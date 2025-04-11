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Фильмы и сериалы

Google начнет снимать фильмы о взаимодействии людей с ИИ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.04.2025
15 Просмотров 0
Google начнет снимать фильмы о взаимодействии людей с ИИ

Google объявила о новом, интересном проекте под названием «ИИ на экране». Он объединит передовые разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) с миром кино и телевидения. Цель проекта – дать кинематографистам возможность создавать короткометражные фильмы, исследующие сложные и многогранные отношения между людьми и ИИ.

Google будет сотрудничать с Range Media, чтобы пригласить талантливых режиссеров и сценаристов для создания оригинальных историй, глубоко погружающихся в тему взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Хотя тема искусственного интеллекта не является новой для киноиндустрии – вспомните немецкий научно-фантастический фильм «Метрополис» 1927 года – Google планирует вывести ее на новый уровень, используя современные технологии и свежие идеи.

На протяжении десятилетий мы видели множество различных интерпретаций ИИ в кино и на телевидении. От обаятельных роботов R2-D2 и C-3PO из «Звездных войн» до домашней помощницы Рози из мультсериала «Джетсоны», от полезного Джарвиса из «Железного человека» до загадочной операционной системы «Она», озвученной Скарлетт Йоханссон, – кино постоянно исследует потенциальные отношения между ИИ и людьми.

Некоторые фильмы, такие как «Терминатор», «Из машины» и эпизоды сериала «Черное зеркало», показывают мрачную сторону ИИ, предрекая возможность его выхода из-под контроля. Другие, например, анимационный фильм «Валл-И», демонстрируют ИИ, способный проявлять эмоции, сострадание и доброту.

«Мы ищем трогательные истории, которые затрагивают эмоциональные конфликты и этические вопросы, возникающие при взаимодействии людей и интеллектуальных машин», – заявили представители Google.

Действующие проекты

Вместе с тем, в рамках проекта уже начата работа над двумя короткометражными фильмами, премьера которых запланирована на этот год. Один из них, «Sweetwater», рассказывает историю сына умершей знаменитости, который возвращается в дом своего детства. Найденное письмо поклонника раскрывает связь между искусственным интеллектом и его матерью, заставляя героя по-новому взглянуть на свои семейные воспоминания. Другой фильм, «Lucid», повествует о паре, застрявшей в альтернативной реальности, которая решает рискнуть и попытаться найти выход, используя общую технологию управления сновидениями.

Google приглашает авторов присылать свои идеи, охватывающие широкий спектр жанров, от научной фантастики и драмы до триллеров.

Этот проект – лишь часть масштабной стратегии Google в области искусственного интеллекта, которая выходит далеко за рамки разработки чат-ботов. Компания также сотрудничает с кинотеатром Sphere в Лас-Вегасе, чтобы продемонстрировать классический фильм 86-летней давности на гигантском светодиодном экране, площадь которого превышает 160 000 квадратных метров.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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