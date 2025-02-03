Советы и хитрости Red Dead Redemption 2

Давайте посмотрим правде в глаза, Red Dead Redemption 2 — большая игр. Так что вам, вероятно, понадобится помощь по пути. Эта страница содержит советы, приемы и стратегии для выживания и успеха в Red Dead Redemption 2. Ниже вы найдете несколько советов и приемов RDR2 для новичков и не только.

Общие советы по Red Dead Redemption 2

Артур будет заметно терять или набирать вес в зависимости от того, сколько пищи он съест.

Золотые слитки, найденные в мире, можно продать скупщику за 500 долларов, и это довольно быстрый способ заработать деньги.

Карты сокровищ также могут привести к легким деньгам в виде золотых слитков.

Вы должны содержать лошадь в чистоте для полной выносливости лошади. Вы можете чистить лошадь, чтобы очистить ее, или просто ездить по воде.

Если вы потеряете шляпу или оружие, они снова появятся на седле вашей лошади.

Если вы установите точку маршрута и включите кинематографическую камеру, удерживая кнопку X (а затем отпустив ее), ваша лошадь автоматически поедет туда.

Интерфейс можно настраивать, поэтому при желании можно удалить мини-карту и другие экранные подсказки.

Поставьте игру на паузу или нажмите кнопку D-Pad, и на экране отобразятся текущее время и температура.

Товары можно приобрести в обычных магазинах, просто прогуливаясь и подбирая их с полок, но здесь также есть каталог.

Вам придется тепло одеваться, когда температура понизится, и снимать верхнюю одежду, когда станет невыносимо жарко.

Если надеть бандану во время преступления и снять ее после него, шкала розыска будет падать быстрее, при условии, что вы находитесь вне радиуса поиска.

Вы можете выплатить свое вознаграждение, посетив ближайшее почтовое отделение в течение дня.

Если в городе за вашу голову назначена награда, а затем вы очистите свое имя, заплатив указанную награду, горожане все равно запомнят все проблемы, которые вы причинили, и будут комментировать это, когда вы вернетесь.

Вы можете купить газеты, в которых будут освещаться события, происходящие на протяжении всей истории.

Собак можно гладить. Эти собаки больше не будут на вас лаять, если вы их увидите.

Полоски здоровья и выносливости имеют «внутреннее ядро», которое определяет, как быстро они заполняются.

Система чести сложна, и самый очевидный выбор между чести и бесчестия не всегда будет очевиден. Убийство О’Дрисколла, одного из членов конкурирующей банды, не будет считаться бесчестным. Но если вы обострите разговор до того, как убьете их, то это будет так.

Гигиена имеет значение. Если вы грязный, в крови или вообще мерзкий, люди будут от вас шарахаться.

Быстрое перемещение из лагеря разблокируется путем улучшения палатки Датча, а затем палатки Артура в Учетной книге .

Вы также можете установить точку маршрута, переключиться в кинематографический режим на любом маршруте и нажать кнопку «Бег лошади», чтобы начать автопилотирование по этому маршруту.

Выполняйте задания в лагере как можно раньше, чтобы легко заработать очки для повышения уровня «Меткого глаза».

Выбирая снаряжение, обязательно держите на лошади хотя бы одно снаряжение для холодной погоды и одно для теплой погоды, чтобы вы могли легко адаптироваться во время путешествия.

Обязательно снимите оружие с оружия, когда вы собираетесь с кем-то поговорить. Направление оружия на кого-то, скорее всего, заставит его убежать или стать враждебным, что сделает невозможным любые другие действия, которые вы могли бы предпринять по отношению к нему.

Ваша борода может отрасти только до длины 7/10. Вы можете использовать тоники для волос , чтобы она росла дальше.

Вы можете получить отмычки у Fence . Чтобы получить доступ к магазину, где он продается, вам нужно играть в миссии банд. Вам не нужно покупать еще один, когда он у вас есть.

