Обзор Devil May Cry 5: Идеальный шторм стиля и экшена

Первая Devil May Cry когда-то зажгла во мне страсть к экшен-играм. Сейчас же DMC 5 доказывает: серия не просто жива — она задаёт новые стандарты жанра. Это не просто бой с демонами, а виртуозный танец мечей, пуль и безумных комбо. После 10 часов в игре я готов заявить: это лучший боевой система в истории франшизы.

Сюжет: Тайны, демоны и семейные разборки

Сценарий ломает шаблоны, начинаясь с поражения. Герои проигрывают битву демоническому королю Уризену, а история прыгает во времени, раскрывая прошлое трёх протагонистов: ветерана Данте, импульсивного Неро и загадочного V.

Кем является V? Почему Уризен так силён? Игры с интригой держат до финала. Даже после титров остаются вопросы, но ключевые загадки — например, связь V и Уризена — получают эпичные ответы. Сюжет балансирует между драмой и абсурдом: вот Данте катается на ракете, вот Неро кричит «Покажи мне свою мотивацию!» — типичное безумие Devil May Cry 5.

Боевая система: Глубже, чем океан

Основа проста: атака, выстрел, спецприём. Но настоящая магия — в свободе творчества. Авторежим поможет новичкам, но истинный кайф — в ручном управлении. Прыжки, отмены атак, смена оружия на лету — здесь можно годами оттачивать мастерство.

Три лица войны:

Неро — Горячая смесь механики и ярости.

Его Devil Breakers — одноразовые гаджеты с уникальными фишками. Например, Punchline превращается в скейт для трюков, а Gerbera стреляет лазерами. Каждый боец меняет стиль игры. Данте — Швейцарский нож экшена.

4 стиля боя, 8 видов оружия. Мотоцикл-бензопила? Легко! Данте умеет всё: телепортироваться, парировать, стрелять из двойных пистолетов. Его миссии — мастер-класс по комбо. V — Стратег в мире хаоса.

Он не дерется сам, а командует тремя питомцами: пантера Шэдоу, гриффон Грифф и голем Найтмер. Управление требует многозадачности: атаковать, уворачиваться, добивать врагов тростью. Сложно, но оригинально.

Микротранзакции: Нужны ли они?

В DMC 5 есть платный контент:

4 дополнительных Devil Breaker (1-3$ за штуку).

Самый бесполезный — Sweet Surrender для лечения. Зато Mega Buster (дань Mega Man) и Pasta Breaker с макарониной-гарпуном добавляют юмора.

(1-3$ за штуку). Самый бесполезный — Sweet Surrender для лечения. Зато Mega Buster (дань Mega Man) и Pasta Breaker с макарониной-гарпуном добавляют юмора. Красные сферы (игровая валюта) за реальные деньги.

Но тратить нет нужды: сферы легко зарабатывать, а цены на скилы адекватные.

Вывод: DLC — для фанатов, но базовая версия и так полна контента.

Графика и звук: Ад в деталях

Движок RE Engine творит чудеса. Каждый удар меча оставляет царапины, а спецэффекты взрывов заставят замереть. Особо впечатляют:

Анимации персонажей. Данте с сарказмом поправляет шляпу, V читает книжку посреди боя — это шедевры моушн-дизайна.

Данте с сарказмом поправляет шляпу, V читает книжку посреди боя — это шедевры моушн-дизайна. Саундтрек. Металлические рифы динамично меняются в зависимости от комбо-рейтинга.

Металлические рифы динамично меняются в зависимости от комбо-рейтинга. Локации. Городские руины и подземелья красивы, но однообразны. Пазлов почти нет — упор на бои.

Сложность: Для всех и для избранных

На нормальной сложности выжить легко: золотые сферы воскрешают на месте, а редкие орбы лечат. Но настоящий вызов — SSS-рейтинги. Требуется:

Не получать урон.

Не повторять приёмы.

Рисковать: чем опаснее комбо, тем выше очки.

После прохождения открывается Son of Sparda (Новая игра+), где враги бьют в 2 раза сильнее. А ещё грядёт бесплатный режим Bloody Palace — 100 этажей экстрима.

Боссы: От гигантов до дуэлей

ИИ противников умён: одни блокируют атаки, другие атакуют роем. Но звёзды шоу — боссы.

Голиаф — огненный титан, крушащий здания.

— огненный титан, крушащий здания. Артимис — летающая колдунья с ледяными копьями.

— летающая колдунья с ледяными копьями. Вергилий (финальный бой) — схватка на грани возможного. Скорость, точность, драйв — эта битва достойна отдельного Оскара.

Заключение: Новый король экшена

Devil May Cry 5 — это эталон жанра. Глубокая боевая система, харизматичные герои, сюжет с сюрпризами. Да, локации могли бы быть разнообразнее, а V не всем понравится. Но это мелочи на фоне общего величия.

Почему стоит играть:

Лучшие бои в серии.

3 уникальных стиля игры.

Реиграбельность на высоте.

Минусы:

Повторяющиеся декорации.

Слабые DLC-руки для Неро.

Оценка: 10/10. Capcom доказала — спустя 20 лет серия всё ещё может удивлять. Готовьтесь к слёзам восторга и крикам «Smokin’ Sick Style!»