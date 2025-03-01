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Интернет и ПО

ChatGPT скоро сможет создавать видеоролики на основе Sora

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.03.2025
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ChatGPT скоро сможет создавать видеоролики на основе Sora

OpenAI планирует интегрировать свой видеогенератор Sora непосредственно в ChatGPT, чтобы расширить его доступность. Изначально Sora запустили как отдельное веб-приложение в декабре 2024 года. С 28 февраля 2025 года она стала доступна пользователям в Великобритании и Европе. Теперь же, компания стремится объединить Sora с ChatGPT, хотя и признает, что версия Sora в чат-боте может не обладать всеми функциями веб-приложения.

Sora позволяет пользователям создавать видеоролики на основе текстовых описаний. Подписчики ChatGPT Pro и Plus уже могут пользоваться Sora без дополнительной платы, но с некоторыми ограничениями. Например, пользователи ChatGPT Plus могут создавать до 50 видео в месяц с разрешением 720p и длительностью до 5 секунд, в то время как подписчики Pro получают больше возможностей, включая создание видео 1080p длительностью до 20 секунд.

Этот шаг может быть направлен на привлечение новых пользователей к премиум-подпискам ChatGPT. Кроме того, OpenAI работает над расширением возможностей Sora, включая генерацию изображений, чтобы пользователи могли создавать более фотореалистичные изображения.

Стоит отметить, что OpenAI также работает над другими обновлениями для ChatGPT, включая новую версию Sora Turbo и, возможно, генератор изображений на базе Sora.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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