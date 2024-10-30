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Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.10.2024
7 Просмотров 0
Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году

Отличная новость для поклонников Cyberpunk 2077 и владельцев компьютеров Mac! CD Projekt Red анонсировала выход Cyberpunk 2077 на платформу macOS в начале следующего года. Это стало известно благодаря видеоролику Apple, посвященному новым MacBook Pro с чипами M4.

В частности, игра будет использовать преимущества чипов Apple Silicon и передовые технологии, обещая нам беспрецедентный игровой опыт на компьютерах Mac. Пользователи впервые смогут насладиться мрачным миром Найт-Сити на своих устройствах Apple. Более того, CD Projekt Red обещает расширенные функции игры. В их число войдут трассировка лучей, генерация кадров и встроенный пространственный звук. Все это гарантирует захватывающий геймплей и потрясающую графику.

Игра Cyberpunk 2077 для Mac будет доступна в Mac App Store и Steam. Важно отметить, что она выйдет в версиUltimate Edition, включая популярное дополнение Phantom Liberty. При этом, CD Projekt Red подтвердила, что существующие покупки игры в Steam для ПК будут перенесены на Mac-версию. Следует также подчеркнуть, что для игры потребуется Mac с чипом Apple Silicon.

Таким образом, Cyberpunk 2077, несмотря на непростой запуск в 2020 году, теперь находится в отличной форме и скоро порадует пользователей Mac. Выход игры на этой платформе – значительное событие для поклонников серии, а также демонстрирует прогресс в оптимизации игр под Apple Silicon.

Источник — theverge

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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