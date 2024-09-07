Red Magic Gaming Tablet Pro будет доступен во всем мире под названием Red Magic Nova

Компания Red Magic анонсировала глобальный релиз своего новейшего игрового планшета Red Magic Nova. Ожидается, что устройство будет доступно для покупки по всему миру 27 сентября 2024 года. Пока подробности о новинке держатся в секрете, но предварительные тизеры сообщают на то, что планшет получит характеристики, схожие с уже запущенным в Китае Red Magic Gaming Tablet Pro.
Основные характеристики Red Magic Gaming Tablet Pro:
- Экран: 10,9-дюймовый 2,8K LCD с частотой обновления 144 Гц.
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который обеспечивает производительность с результатом в 2,35 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu.
- Память: до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.
- Система охлаждения: Magic Cooling ICE 2.0 снижает температуру на 25°C, гарантируя стабильную работу при длительных игровых сессиях.
- Дизайн: прозрачная секция из алюмосиликатного стекла и настраиваемая RGB-подсветка.
- Камеры: 50-мегапиксельная основная камера и 20-мегапиксельная фронтальная.
- Звук: четырехканальные динамики и три микрофона для впечатляющего мультимедийного опыта.
- Батарея: ёмкость 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.
Источник — gizmochina.com