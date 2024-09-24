Samsung начала производство самого быстрого в мире SSD PM9E1

Сегодня стало известно, что инновационный SSD-накопитель PM9E1 от Samsung, который по праву занимает лидирующие позиции на рынке по показателям производительности, перешёл в стадию массового производства. Впервые представленный в начале августа, теперь этот продукт стабильно выпускается на заводах Samsung по производству полупроводников. Подробности появятся позже.

Samsung заявляет, что PM9E1 является самым производительным SSD для ПК на сегодняшний день. Накопители поступили в массовое производство и оснащены 5-нанометровым контроллером, а также используют восьмое поколение V-NAND технологии.

SSD-накопитель с интерфейсом PICe 5.0 предлагает выдающуюся производительность и исключительную энергоэффективность, что делает его идеальным выбором для настольных ПК и ноутбуков, использующих приложения искусственного интеллекта, требующие как вычислительной мощности, так и экономии энергии.

«В эру активного развития искусственного интеллекта на устройствах, SSD-накопитель PM9E1 от Samsung станет надёжным фундаментом для создания эффективных решений на основе AI для наших клиентов по всему миру», — комментирует исполнительный вице-президент отдела планирования продукции памяти компании Samsung Electronics.

SSD PM9E1 демонстрирует увеличение производительности на 50% по сравнению с предыдущими моделями. Благодаря восьмиканальному интерфейсу PCIe 5.0 скорость последовательного чтения и записи достигает 14,5 ГБ/с и 13 ГБ/с соответственно.

Samsung отмечает, что данный SSD способен передать 14 ГБ данных модели большого языка (LLM) из SSD в DRAM менее чем за одну секунду. Кроме того, улучшение энергоэффективности на 50% делает его особенно привлекательным для приложений искусственного интеллекта.

Кроме высокой производительности, PM9E1 также обеспечивает повышенный уровень безопасности, что особенно важно в контексте угроз подделки и манипулирования данными в процессе производства и распространения. Samsung внедрила дополнительные меры безопасности для предотвращения таких атак.

SSD-накопитель PM9E1 предлагает более высокий уровень защиты благодаря протоколу безопасности и модели данных версии 1.2, которые включают технологии защиты канала, аутентификации устройства и обнаружения несанкционированных изменений в прошивке.

Дата выпуска SSD PM9E1 PCIe 5.0 от Samsung пока не объявлена, но учитывая начало массового производства, релиз ожидается в ближайшее время.

Источник — sammobile.com