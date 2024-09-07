Мнение аналитика о предстоящем мероприятии Apple «Its Glowtime»

В преддверии сентябрьского мероприятия «Its Glowtime» Apple, которое состоится через несколько дней, в сети появляется все больше слухов и утечек информации о новинках, которые могут быть представлены.

В центре внимания ожидается новая линейка iPhone 16, презентация которой запланирована на 9 сентября. Особое внимание уделяется инновациям в области Apple Intelligence и их интеграции в свежие модели устройств. Последние данные о предстоящем мероприятии и ожидаемых продуктах были представлены известным журналистом Марком Гурманом.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Ожидается, что iPhone 16 Pro и Pro Max порадуют более изящным дизайном с уменьшенными рамками и увеличенными экранами — 6,3 дюйма для Pro и 6,9 дюйма для Pro Max. В модели Pro будет установлено 256 ГБ встроенной памяти, а также 5-кратный телеобъектив, ранее доступный только в Pro Max предыдущего поколения.

Новые чипы от Apple обещают повышенную производительность благодаря обновлённому Neural Engine, что усилит возможности Apple Intelligence. Значительное нововведение — это кнопка Capture, имитирующая затвор камеры DSLR, позволяющая сначала сфокусироваться лёгким нажатием, а затем сделать снимок более сильным нажатием.

AirPods (четвёртое поколение)

Apple внесёт изменения в AirPods четвёртого поколения, превращая их в альтернативу слуховым аппаратам с функцией проверки слуха. Однако из-за программного бага, обнаруженного недавно, выход новинки может быть отложен.

Apple Watch

На мероприятии «Its Glowtime» Apple планирует представить обновление всех линейки своих часов. Apple Watch Series 10 получат новый дизайн с более тонким корпусом и увеличенным дисплеем, что станет первым крупным обновлением с момента выпуска серии 7.

Также ожидаются улучшения внутренних характеристик для Apple Watch Ultra 3, хотя внешние изменения не предвидятся. Возможности Apple Intelligence могут быть анонсированы как функция отслеживания здоровья, хотя их появление в новых устройствах маловероятно. Предполагалось, что новые часы будут оснащены функцией обнаружения гипертонии, но последние отчёты указывают, что в этом году эта функция может не появиться.

По предварительным данным, новые модели iPad и Mac будут представлены на отдельном мероприятии в октябре, а не в сентябре. Дополнительная информация и возможные сюрпризы от Apple станут известны уже в понедельник.