Бой Red Dead Redemption 2

При наведении оружия функция автоматического наведения привязывает курсор к центру масс противника, ближайшего к месту прицеливания. Эту функцию можно отключить вручную в меню параметров.

Тела поверженных врагов отмечены на мини-карте маленьким значком «x».

Аналогично убитые животные отмечаются отпечатком лапы на мини-карте.

Члены банды также будут грабить тела убитых, поэтому действуйте быстро, иначе они утащат все лишние деньги и боеприпасы.

Со временем или если вы намокнете, оружие загрязняется и засоряется, поэтому для достижения наилучших результатов его необходимо чистить.

Вы можете увеличить интервал между чистками. Если будете держать свое оружие вдали от суровых условий. Оснастите его улучшенными и усиленными кобурами, чтобы защитить оружие от износа.

Нажмите RT/R2, чтобы быстро стрелять от бедра.

Если дважды нажать LB/L1, Артур с размаху уберет свое оружие.

Удерживайте кнопку D-pad во время прицеливания, и Артур сделает предупредительный выстрел в воздух, который можно использовать, чтобы привлечь внимание других персонажей или напугать животное, на которое он охотится.

Вы можете отстрелить чью-то шляпу, а затем украсть ее. Враги могут отстрелить вашу шляпу.

Камеры убийств зависят от вашей чести. Если вы играете честно, камера на повторе убийства будет фокусироваться на Артуре. Если вы бесчестны, она будет фокусироваться на убийстве. И представлять его более интенсивно.

Ты можешь выстрелить в лошадь, чтобы сбить врага с ее спины.

Лошади в RDR2

Со временем ваша лошадь покроется грязью, что замедлит ее и потребует ухода.

Лошадь можно очистить, проехав на ней по водоему или под ливнем.

Вы можете «хранить» лошадей в конюшнях на случай, если вам понадобится «запасная» лошадь, потому что…

Если ваша лошадь умрет, она исчезнет; они не похожи на автомобили в GTA V, которые можно воскресить с помощью страхового возмещения.

На конюшне вы можете изменить стиль гривы и хвоста своей лошади, сделав их короткими, средними или длинными, добавив косички или даже превратив их в дреды.

Вы можете приказать лошади бежать, когда она находится в опасной ситуации, чтобы попытаться спасти свою жизнь.

Укрепление связи с лошадью открывает доступ к таким трюкам, как вставание на дыбы, повороты в заносе и выездка.

Если у вас не сложились хорошие отношения с лошадью, будьте осторожны. Идя за ней — она может лягнуть.

Будьте осторожны, обыскивая седельные сумки чужой лошади, так как она может вас лягнуть.

Вы можете обыскать седельные сумки других людей.

Обязательно периодически похлопывайте лошадь, чтобы повысить ее привязанность к вам. Вы можете делать это во время езды на ней, нажимая на левый стик. Это также успокаивает ее, когда она пугается.

Охота в Red Dead Redemption 2

Если вы оставите тела животных там, где вы их убили, они привлекут падальщиков. Туши со временем разложатся.

Опоссумы притворяются мертвыми, когда вы рядом, чтобы попытаться вас обмануть.

Различные виды рыб реагируют на разные приманки и/или приманки. Экспериментируйте, чтобы найти правильную комбинацию, которая принесет лучшую рыбу.

Туши, которые вы решите погрузить на лошадь и привезти в лагерь, со временем испортятся и сгниют, привлекая падальщиков и отвратительных людей.

Если вы застрелите животное пулей, а не стрелой, оно будет стоить у городского мясника дешевле, чем если бы его убили чисто.

Eagle Eye можно использовать для отслеживания животных, но он также покажет исходящий от вашего тела запах, по которому животные могут выследить вас.

Замаскировать свой запах во время охоты можно с помощью специального лосьона, который можно купить в магазине или найти по всему миру.

Повышайте уровень «Меткого глаза», охотясь на животных и снимая с них шкуры.

Аллигаторы выпрыгнут и съедят трупы, которые вы оставите в воде рядом с ними.

Источник — ign.com