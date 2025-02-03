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Red Dead Redemption 2: Коды для игры — активация читов

15 0 Игры для ПК, консолей и смартфонов
Владислав Ильин Владислав Ильин
03.02.2025

Ищете способы сделать игру ещё интереснее? В Red Dead Redemption 2 есть чит-коды, которые открывают новые возможности. Рассказываем, как их активировать и что они дают.

Как ввести коды в Red Dead Redemption 2

Читы в RDR2 работают через текстовые команды. Важно: после активации любого кода сохранения игры будут отключены до перезапуска. Достижения и трофеи также не зарабатываются.

Инструкция:

  1. Откройте меню настроек (клавиша Esc на ПК или пауза на консолях).
  2. Перейдите в раздел «Настройки» → «Экран».
  3. Выберите «Активировать чит-код» и введите нужную фразу.

Список чит-кодов

Фразы нужно вводить точно, включая знаки препинания и регистр букв.

Базовые читы

  • «You want more than you have» — открывает всё оружие в игре.
  • «You seek more than the world offers» — добавляет фургон (карету) в ваш инвентарь.
  • «The Lucky» — повышает удачу (редкие предметы и трофеи будут попадаться чаще).
  • «Run! Run! Run!» — даёт бесконечную выносливость для вас и вашей лошади.

Для геймплея

  • «Vanity. All is vanity» — бесконечный Dead Eye (режим прицеливания).
  • «I shall be better» — мгновенно понижает уровень чести.
  • «You flourish before you die» — повышает уровень чести до максимума.
  • «Greed is American virtue» — добавляет $500.

Погода и транспорт

  • «My kingdom is a horse» — вызывает легендарную лошадь.
  • «The sun so bright it leaves no shadows» — меняет время суток на полдень.
  • «Make me better» — включает режим бессмертия (но вы всё ещё можете утонуть или погибнуть от взрыва).

Секретные возможности

  • «Eat of knowledge» — открывает все наряды и костюмы.
  • «You long for sight and see nothing» — открывает всю карту.
  • «History is written by fools» — разблокирует все лагеря бандитов.

Важные нюансы

  • Читы сохраняются только до перезагрузки игры.
  • Некоторые коды (например, на оружие) нужно активировать заново после смерти.
  • Для отмены действия читов потребуется перезапустить RDR2.

Советы по использованию

  • Экспериментируйте после прохождения сюжета — так вы не испортите впечатление от истории.
  • Не используйте читы для достижений — они блокируют получение трофеев.
  • Сочетайте коды — например, бессмертие + бесконечный Dead Eye превратят Артура в неуязвимого стрелка.

Заключение
Чит-коды в Red Dead Redemption 2 — это отличный способ разнообразить игру, особенно если вы уже прошли основной сюжет. Помните, что Rockstar создали уникальный мир, который стоит исследовать без читов в первый раз. Но для весёлого повторного прохождения или экспериментов эти коды станут отличным инструментом!

Приятной игры в диком Западе! 🤠

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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