Читы Red Dead Redemption 2 на ПК: Полный Гайд

Red Dead Redemption 2 для ПК, в отличие от GTA V или других популярных игр для ПК, не поддерживает классические консольные команды. Мы проверили, что нажатие клавиши ~ не вызывает консоль. Однако система читов из версий игры для PS и Xbox была полностью перенесена на ПК. В этой статье вы найдете подробное руководство по активации читов и их использованию.

Как Вводить Читы Red Dead Redemption 2 на ПК

Для активации чит-кодов в Red Dead Redemption 2 на ПК выполните следующие шаги:

Пауза в игре: Нажмите кнопку паузы (Esc). Настройки: Перейдите в раздел «Настройки» (Settings). Меню читов: Откройте вкладку «Cheats» (Читы). Ввод кода: Введите один из кодов из списка ниже. Подтверждение: После успешного ввода кода появится сообщение о разблокировке чита. Сохранение: Если вы сохраните игру после активации чита, вам больше не придется вводить его повторно. Управление читами: Вы можете включать и отключать активированные читы через меню «Cheats».

Читы для RDR2 на ПК (Не Требуют Газеты)

Ниже представлен список читов, которые можно активировать без предварительных условий:

A simple life, a beautiful death

Простые оружия: Получите базовый набор оружия.

Простые оружия: Получите базовый набор оружия. Death is silence

Оружие для скрытности: Разблокируйте мачете, метательные ножи, улучшенные ножи, отравленные ножи, томагавки и гоминг-томагавки.

Оружие для скрытности: Разблокируйте мачете, метательные ножи, улучшенные ножи, отравленные ножи, томагавки и гоминг-томагавки. History is written by fools

Оружие ковбоя: Получите дополнительную кобуру, двустволку, револьвер Double-Action, Schofield Revolver и двуствольное ружье.

Оружие ковбоя: Получите дополнительную кобуру, двустволку, револьвер Double-Action, Schofield Revolver и двуствольное ружье. Greed is now a virtue

Добавить $500: Увеличьте свой баланс на 500 долларов.

Добавить $500: Увеличьте свой баланс на 500 долларов. Vanity. All is vanity

Все наряды: Разблокируйте все доступные костюмы для Артура.

Все наряды: Разблокируйте все доступные костюмы для Артура. Eat of Knowledge

Все рецепты: Изучите все рецепты для создания предметов.

Все рецепты: Изучите все рецепты для создания предметов. Share

Все улучшения лагеря: Разблокируйте все улучшения в журнале и увеличьте максимальные уровни запасов.

Все улучшения лагеря: Разблокируйте все улучшения в журнале и увеличьте максимальные уровни запасов. You revel in your disgrace, I see

Снизить уровень чести: Установите минимальный уровень чести.

Снизить уровень чести: Установите минимальный уровень чести. Balance. All is balance

Сбросить честь: Верните шкалу чести к нейтральному значению.

Сбросить честь: Верните шкалу чести к нейтральному значению. Be greedy only for foresight

Бесконечный Deadeye: Получите неограниченный запас Deadeye.

Бесконечный Deadeye: Получите неограниченный запас Deadeye. Guide me better

Уровень Deadeye 1: Автоматически выделяйте цели в режиме Deadeye.

Уровень Deadeye 1: Автоматически выделяйте цели в режиме Deadeye. Make me better

Уровень Deadeye 2: Разблокируйте возможность маркировки целей в Deadeye.

Уровень Deadeye 2: Разблокируйте возможность маркировки целей в Deadeye. I shall be better

Уровень Deadeye 3: Оставайтесь в режиме Deadeye даже после выстрела.

Уровень Deadeye 3: Оставайтесь в режиме Deadeye даже после выстрела. I still seek more

Уровень Deadeye 4: Подсвечивайте смертельные зоны в режиме Deadeye.

Уровень Deadeye 4: Подсвечивайте смертельные зоны в режиме Deadeye. I seek and I find

Уровень Deadeye 5: Подсвечивайте смертельные и критические зоны в режиме Deadeye.

Уровень Deadeye 5: Подсвечивайте смертельные и критические зоны в режиме Deadeye. You flourish before you die

Полное восстановление: Восстановите полные шкалы здоровья, выносливости и Deadeye.

Seek all the bounty of this place

Увеличить шкалы: Увеличьте максимальные значения шкал здоровья, выносливости и Deadeye.

Увеличить шкалы: Увеличьте максимальные значения шкал здоровья, выносливости и Deadeye. Better than my dog

Увеличить дальность свистка: Призывайте лошадь с любого расстояния.

Увеличить дальность свистка: Призывайте лошадь с любого расстояния. A fool on command

Опьянение: Мгновенно опьянетесь.

