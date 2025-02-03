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Советы и хитрости Red Dead Redemption 2

Владислав Ильин Владислав Ильин
03.02.2025
11 Просмотров 0
red dead redemption 2

Давайте посмотрим правде в глаза, Red Dead Redemption 2 — большая игр. Так что вам, вероятно, понадобится помощь по пути. Эта страница содержит советы, приемы и стратегии для выживания и успеха в Red Dead Redemption 2. Ниже вы найдете несколько советов и приемов RDR2 для новичков и не только.

Общие советы по Red Dead Redemption 2

  • Артур будет заметно терять или набирать вес в зависимости от того, сколько пищи он съест.
  • Золотые слитки, найденные в мире, можно продать скупщику за 500 долларов, и это довольно быстрый способ заработать деньги.
  • Карты сокровищ также могут привести к легким деньгам в виде золотых слитков.
  • Вы должны содержать лошадь в чистоте для полной выносливости лошади. Вы можете чистить лошадь, чтобы очистить ее, или просто ездить по воде.
  • Если вы потеряете шляпу или оружие, они снова появятся на седле вашей лошади.
  • Если вы установите точку маршрута и включите кинематографическую камеру, удерживая кнопку X (а затем отпустив ее), ваша лошадь автоматически поедет туда.
  • Интерфейс можно настраивать, поэтому при желании можно удалить мини-карту и другие экранные подсказки.
  • Поставьте игру на паузу или нажмите кнопку D-Pad, и на экране отобразятся текущее время и температура.
  • Товары можно приобрести в обычных магазинах, просто прогуливаясь и подбирая их с полок, но здесь также есть каталог.
  • Вам придется тепло одеваться, когда температура понизится, и снимать верхнюю одежду, когда станет невыносимо жарко.
  • Если надеть бандану во время преступления и снять ее после него, шкала розыска будет падать быстрее, при условии, что вы находитесь вне радиуса поиска.
  • Вы можете выплатить свое вознаграждение, посетив ближайшее почтовое отделение в течение дня.
  • Если в городе за вашу голову назначена награда, а затем вы очистите свое имя, заплатив указанную награду, горожане все равно запомнят все проблемы, которые вы причинили, и будут комментировать это, когда вы вернетесь.
  • Вы можете купить газеты, в которых будут освещаться события, происходящие на протяжении всей истории.
  • Собак можно гладить. Эти собаки больше не будут на вас лаять, если вы их увидите.
  • Полоски здоровья и выносливости имеют «внутреннее ядро», которое определяет, как быстро они заполняются.
  • Система чести сложна, и самый очевидный выбор между чести и бесчестия не всегда будет очевиден. Убийство О’Дрисколла, одного из членов конкурирующей банды, не будет считаться бесчестным. Но если вы обострите разговор до того, как убьете их, то это будет так.
  • Гигиена имеет значение. Если вы грязный, в крови или вообще мерзкий, люди будут от вас шарахаться.

  • Быстрое перемещение из лагеря разблокируется путем улучшения палатки Датча, а затем палатки Артура в Учетной книге .
  • Вы также можете установить точку маршрута, переключиться в кинематографический режим на любом маршруте и нажать кнопку «Бег лошади», чтобы начать автопилотирование по этому маршруту.
  • Выполняйте задания в лагере как можно раньше, чтобы легко заработать очки для повышения уровня «Меткого глаза».
  • Выбирая снаряжение, обязательно держите на лошади хотя бы одно снаряжение для холодной погоды и одно для теплой погоды, чтобы вы могли легко адаптироваться во время путешествия.
  • Обязательно снимите оружие с оружия, когда вы собираетесь с кем-то поговорить. Направление оружия на кого-то, скорее всего, заставит его убежать или стать враждебным, что сделает невозможным любые другие действия, которые вы могли бы предпринять по отношению к нему.
  • Ваша борода может отрасти только до длины 7/10. Вы можете использовать тоники для волос , чтобы она росла дальше.
  • Вы можете получить отмычки у Fence . Чтобы получить доступ к магазину, где он продается, вам нужно играть в миссии банд. Вам не нужно покупать еще один, когда он у вас есть.

