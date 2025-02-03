Советы и хитрости Red Dead Redemption 2

Давайте посмотрим правде в глаза, Red Dead Redemption 2 — большая игр. Так что вам, вероятно, понадобится помощь по пути. Эта страница содержит советы, приемы и стратегии для выживания и успеха в Red Dead Redemption 2. Ниже вы найдете несколько советов и приемов RDR2 для новичков и не только.
Общие советы по Red Dead Redemption 2
- Артур будет заметно терять или набирать вес в зависимости от того, сколько пищи он съест.
- Золотые слитки, найденные в мире, можно продать скупщику за 500 долларов, и это довольно быстрый способ заработать деньги.
- Карты сокровищ также могут привести к легким деньгам в виде золотых слитков.
- Вы должны содержать лошадь в чистоте для полной выносливости лошади. Вы можете чистить лошадь, чтобы очистить ее, или просто ездить по воде.
- Если вы потеряете шляпу или оружие, они снова появятся на седле вашей лошади.
- Если вы установите точку маршрута и включите кинематографическую камеру, удерживая кнопку X (а затем отпустив ее), ваша лошадь автоматически поедет туда.
- Интерфейс можно настраивать, поэтому при желании можно удалить мини-карту и другие экранные подсказки.
- Поставьте игру на паузу или нажмите кнопку D-Pad, и на экране отобразятся текущее время и температура.
- Товары можно приобрести в обычных магазинах, просто прогуливаясь и подбирая их с полок, но здесь также есть каталог.
- Вам придется тепло одеваться, когда температура понизится, и снимать верхнюю одежду, когда станет невыносимо жарко.
- Если надеть бандану во время преступления и снять ее после него, шкала розыска будет падать быстрее, при условии, что вы находитесь вне радиуса поиска.
- Вы можете выплатить свое вознаграждение, посетив ближайшее почтовое отделение в течение дня.
- Если в городе за вашу голову назначена награда, а затем вы очистите свое имя, заплатив указанную награду, горожане все равно запомнят все проблемы, которые вы причинили, и будут комментировать это, когда вы вернетесь.
- Вы можете купить газеты, в которых будут освещаться события, происходящие на протяжении всей истории.
- Собак можно гладить. Эти собаки больше не будут на вас лаять, если вы их увидите.
- Полоски здоровья и выносливости имеют «внутреннее ядро», которое определяет, как быстро они заполняются.
- Система чести сложна, и самый очевидный выбор между чести и бесчестия не всегда будет очевиден. Убийство О’Дрисколла, одного из членов конкурирующей банды, не будет считаться бесчестным. Но если вы обострите разговор до того, как убьете их, то это будет так.
- Гигиена имеет значение. Если вы грязный, в крови или вообще мерзкий, люди будут от вас шарахаться.
- Быстрое перемещение из лагеря разблокируется путем улучшения палатки Датча, а затем палатки Артура в Учетной книге .
- Вы также можете установить точку маршрута, переключиться в кинематографический режим на любом маршруте и нажать кнопку «Бег лошади», чтобы начать автопилотирование по этому маршруту.
- Выполняйте задания в лагере как можно раньше, чтобы легко заработать очки для повышения уровня «Меткого глаза».
- Выбирая снаряжение, обязательно держите на лошади хотя бы одно снаряжение для холодной погоды и одно для теплой погоды, чтобы вы могли легко адаптироваться во время путешествия.
- Обязательно снимите оружие с оружия, когда вы собираетесь с кем-то поговорить. Направление оружия на кого-то, скорее всего, заставит его убежать или стать враждебным, что сделает невозможным любые другие действия, которые вы могли бы предпринять по отношению к нему.
- Ваша борода может отрасти только до длины 7/10. Вы можете использовать тоники для волос , чтобы она росла дальше.
- Вы можете получить отмычки у Fence . Чтобы получить доступ к магазину, где он продается, вам нужно играть в миссии банд. Вам не нужно покупать еще один, когда он у вас есть.
Бой Red Dead Redemption 2
- При наведении оружия функция автоматического наведения привязывает курсор к центру масс противника, ближайшего к месту прицеливания.
