Nintendo Switch 2: все, что мы знаем на данный момент

Жизненный цикл нынешней консоли приближается к концу, поэтому Интернет полнится слухами о новой итерации Nintendo Switch.

Руководители Nintendo отказываются раскрывать конкретные планы, утверждая, что официальное объявление произойдет в ближайший год, до 25 апреля. Но мы все-таки смогли получить крупицы информации из утечек, включая обратную совместимость, технологию экрана и даже выпуск долгожданного сиквела Metroid. В этой статье мы собрали все, что знаем о консоли Nintendo Switch 2.

Дата выхода и цена Nintendo Switch 2

Наверняка вы теряетесь в догадках, когда же выйдет новинка. По данным японского издания Nikkei, Switch 2, скорее всего, появится на прилавках магазинов в марте 2025 года, но свежие слухи переносят срок на апрель.

Nintendo подтвердила, что продажи Switch быстро падают, но не торопится выпускать новое устройство. По словам компании, план на данный момент состоит в том, чтобы увеличить продажи Switch за счёт «новых игр и дополнительного контента».

Тот же источник сообщает, что новая консоль будет выпущена в двух версиях: Switch только для цифровых игр по цене 400 долларов и версия с картриджами за 449 долларов. Если это правда, Nintendo пойдёт по тому же пути, что и Microsoft и Sony в плане перехода к цифровому контенту.

Дизайн Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 останется гибридной портативной консолью — так что, если это одна из главных вещей, которые вам нравились в оригинальном Switch, беспокоиться не стоит.

Самым правдивым слухом с точки зрения дизайна может быть модернизированный экран для экономии средств. Текущая Switch, которая представляет собой обновлённую модель версии, выпущенной в 2017 году, имеет OLED-экран. Bloomberg предполагает, что вместо этого Nintendo переведёт новую консоль на LED.

Технические характеристики

Одна из самых больших претензий к нынешней Switch заключается в том, что производительность у нее не ахти. На самом деле все не так уж и плохо, но для консоли, которая конкурирует с такими сильными игроками, как PlayStation 5 и Xbox Series X/S, Switch объективно очень слаба.

Ситуация может измениться, если недавно появившееся информация окажется правдой. В сентябре распространились слухи, что Nintendo демонстрировала разработчикам технические демо своего нового оборудования на Gamescom. В беседе с VGC источник сообщил, что компания показала новое оборудование, которое работает с Unreal Engine 5, и что производительность была сопоставима с консолями восьмого поколения.

Один из источников сообщил VGC, что на мероприятии была показана The Matrix Awakens, невероятно впечатляющая демоверсия, которая поразила геймеров ещё в 2021 году.

Другие известные аппаратные характеристики Switch 2 включают потенциальные возможности трассировки лучей, 12 ГБ ОЗУ и DLSS 3.1. В отчёте VGC указано, что железо не будет таким же мощным, как у PS5 или Xbox Series X/S, но Nintendo использует ИИ-апскейлинг для оптимизации производительности своей консоли.

Автономность

Жизнь батареи должна увеличиться. По данным IGN, автономность повысится за счет понижения производительности для тех игроков, которые будут использовать Nintendo Switch 2 в дороге, а именно будет падать частота.

Это должно повысить энергоэффективность Nintendo Switch, но есть и минус — придется пойти на графические компромиссы, и визуальные эффекты вряд ли будут впечатляющими.

Игры

Стартовые игры очень важны для выпуска новой консоли, и, будем надеяться, Nintendo не пожалеет средств, чтобы отсыпать пользователям несколько отличных игр для Switch 2.

Nintendo официально заявила, что будет поддерживать Switch до 2025 года, и частью этого плана был выпуск новых игр и дополнений для увеличения продаж текущей консоли. Однако слухи предполагают, что основным кандидатом на роль игры для запуска Switch 2 станет Metroid Prime 4. Помимо этого, максимум, что мы смогли найти о потенциальных тайтлах, — это «списки желаний» или статьи «чего мы хотим» в Интернете.

Один из руководителей Nintendo в июне 2023 года намекнул на то, что Nintendo Switch 2 может получить обратную совместимость. Выступая на сессии вопросов и ответов для акционеров, он заявил, что Nintendo «предпримет все возможное, чтобы сделать переход плавным для клиентов» при релизе нового оборудования.

Как всегда в случае с подобными слухами, лучше воспринимать все с большой долей скептицизма, поскольку ничего пока официально не подтверждено, пока что слово остается за Nintendo. Тем не менее, судя по тому, что мы на данный момент успели узнать, есть повод для осторожного оптимизма в отношении Switch 2.

Источник — mashable.com