Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году

Отличная новость для поклонников Cyberpunk 2077 и владельцев компьютеров Mac! CD Projekt Red анонсировала выход Cyberpunk 2077 на платформу macOS в начале следующего года. Это стало известно благодаря видеоролику Apple, посвященному новым MacBook Pro с чипами M4.

В частности, игра будет использовать преимущества чипов Apple Silicon и передовые технологии, обещая нам беспрецедентный игровой опыт на компьютерах Mac. Пользователи впервые смогут насладиться мрачным миром Найт-Сити на своих устройствах Apple. Более того, CD Projekt Red обещает расширенные функции игры. В их число войдут трассировка лучей, генерация кадров и встроенный пространственный звук. Все это гарантирует захватывающий геймплей и потрясающую графику.

Игра Cyberpunk 2077 для Mac будет доступна в Mac App Store и Steam. Важно отметить, что она выйдет в версиUltimate Edition, включая популярное дополнение Phantom Liberty. При этом, CD Projekt Red подтвердила, что существующие покупки игры в Steam для ПК будут перенесены на Mac-версию. Следует также подчеркнуть, что для игры потребуется Mac с чипом Apple Silicon.

Таким образом, Cyberpunk 2077, несмотря на непростой запуск в 2020 году, теперь находится в отличной форме и скоро порадует пользователей Mac. Выход игры на этой платформе – значительное событие для поклонников серии, а также демонстрирует прогресс в оптимизации игр под Apple Silicon.

Источник — theverge