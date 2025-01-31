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Пользователи iPhone 16 реже выбирают больший объем памяти

2 0 Смартфоны и телефоны
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

Новое исследование показывает: тренд на апгрейд хранилища теряет популярность. Разбираемся в причинах. Раньше при покупке iPhone многие задумывались: хватит ли 128 ГБ? Сейчас ситуация изменилась. Согласно данным CIRP, только 44% покупателей iPhone 16 Pro и Pro Max в 2024 выбрали версии с увеличенным хранилищем. Годом ранее для iPhone 15 этот показатель был 48%. Еще заметнее спад у базовых моделей: 42% против 48% в прошлом году.

Почему так происходит?

  • Базовой памяти стало достаточно для большинства задач.
  • Облачные сервисы и стриминг заменили локальное хранение.
  • Высокоскоростной интернет позволяет не держать всё на устройстве.

Легаси-устройства против новинок: парадокс спроса

Интересный контраст: владельцы старых моделей iPhone (SE, 14, 15) чаще апгрейдят память. В 2024 году 48% из них выбрали версии с большим хранилищем — на 10% больше, чем в 2023.

Две ключевые причины:

  1. Пользователи «устаревших» телефонов уже сталкивались с нехваткой памяти.
  2. Бюджетные модели дешевле, поэтому доплата за память кажется оправданной.

«Люди хотят “про запас” — особенно если планируют использовать телефон несколько лет», — комментируют аналитики.

А как же Android?

Исследование охватило только iPhone, но тренд может быть универсальным. Если памяти хватает, зачем переплачивать? Вопрос актуален для Samsung Galaxy S24 или Google Pixel 9.

Эксперты предполагают:

  • Производители Android-устройств тоже заметят снижение спроса на топовые версии.
  • Рост базового хранилища до 256 ГБ у флагманов ускорит этот процесс.

Вывод: эпоха “перестраховки” заканчивается

Раньше больше памяти = меньше проблем. Сейчас облака и быстрый интернет меняют правила. Пользователи учатся оптимизировать пространство, а производители — предлагать адекватные варианты.

Что дальше?

  • Apple может сократить разницу в цене между версиями.
  • Акцент в рекламе сместится на облачные интеграции (iCloud+, Apple One).

Пока тренд только набирает силу — но он явно отражает смену приоритетов. Телефон всё реже становится “складом данных”, превращаясь в инструмент для доступа к ним.

Источник — androidauthority

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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