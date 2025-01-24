Слухи о RTX 5080: стоит ли ждать прорыва?

Новые утечки о производительности RTX 5080 заставляют задуматься: а будет ли эта видеокарта существенным шагом вперед по сравнению с RTX 4080? Пока одни обсуждают флагманскую RTX 5090, которая уже успела впечатлить (хоть и кажется избыточной для большинства), внимание переключается на «младшую» модель — RTX 5080. Релиз близок, а первые данные с бенчмарков уже просочились в сеть.

Что показывают тесты?

Через Benchleaks (со ссылкой на Tom’s Hardware) в сети появились результаты Geekbench для RTX 5080. В тестах Vulkan карта набирает около 262 000 баллов, в OpenCL — 256 000. Если сравнить с RTX 4080, прирост составляет примерно 20% для Vulkan, но менее 10% для OpenCL. Интересно, что в Vulkan RTX 5080 почти догоняет RTX 4090, но в OpenCL отстает от прошлого флагмана на 20%. Разрыв между ними, согласно этим данным, составляет 40-45%.

Анализ: чего ждать на практике?

Синтетические тесты — не самый точный способ оценить игровую производительность, но они дают общее представление. Если опираться на Vulkan, 20% прирост для RTX 5080 выглядит логично, учитывая прошлые утечки. Однако OpenCL-результаты заставляют насторожиться. Впрочем, не стоит забывать о технологиях вроде DLSS 4 и MFG (новый алгоритм генерации кадров), которые могут радикально повысить FPS в поддерживаемых играх — здесь Blackwell точно покажет себя.

Цена и доступность

Хорошие новости: MSRP RTX 5080 снижен до $999 против $1199 у RTX 4080. Это все еще немало, но шаг в сторону геймеров очевиден. Напомним, высокая цена RTX 4080 изначально вызвала волну критики и сказалась на продажах. Теперь Nvidia, кажется, пытается исправить ошибку.

Однако радоваться рано: по слухам, RTX 5080 будет в дефиците. Карта появится в продаже 30 января вместе с RTX 5090, а модели RTX 5070 и 5070 Ti — в феврале. Если планируете апгрейд, советуем заранее мониторить магазины — есть риск, что запасы быстро закончатся.

Итоги: стоит ли брать?

RTX 5080 выглядит как умеренный апгрейд для тех, кто пока не готов к RTX 5090. 20% прирост — это неплохо, но не революция. Решающим фактором станет цена и наличие альтернатив от AMD. Если вам критичны технологии вроде трассировки лучей или AI-рендеринга, Blackwell определенно заслуживает внимания. Но если вы уже используете RTX 4080, возможно, есть смысл подождать следующих поколений или скидок.

P.S. Доверяйте только проверенным источникам и помните: даже утечки могут оказаться неточными. Окончательные выводы — только после тестов от независимых экспертов.