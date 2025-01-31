Samsung: планы на 2025 год по выпуску смартфонов

На недавней презентации финансовых результатов компания намекнула на обновление линейки складных смартфонов. «Мы улучшим дизайн и прочность, а также расширим ассортимент, чтобы привлечь новых клиентов», — заявил представитель Samsung. Пока неясно, как изменится дизайн Galaxy Z Fold и Z Flip. Но упоминание о «расширении линейки» намекает на возможный релиз нового устройства. Ходят слухи о Galaxy Z Flip FE — бюджетной версии с сохранением ключевых функций.
Сюрприз для поклонников: новый складной смартфон?
Говорят, Компания готовит Galaxy Z Flip FE — аналог Fan Edition для складных телефонов.
Такое устройство может стать доступным вариантом для тех, кто мечтает о foldable, но не готов платить за премиум. Также не исключен выход Fold SE в новые регионы.
Galaxy A-серия 2025: акцент на дизайн и автономность
Средний сегмент получит улучшенные экраны, корпуса и батареи. Уже просочились данные о Galaxy A56:
- Переработанный модуль камеры.
- Металлическая рамка и плоские грани.
- 45-ваттная зарядка (быстрее, чем у базового Galaxy S25).
Ожидается, что модель сохранит аккумулятор на 5000 мАч, а повышение автономности обеспечит процессор Exynos 1580 и оптимизация ПО.
Бюджетники Samsung: никаких ценовых войн
В сегменте доступных смартфонов компания сделает ставку на безопасность и софт, а не на «гонку характеристик».
«Мы не будем снижать цены или соревноваться в спецификациях. Наша сила — в защите данных и общей надежности», — пояснили в Samsung.
Это значит: ждать прорывов в железе не стоит. Зато бюджетники, вроде Galaxy A16, продолжат получать 6 лет обновлений — рекорд для своего класса. Основной фокус — рынки Африки и Ближнего Востока.
Итоги
2025 год станет для Samsung временем экспериментов:
- Улучшение складных смартфонов и расширение линейки.
- Galaxy A-серия — эволюция дизайна и скорости зарядки.
- Бюджетники — ставка на долгосрочную поддержку, а не «хайп» характеристик.
Остается следить за летними анонсами — традиционно Samsung представляет складные смартфоны во второй половине года.