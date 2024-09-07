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Red Magic Gaming Tablet Pro будет доступен во всем мире под названием Red Magic Nova

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.09.2024
2 Просмотра 0
Red Magic Gaming Tablet Pro будет доступен во всем мире под названием Red Magic Nova

Компания Red Magic анонсировала глобальный релиз своего новейшего игрового планшета Red Magic Nova. Ожидается, что устройство будет доступно для покупки по всему миру 27 сентября 2024 года. Пока подробности о новинке держатся в секрете, но предварительные тизеры сообщают на то, что планшет получит характеристики, схожие с уже запущенным в Китае Red Magic Gaming Tablet Pro.

Основные характеристики Red Magic Gaming Tablet Pro:

  • Экран: 10,9-дюймовый 2,8K LCD с частотой обновления 144 Гц.
  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который обеспечивает производительность с результатом в 2,35 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu.
  • Память: до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.
  • Система охлаждения: Magic Cooling ICE 2.0 снижает температуру на 25°C, гарантируя стабильную работу при длительных игровых сессиях.
  • Дизайн: прозрачная секция из алюмосиликатного стекла и настраиваемая RGB-подсветка.
  • Камеры: 50-мегапиксельная основная камера и 20-мегапиксельная фронтальная.
  • Звук: четырехканальные динамики и три микрофона для впечатляющего мультимедийного опыта.
  • Батарея: ёмкость 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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