Опьянение: Мгновенно опьянетесь. Run! Run! Run!

Создание гоночной лошади: Создайте гоночную лошадь.

Создание гоночной лошади: Создайте гоночную лошадь. My kingdom is a horse

Увеличить связь с лошадью: Улучшите связь со всеми вашими лошадьми.

Увеличить связь с лошадью: Улучшите связь со всеми вашими лошадьми. The best of the old ways

Создание дилижанса: Создайте дилижанс.

Создание дилижанса: Создайте дилижанс. Keep your dreams simple

Создание повозки: Создайте повозку с одной лошадью.

Создание повозки: Создайте повозку с одной лошадью. You want more than you have

Создание превосходной лошади: Создайте лошадь Rose Grey Bay Arabian.

Создание превосходной лошади: Создайте лошадь Rose Grey Bay Arabian. You want something new

Создание случайной лошади: Создайте лошадь случайной породы и окраса.

Создание случайной лошади: Создайте лошадь случайной породы и окраса. Keep your dreams light

Создание телеги: Создайте телегу с одной лошадью.

Создание телеги: Создайте телегу с одной лошадью. You want punishment

Увеличить уровень розыска: Повысьте текущий уровень розыска.

Увеличить уровень розыска: Повысьте текущий уровень розыска. You want freedom

Уменьшить уровень розыска: Снизьте текущий уровень розыска.

Уменьшить уровень розыска: Снизьте текущий уровень розыска. You want everyone to go away

Очистить все награды и блокировки: Устраните розыск и блокировки в городах.

Читы для RDR2 на ПК (Требуют Газету или Предварительные Условия)

Некоторые читы требуют выполнения определенных условий, таких как покупка газеты, содержащей скрытые чит-коды. Эти газеты становятся доступны после прохождения определенных глав или миссий. Убедитесь, что газета находится в вашем инвентаре при вводе кода. Вот список таких читов:

«A New Friend»

Создание медведя: Создайте медведя рядом с вами. Требуется газета «New Hanover Gazette».

Создание медведя: Создайте медведя рядом с вами. Требуется газета «New Hanover Gazette». «A Test of Faith»

Создание волка: Создайте волка рядом с вами. Требуется газета «Saint Denis Weekly».

Создание волка: Создайте волка рядом с вами. Требуется газета «Saint Denis Weekly». «The Good, The Bad, and The Ugly»

Создание койота: Создайте койота рядом с вами. Требуется газета «Blackwater Ledger».

Создание койота: Создайте койота рядом с вами. Требуется газета «Blackwater Ledger». «A Little Bird Told Me»

Создание орла: Создайте орла рядом с вами. Требуется газета «Valentine Gazette».

Создание орла: Создайте орла рядом с вами. Требуется газета «Valentine Gazette». «The Devil’s Own Luck»

Создание пумы: Создайте пуму рядом с вами. Требуется газета «Annesburg Record».

Создание пумы: Создайте пуму рядом с вами. Требуется газета «Annesburg Record». «The Ghost of the Past»

Создание призрачного всадника: Создайте призрачного всадника. Требуется газета «Rhodes Gazette».

Создание призрачного всадника: Создайте призрачного всадника. Требуется газета «Rhodes Gazette». «The Legend Lives On»

Создание легендарного медведя: Создайте легендарного медведя. Требуется газета «Lemoyne Herald».

Создание легендарного медведя: Создайте легендарного медведя. Требуется газета «Lemoyne Herald». «The Beast Within»

Создание легендарного волка: Создайте легендарного волка. Требуется газета «Van Horn Gazette».

Создание легендарного волка: Создайте легендарного волка. Требуется газета «Van Horn Gazette». «The Hunter Becomes the Hunted»

Создание легендарного койота: Создайте легендарного койота. Требуется газета «Armadillo Eagle».

Создание легендарного койота: Создайте легендарного койота. Требуется газета «Armadillo Eagle». «The Circle of Life»

Создание легендарного орла: Создайте легендарного орла. Требуется газета «Tumbleweed Chronicle».

Заключение

Читы в Red Dead Redemption 2 на ПК добавляют уникальный элемент игрового процесса, позволяя игрокам экспериментировать с различными механиками и наслаждаться игрой в новом формате. Хотя в игре нет классических консольных команд, система читов из консольных версий полностью перенесена на ПК, предлагая множество возможностей для модификации игрового процесса.

Если вы хотите разнообразить свое приключение в мире Дикого Запада, попробуйте использовать эти читы. Они помогут вам получить новые возможности, улучшить характеристики персонажа или просто весело провести время, исследуя мир Red Dead Redemption 2.

Эта статья регулярно обновляется, чтобы предоставить вам самую актуальную информацию о читах для Red Dead Redemption 2 на ПК.