Бой Red Dead Redemption 2

  • При наведении оружия функция автоматического наведения привязывает курсор к центру масс противника, ближайшего к месту прицеливания.
    • Эту функцию можно отключить вручную в меню параметров.
  • Тела поверженных врагов отмечены на мини-карте маленьким значком «x».
  • Аналогично убитые животные отмечаются отпечатком лапы на мини-карте.
  • Члены банды также будут грабить тела убитых, поэтому действуйте быстро, иначе они утащат все лишние деньги и боеприпасы.
  • Со временем или если вы намокнете, оружие загрязняется и засоряется, поэтому для достижения наилучших результатов его необходимо чистить.
  • Вы можете увеличить интервал между чистками. Если будете держать свое оружие вдали от суровых условий. Оснастите его улучшенными и усиленными кобурами, чтобы защитить оружие от износа.
  • Нажмите RT/R2, чтобы быстро стрелять от бедра.
  • Если дважды нажать LB/L1, Артур с размаху уберет свое оружие.
  • Удерживайте кнопку D-pad во время прицеливания, и Артур сделает предупредительный выстрел в воздух, который можно использовать, чтобы привлечь внимание других персонажей или напугать животное, на которое он охотится.
  • Вы можете отстрелить чью-то шляпу, а затем украсть ее. Враги могут отстрелить вашу шляпу.
  • Камеры убийств зависят от вашей чести. Если вы играете честно, камера на повторе убийства будет фокусироваться на Артуре. Если вы бесчестны, она будет фокусироваться на убийстве. И представлять его более интенсивно.
  • Ты можешь выстрелить в лошадь, чтобы сбить врага с ее спины.

Лошади в RDR2

  • Со временем ваша лошадь покроется грязью, что замедлит ее и потребует ухода.
  • Лошадь можно очистить, проехав на ней по водоему или под ливнем.
  • Вы можете «хранить» лошадей в конюшнях на случай, если вам понадобится «запасная» лошадь, потому что…
  • Если ваша лошадь умрет, она исчезнет; они не похожи на автомобили в GTA V, которые можно воскресить с помощью страхового возмещения.
  • На конюшне вы можете изменить стиль гривы и хвоста своей лошади, сделав их короткими, средними или длинными, добавив косички или даже превратив их в дреды.

  • Вы можете приказать лошади бежать, когда она находится в опасной ситуации, чтобы попытаться спасти свою жизнь.
  • Укрепление связи с лошадью открывает доступ к таким трюкам, как вставание на дыбы, повороты в заносе и выездка.
  • Если у вас не сложились хорошие отношения с лошадью, будьте осторожны. Идя за ней — она может лягнуть.
  • Будьте осторожны, обыскивая седельные сумки чужой лошади, так как она может вас лягнуть.
  • Вы можете обыскать седельные сумки других людей.
  • Обязательно периодически похлопывайте лошадь, чтобы повысить ее привязанность к вам. Вы можете делать это во время езды на ней, нажимая на левый стик. Это также успокаивает ее, когда она пугается.

Охота в Red Dead Redemption 2

  • Если вы оставите тела животных там, где вы их убили, они привлекут падальщиков. Туши со временем разложатся.
  • Опоссумы притворяются мертвыми, когда вы рядом, чтобы попытаться вас обмануть.
  • Различные виды рыб реагируют на разные приманки и/или приманки. Экспериментируйте, чтобы найти правильную комбинацию, которая принесет лучшую рыбу.
  • Туши, которые вы решите погрузить на лошадь и привезти в лагерь, со временем испортятся и сгниют, привлекая падальщиков и отвратительных людей.
  • Если вы застрелите животное пулей, а не стрелой, оно будет стоить у городского мясника дешевле, чем если бы его убили чисто.
  • Eagle Eye можно использовать для отслеживания животных, но он также покажет исходящий от вашего тела запах, по которому животные могут выследить вас.
  • Замаскировать свой запах во время охоты можно с помощью специального лосьона, который можно купить в магазине или найти по всему миру.
  • Повышайте уровень «Меткого глаза», охотясь на животных и снимая с них шкуры.
  • Аллигаторы выпрыгнут и съедят трупы, которые вы оставите в воде рядом с ними.

Источник — ign.com

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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