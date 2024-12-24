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МТС будет использовать базовые станции российской разработки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.12.2024
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МТС будет использовать базовые станции российской разработки

МТС запускает 200 российских базовых станций LTE, произведённых компанией «Иртея», на своей сети. Это крупнейший в России проект по внедрению отечественного оборудования для мобильной связи. В начале 2025 года станции заработают в Чулымском и Венгеровском районах Новосибирской области. До конца 2024 года большинство из них будут установлены и протестированы в 37 регионах России. От Дальнего Востока и Сибири до европейской части страны. Станции LTE 800 и LTE 1800 обеспечат улучшение качества связи в самых разных климатических условиях.

Вице-президент МТС по технике, Виктор Белов, подчеркнул важность этого проекта для технологического суверенитета России. Также он поблагодарил Министерство цифрового развития за поддержку в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». Он отметил долгий путь от разработки концепции до выпуска готового оборудования.

Директор МТС в Новосибирской области, Алексей Пахомов, выразил гордость за то, что Новосибирск стал одним из первых регионов, где внедряются российские базовые станции, подтверждая статус региона как инновационного центра. Жители области смогут первыми оценить преимущества новых технологий в сфере связи.

Разработчиком и производителем оборудования является российская компания «Иртея», в которой 50% акций принадлежит ПАО «МТС». Новое оборудование будет проходить испытания в различных климатических зонах, и специалисты МТС смогут оценить его работу в реальных условиях. Это позволит получить опыт и подтвердить качество и надёжность отечественного телеком-оборудования. Проект способствует развитию российской телеком-индустрии и укреплению технологической независимости страны.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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