samsung опережает. Все Galaxy Watch на базе Wear OS получат функцию обнаружения апноэ во сне с обновлением One UI Watch 6 в ближайшие дни. Эти смарт-часы включают:

  • Galaxy Watch 4
  • Galaxy Watch 4 Classic
  • Galaxy Watch 5
  • Galaxy Watch 5 Pro
  • Galaxy Watch 6
  • Galaxy Watch 6 Classic
  • Galaxy Watch 7
  • Galaxy Watch Ultra

Способы обнаружения апноэ сна у Apple и Samsung разные. Samsung использует данные датчика SpO2 и сопряженного смартфона Galaxy для обнаружения признаков апноэ сна, в то время как Apple использует данные акселерометра в Apple Watch для того же самого. Поэтому еще предстоит выяснить, какой метод точнее и надежнее.

Эти обновления и нововведения делают как Apple Watch, так и Galaxy Watch еще более полезными и функциональными для пользователей, заботящихся о своем здоровье.

Источник — sammobile.com

Тэги:

Мария Старкова
Перейти в профиль Мария Старкова

Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.