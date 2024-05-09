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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Новые тизеры GTA 6 будут выпущены в ближайшее время

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.05.2024
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Новые тизеры GTA 6 будут выпущены в ближайшее время

Фанаты игр серии Grand Theft Auto (GTA) по всему миру с нетерпением ждут новостей о GTA 6, и по последним данным, Rockstar Games может скоро их предоставить. Первый трейлер GTA 6, который вышел пять месяцев назад и установил рекорды просмотров на YouTube, показал нам Вайс-Сити и новых персонажей – Люцию и Джейсона. Игра обещает впечатляющую графику и огромный мир для исследования.

Специализированный фанатский бот в Twitter, отслеживающий новости Rockstar API, заметил четыре новые ссылки, которые могут указывать на будущий контент GTA 6, но пока они ведут на страницу с ошибкой 404, что говорит о том, что контент ещё не опубликован.

ссылки на тизеры GTA 6

Rockstar Games также привлекла внимание, удалив большинство публикаций в своём Instagram*, оставив только посты, связанные с GTA Online и другими текущими проектами. Подобные действия были предприняты компанией перед анонсом первого трейлера игры.

С учетом предстоящего отчета о прибылях и убытках Take-Two 16 мая и утечек информации, предполагается, что новые скриншоты и возможно обложки GTA 6 могут быть представлены в ближайшее время.

Несмотря на то, что официальный релиз GTA 6 запланирован на 2025 год, фанаты могут ожидать новых деталей о игре в ближайшем будущем.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ.

Источник — gizmochina.com

Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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