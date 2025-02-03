Red Dead Redemption 2: Коды для игры — активация читов

Ищете способы сделать игру ещё интереснее? В Red Dead Redemption 2 есть чит-коды, которые открывают новые возможности. Рассказываем, как их активировать и что они дают.

Как ввести коды в Red Dead Redemption 2

Читы в RDR2 работают через текстовые команды. Важно: после активации любого кода сохранения игры будут отключены до перезапуска. Достижения и трофеи также не зарабатываются.

Инструкция:

Откройте меню настроек (клавиша Esc на ПК или пауза на консолях). Перейдите в раздел «Настройки» → «Экран». Выберите «Активировать чит-код» и введите нужную фразу.

Список чит-кодов

Фразы нужно вводить точно, включая знаки препинания и регистр букв.

Базовые читы

«You want more than you have» — открывает всё оружие в игре.

— открывает всё оружие в игре. «You seek more than the world offers» — добавляет фургон (карету) в ваш инвентарь.

— добавляет фургон (карету) в ваш инвентарь. «The Lucky» — повышает удачу (редкие предметы и трофеи будут попадаться чаще).

— повышает удачу (редкие предметы и трофеи будут попадаться чаще). «Run! Run! Run!» — даёт бесконечную выносливость для вас и вашей лошади.

Для геймплея

«Vanity. All is vanity» — бесконечный Dead Eye (режим прицеливания).

— бесконечный Dead Eye (режим прицеливания). «I shall be better» — мгновенно понижает уровень чести.

— мгновенно понижает уровень чести. «You flourish before you die» — повышает уровень чести до максимума.

— повышает уровень чести до максимума. «Greed is American virtue» — добавляет $500.

Погода и транспорт

«My kingdom is a horse» — вызывает легендарную лошадь.

— вызывает легендарную лошадь. «The sun so bright it leaves no shadows» — меняет время суток на полдень.

— меняет время суток на полдень. «Make me better» — включает режим бессмертия (но вы всё ещё можете утонуть или погибнуть от взрыва).

Секретные возможности

«Eat of knowledge» — открывает все наряды и костюмы.

— открывает все наряды и костюмы. «You long for sight and see nothing» — открывает всю карту.

— открывает всю карту. «History is written by fools» — разблокирует все лагеря бандитов.

Важные нюансы

Читы сохраняются только до перезагрузки игры.

Некоторые коды (например, на оружие) нужно активировать заново после смерти.

Для отмены действия читов потребуется перезапустить RDR2.

Советы по использованию

Экспериментируйте после прохождения сюжета — так вы не испортите впечатление от истории.

— так вы не испортите впечатление от истории. Не используйте читы для достижений — они блокируют получение трофеев.

— они блокируют получение трофеев. Сочетайте коды — например, бессмертие + бесконечный Dead Eye превратят Артура в неуязвимого стрелка.

Заключение

Чит-коды в Red Dead Redemption 2 — это отличный способ разнообразить игру, особенно если вы уже прошли основной сюжет. Помните, что Rockstar создали уникальный мир, который стоит исследовать без читов в первый раз. Но для весёлого повторного прохождения или экспериментов эти коды станут отличным инструментом!

Приятной игры в диком Западе! 🤠