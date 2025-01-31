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Samsung: планы на 2025 год по выпуску смартфонов

2 0 Смартфоны и телефоны
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

На недавней презентации финансовых результатов компания намекнула на обновление линейки складных смартфонов. «Мы улучшим дизайн и прочность, а также расширим ассортимент, чтобы привлечь новых клиентов», — заявил представитель Samsung. Пока неясно, как изменится дизайн Galaxy Z Fold и Z Flip. Но упоминание о «расширении линейки» намекает на возможный релиз нового устройства. Ходят слухи о Galaxy Z Flip FE — бюджетной версии с сохранением ключевых функций.

Сюрприз для поклонников: новый складной смартфон?

Говорят, Компания готовит Galaxy Z Flip FE — аналог Fan Edition для складных телефонов.
Такое устройство может стать доступным вариантом для тех, кто мечтает о foldable, но не готов платить за премиум. Также не исключен выход Fold SE в новые регионы.

Galaxy A-серия 2025: акцент на дизайн и автономность

Средний сегмент получит улучшенные экраны, корпуса и батареи. Уже просочились данные о Galaxy A56:

  • Переработанный модуль камеры.
  • Металлическая рамка и плоские грани.
  • 45-ваттная зарядка (быстрее, чем у базового Galaxy S25).

Ожидается, что модель сохранит аккумулятор на 5000 мАч, а повышение автономности обеспечит процессор Exynos 1580 и оптимизация ПО.

Бюджетники Samsung: никаких ценовых войн

В сегменте доступных смартфонов компания сделает ставку на безопасность и софт, а не на «гонку характеристик».
«Мы не будем снижать цены или соревноваться в спецификациях. Наша сила — в защите данных и общей надежности», — пояснили в Samsung.

Это значит: ждать прорывов в железе не стоит. Зато бюджетники, вроде Galaxy A16, продолжат получать 6 лет обновлений — рекорд для своего класса. Основной фокус — рынки Африки и Ближнего Востока.

Итоги

2025 год станет для Samsung временем экспериментов:

  • Улучшение складных смартфонов и расширение линейки.
  • Galaxy A-серия — эволюция дизайна и скорости зарядки.
  • Бюджетники — ставка на долгосрочную поддержку, а не «хайп» характеристик.

Остается следить за летними анонсами — традиционно Samsung представляет складные смартфоны во второй половине года.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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