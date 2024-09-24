Marshall выпустила беспроводные наушники Monitor III ANC

Сегодня компания Marshall объявила о выходе на рынок своих новейших беспроводных наушников Monitor III ANC, созданных в партнерстве с известным американским музыкантом и актером Билли Джо Армстронгом. Эти наушники обладают функцией пространственного звучания, предоставляют до 70 часов работы с активным шумоподавлением и отличаются характерным звуком Marshall. Они являются прямыми наследниками модели Monitor II ANC. Вот основные детали о новинке беспроводных наушников премиум-класса.

Во-первых, Monitor III ANC обеспечивают улучшенное шумоподавление по сравнению с предшественником, активно анализируя окружающие шумы для их эффективного подавления. Кроме того, реализован режим прозрачности, который позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг без снятия наушников.

С 32-миллиметровыми драйверами наушники воспроизводят фирменное звучание Marshall. Функция Dynamic Loudness автоматически корректирует басы, средние и высокие частоты в зависимости от уровня громкости, а Adaptive Loudness адаптирует громкость с учетом уровня внешнего шума.

Marshall также представила новую функцию Soundstage для пространственного звука, которая обогащает музыкальное восприятие, создавая ощущение широкого стереоэффекта и погружения. Управление воспроизведением осуществляется с помощью многонаправленного джойстика и настраиваемой кнопки M, которая позволяет быстро переключаться между настройками эквалайзера.

Как отмечается в пресс-релизе, наушники совместимы с новейшим стандартом Bluetooth LE Audio, что делает их актуальными для будущего использования. Monitor III ANC разработаны с учетом удобства транспортировки и хранения в премиальном жестком футляре и могут складываться для экономии пространства.

Наконец, наушники оснащены аккумулятором, который обеспечивает до 70 часов работы при включённом шумоподавлении и до 100 часов работы без него, что составляет приблизительно четыре дня непрерывного прослушивания. Стоит отметить, что полная зарядка аккумулятора через USB-C порт занимает около двух с половиной часов.

Источник — smartprix.com