Cкупщики краденого в Red Dead Redemption 2: полный гайд

Скупщики краденого в Red Dead Redemption 2 — это подпольные торговцы, которые скупают всё, что нельзя продать легально. Золотые слитки, украденные дилижансы, драгоценности и даже лошади — всё это найдёт своего покупателя. В этом гайде вы узнаете, как разблокировать всех скупщиков, где их искать и как получить максимум прибыли.

Зачем нужны Скупщики краденого в Red Dead Redemption 2?

Скупщики — единственные, кто принимает контрабанду: украденные товары, вагоны, редкие артефакты. Они также создают талисманы и амулеты, которые повышают характеристики Артура. Важно: не продавайте последний экземпляр коллекционных предметов (например, карточек) — их нельзя вернуть!

Локация №1: Скупщик в Эмеральд-Рэнч (продажа вагонов)

Как открыть: выполните миссию Хозии «Позвоночник Америки» во 2 главе.

Где искать: к востоку от Эмеральд-Рэнч (регион Хартлендс). Этот скупщик покупает дилижансы и повозки. Идеален для быстрого заработка после налётов на дорогах.

Локация №2: Скупщик лошадей (только для скакунов)

Как разблокировать: пройдите миссию «Контрабанда» в 3 главе.

Где находится: к северу от Клеменс-Пойнт (лагерь банды в третьей главе). Сюда можно сбывать украденных лошадей. Чем лучше порода — тем выше цена.

Локация №3: Скупщик в Сент-Дени (универсальная точка)

Где искать: восточная часть Сент-Дени, самого крупного города в игре. Принимает золото, драгоценности и другие ценности. Удобно для продажи добычи после вылазок в болота.

Локация №4: Скупщик у Роудса (скрытая точка)

Где находится: к северу от Роудса, рядом с железной дорогой. Работает без выполнения квестов. Подходит для тех, кто хочет быстро сбыть краденое.

Локация №5: Скупщик в Ван-Хорне (прибрежный торговец)

Где искать: в посёлке Ван-Хорн, на берегу реки. Покупает всё: от колец до легендарных артефактов. Локация удобна для игроков, исследующих восток карты.

Как заработать больше: советы от опытных игроков

Не продавайте всё сразу. Некоторые предметы нужны для крафта талисманов. Проверяйте вкладку «Создание» у скупщика. Вкладывайтесь в лагерь. Часть прибыли тратьте на улучшения — это открывает новые возможности для заработка. Ищите клады. Используйте интерактивную карту RDR2, чтобы найти золотые слитки и редкие артефакты.

Итог: Скупщики краденого — ваша теневая касса

Скупщики незаменимы для быстрого заработка в Red Dead Redemption 2. Разблокируйте все точки, чтобы продавать добычу в любом регионе. Не забывайте проверять их ассортимент: талисманы могут дать преимущества в бою или исследовании.

Совет: для поиска легендарных животных, рыбы и секретов используйте интерактивную карту. Она сэкономит часы бесцельных блужданий по Дикому Западу.

Теперь вы знаете, где сбывать награбленное. Удачных ограблений и щедрых скупщиков!

Источник- ign.com