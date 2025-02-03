Red Dead Redemption 2: Коды для игры — активация читов

Ищете способы сделать игру ещё интереснее? В Red Dead Redemption 2 есть чит-коды, которые открывают новые возможности. Рассказываем, как их активировать и что они дают.
Как ввести коды в Red Dead Redemption 2
Читы в RDR2 работают через текстовые команды. Важно: после активации любого кода сохранения игры будут отключены до перезапуска. Достижения и трофеи также не зарабатываются.
Инструкция:
- Откройте меню настроек (клавиша Esc на ПК или пауза на консолях).
- Перейдите в раздел «Настройки» → «Экран».
- Выберите «Активировать чит-код» и введите нужную фразу.
Список чит-кодов
Фразы нужно вводить точно, включая знаки препинания и регистр букв.
Базовые читы
- «You want more than you have» — открывает всё оружие в игре.
- «You seek more than the world offers» — добавляет фургон (карету) в ваш инвентарь.
- «The Lucky» — повышает удачу (редкие предметы и трофеи будут попадаться чаще).
- «Run! Run! Run!» — даёт бесконечную выносливость для вас и вашей лошади.
Для геймплея
- «Vanity. All is vanity» — бесконечный Dead Eye (режим прицеливания).
- «I shall be better» — мгновенно понижает уровень чести.
- «You flourish before you die» — повышает уровень чести до максимума.
- «Greed is American virtue» — добавляет $500.
Погода и транспорт
- «My kingdom is a horse» — вызывает легендарную лошадь.
- «The sun so bright it leaves no shadows» — меняет время суток на полдень.
- «Make me better» — включает режим бессмертия (но вы всё ещё можете утонуть или погибнуть от взрыва).
Секретные возможности
- «Eat of knowledge» — открывает все наряды и костюмы.
- «You long for sight and see nothing» — открывает всю карту.
- «History is written by fools» — разблокирует все лагеря бандитов.
Важные нюансы
- Читы сохраняются только до перезагрузки игры.
- Некоторые коды (например, на оружие) нужно активировать заново после смерти.
- Для отмены действия читов потребуется перезапустить RDR2.
Советы по использованию
- Экспериментируйте после прохождения сюжета — так вы не испортите впечатление от истории.
- Не используйте читы для достижений — они блокируют получение трофеев.
- Сочетайте коды — например, бессмертие + бесконечный Dead Eye превратят Артура в неуязвимого стрелка.
Заключение
Чит-коды в Red Dead Redemption 2 — это отличный способ разнообразить игру, особенно если вы уже прошли основной сюжет. Помните, что Rockstar создали уникальный мир, который стоит исследовать без читов в первый раз. Но для весёлого повторного прохождения или экспериментов эти коды станут отличным инструментом!
Приятной игры в диком Западе! 🤠