- Эту функцию можно отключить вручную в меню параметров.
- Тела поверженных врагов отмечены на мини-карте маленьким значком «x».
- Аналогично убитые животные отмечаются отпечатком лапы на мини-карте.
- Члены банды также будут грабить тела убитых, поэтому действуйте быстро, иначе они утащат все лишние деньги и боеприпасы.
- Со временем или если вы намокнете, оружие загрязняется и засоряется, поэтому для достижения наилучших результатов его необходимо чистить.
- Вы можете увеличить интервал между чистками. Если будете держать свое оружие вдали от суровых условий. Оснастите его улучшенными и усиленными кобурами, чтобы защитить оружие от износа.
- Нажмите RT/R2, чтобы быстро стрелять от бедра.
- Если дважды нажать LB/L1, Артур с размаху уберет свое оружие.
- Удерживайте кнопку D-pad во время прицеливания, и Артур сделает предупредительный выстрел в воздух, который можно использовать, чтобы привлечь внимание других персонажей или напугать животное, на которое он охотится.
- Вы можете отстрелить чью-то шляпу, а затем украсть ее. Враги могут отстрелить вашу шляпу.
- Камеры убийств зависят от вашей чести. Если вы играете честно, камера на повторе убийства будет фокусироваться на Артуре. Если вы бесчестны, она будет фокусироваться на убийстве. И представлять его более интенсивно.
- Ты можешь выстрелить в лошадь, чтобы сбить врага с ее спины.
Лошади в RDR2
- Со временем ваша лошадь покроется грязью, что замедлит ее и потребует ухода.
- Лошадь можно очистить, проехав на ней по водоему или под ливнем.
- Вы можете «хранить» лошадей в конюшнях на случай, если вам понадобится «запасная» лошадь, потому что…
- Если ваша лошадь умрет, она исчезнет; они не похожи на автомобили в GTA V, которые можно воскресить с помощью страхового возмещения.
- На конюшне вы можете изменить стиль гривы и хвоста своей лошади, сделав их короткими, средними или длинными, добавив косички или даже превратив их в дреды.
- Вы можете приказать лошади бежать, когда она находится в опасной ситуации, чтобы попытаться спасти свою жизнь.
- Укрепление связи с лошадью открывает доступ к таким трюкам, как вставание на дыбы, повороты в заносе и выездка.
- Если у вас не сложились хорошие отношения с лошадью, будьте осторожны. Идя за ней — она может лягнуть.
- Будьте осторожны, обыскивая седельные сумки чужой лошади, так как она может вас лягнуть.
- Вы можете обыскать седельные сумки других людей.
- Обязательно периодически похлопывайте лошадь, чтобы повысить ее привязанность к вам. Вы можете делать это во время езды на ней, нажимая на левый стик. Это также успокаивает ее, когда она пугается.
Охота в Red Dead Redemption 2
- Если вы оставите тела животных там, где вы их убили, они привлекут падальщиков. Туши со временем разложатся.
- Опоссумы притворяются мертвыми, когда вы рядом, чтобы попытаться вас обмануть.
- Различные виды рыб реагируют на разные приманки и/или приманки. Экспериментируйте, чтобы найти правильную комбинацию, которая принесет лучшую рыбу.
- Туши, которые вы решите погрузить на лошадь и привезти в лагерь, со временем испортятся и сгниют, привлекая падальщиков и отвратительных людей.
- Если вы застрелите животное пулей, а не стрелой, оно будет стоить у городского мясника дешевле, чем если бы его убили чисто.
- Eagle Eye можно использовать для отслеживания животных, но он также покажет исходящий от вашего тела запах, по которому животные могут выследить вас.
- Замаскировать свой запах во время охоты можно с помощью специального лосьона, который можно купить в магазине или найти по всему миру.
- Повышайте уровень «Меткого глаза», охотясь на животных и снимая с них шкуры.
- Аллигаторы выпрыгнут и съедят трупы, которые вы оставите в воде рядом с ними.
Источник — ign.com