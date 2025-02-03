Обзор Devil May Cry 5: Идеальный шторм стиля и экшена

Первая Devil May Cry когда-то зажгла во мне страсть к экшен-играм. Сейчас же DMC 5 доказывает: серия не просто жива — она задаёт новые стандарты жанра. Это не просто бой с демонами, а виртуозный танец мечей, пуль и безумных комбо. После 10 часов в игре я готов заявить: это лучший боевой система в истории франшизы.
Сюжет: Тайны, демоны и семейные разборки
Сценарий ломает шаблоны, начинаясь с поражения. Герои проигрывают битву демоническому королю Уризену, а история прыгает во времени, раскрывая прошлое трёх протагонистов: ветерана Данте, импульсивного Неро и загадочного V.
Кем является V? Почему Уризен так силён? Игры с интригой держат до финала. Даже после титров остаются вопросы, но ключевые загадки — например, связь V и Уризена — получают эпичные ответы. Сюжет балансирует между драмой и абсурдом: вот Данте катается на ракете, вот Неро кричит «Покажи мне свою мотивацию!» — типичное безумие Devil May Cry 5.
Боевая система: Глубже, чем океан
Основа проста: атака, выстрел, спецприём. Но настоящая магия — в свободе творчества. Авторежим поможет новичкам, но истинный кайф — в ручном управлении. Прыжки, отмены атак, смена оружия на лету — здесь можно годами оттачивать мастерство.
Три лица войны:
- Неро — Горячая смесь механики и ярости.
Его Devil Breakers — одноразовые гаджеты с уникальными фишками. Например, Punchline превращается в скейт для трюков, а Gerbera стреляет лазерами. Каждый боец меняет стиль игры.
- Данте — Швейцарский нож экшена.
4 стиля боя, 8 видов оружия. Мотоцикл-бензопила? Легко! Данте умеет всё: телепортироваться, парировать, стрелять из двойных пистолетов. Его миссии — мастер-класс по комбо.
- V — Стратег в мире хаоса.
Он не дерется сам, а командует тремя питомцами: пантера Шэдоу, гриффон Грифф и голем Найтмер. Управление требует многозадачности: атаковать, уворачиваться, добивать врагов тростью. Сложно, но оригинально.
Микротранзакции: Нужны ли они?
В DMC 5 есть платный контент:
- 4 дополнительных Devil Breaker (1-3$ за штуку).
Самый бесполезный — Sweet Surrender для лечения. Зато Mega Buster (дань Mega Man) и Pasta Breaker с макарониной-гарпуном добавляют юмора.
- Красные сферы (игровая валюта) за реальные деньги.
Но тратить нет нужды: сферы легко зарабатывать, а цены на скилы адекватные.
Вывод: DLC — для фанатов, но базовая версия и так полна контента.
Графика и звук: Ад в деталях
Движок RE Engine творит чудеса. Каждый удар меча оставляет царапины, а спецэффекты взрывов заставят замереть. Особо впечатляют:
- Анимации персонажей. Данте с сарказмом поправляет шляпу, V читает книжку посреди боя — это шедевры моушн-дизайна.
- Саундтрек. Металлические рифы динамично меняются в зависимости от комбо-рейтинга.
- Локации. Городские руины и подземелья красивы, но однообразны. Пазлов почти нет — упор на бои.
Сложность: Для всех и для избранных
На нормальной сложности выжить легко: золотые сферы воскрешают на месте, а редкие орбы лечат. Но настоящий вызов — SSS-рейтинги. Требуется:
- Не получать урон.
- Не повторять приёмы.
- Рисковать: чем опаснее комбо, тем выше очки.
После прохождения открывается Son of Sparda (Новая игра+), где враги бьют в 2 раза сильнее. А ещё грядёт бесплатный режим Bloody Palace — 100 этажей экстрима.
Боссы: От гигантов до дуэлей
ИИ противников умён: одни блокируют атаки, другие атакуют роем. Но звёзды шоу — боссы.
- Голиаф — огненный титан, крушащий здания.
- Артимис — летающая колдунья с ледяными копьями.
- Вергилий (финальный бой) — схватка на грани возможного. Скорость, точность, драйв — эта битва достойна отдельного Оскара.
Заключение: Новый король экшена
Devil May Cry 5 — это эталон жанра. Глубокая боевая система, харизматичные герои, сюжет с сюрпризами. Да, локации могли бы быть разнообразнее, а V не всем понравится. Но это мелочи на фоне общего величия.
Почему стоит играть:
- Лучшие бои в серии.
- 3 уникальных стиля игры.
- Реиграбельность на высоте.
Минусы:
- Повторяющиеся декорации.
- Слабые DLC-руки для Неро.
Оценка: 10/10. Capcom доказала — спустя 20 лет серия всё ещё может удивлять. Готовьтесь к слёзам восторга и крикам «Smokin’ Sick Style!»