Samsung работает над тонкой версией Galaxy S25 FE

Samsung планирует выпустить тонкую версию одного из телефонов серии Galaxy S25. И все для того, чтобы оценить спрос на рынке на подобные устройства. Это будет отдельная модель, выпущенная позже основной серии Galaxy S25. Как ожидается, она выйдет в начале следующего года.

Таким образом, компания намерена проверить, насколько востребованы тонкие телефоны. Получив положительные результаты, Samsung применит этот опыт при разработке серии Galaxy S26. Подобная стратегия уже применялась Samsung с моделью Galaxy Alpha десять лет назад.

Более того, корейское издание ETNews подтверждает информацию о планах компании выпустить тонкую версию одного из телефонов Galaxy S25. В частности, рассматривается возможность создания модели Slim на базе S25 FE. Ее выпуск ожидается через несколько месяцев после основной линейки. Это делается чтобы избежать конкуренции с флагманами и, соответственно, каннибализации продаж. Следует отметить, что Samsung может сделать аккумулятор Galaxy S25 FE тоньше и шире для достижения тонкого дизайна.

В то же время, Samsung планирует, что толщина Samsung Galaxy S25 FE Slim составит 7,6 мм, как у Galaxy S24. Примечательно, что подобные планы есть и у Apple. Компания намерена выпустить тонкую модель смартфона в следующем году в качестве замены модели Plus.

Эксперимент Samsung с моделью Slim позволит определить, насколько актуальны тонкие телефоны для потребителей, прежде чем внедрять подобный дизайн в свою основную линейку Galaxy S.