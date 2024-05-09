Новые тизеры GTA 6 будут выпущены в ближайшее время

Фанаты игр серии Grand Theft Auto (GTA) по всему миру с нетерпением ждут новостей о GTA 6, и по последним данным, Rockstar Games может скоро их предоставить. Первый трейлер GTA 6, который вышел пять месяцев назад и установил рекорды просмотров на YouTube, показал нам Вайс-Сити и новых персонажей – Люцию и Джейсона. Игра обещает впечатляющую графику и огромный мир для исследования.

Специализированный фанатский бот в Twitter, отслеживающий новости Rockstar API, заметил четыре новые ссылки, которые могут указывать на будущий контент GTA 6, но пока они ведут на страницу с ошибкой 404, что говорит о том, что контент ещё не опубликован.

Rockstar Games также привлекла внимание, удалив большинство публикаций в своём Instagram*, оставив только посты, связанные с GTA Online и другими текущими проектами. Подобные действия были предприняты компанией перед анонсом первого трейлера игры.

С учетом предстоящего отчета о прибылях и убытках Take-Two 16 мая и утечек информации, предполагается, что новые скриншоты и возможно обложки GTA 6 могут быть представлены в ближайшее время.

Несмотря на то, что официальный релиз GTA 6 запланирован на 2025 год, фанаты могут ожидать новых деталей о игре в ближайшем будущем.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ.

Источник — gizmochina.com