Главная » Amazon заявляет, что все, что ей нужно сделать перед выпуском Alexa на AI, — это решить гигантскую инженерную задачу, которую еще никто на Земле не смог решить Владислав Ильин 1 Просмотр

Amazon все еще усердно работает над созданием цифрового помощника Alexa на базе искусственного интеллекта.

Как сообщает Financial Times , технологическому гиганту еще предстоит разобраться с «несколькими техническими препятствиями» перед тем, как выпустить долгожданную функцию. Одной из них, по словам руководителя команды Amazon AI Рохита Прасада, является решение надоедливой проблемы «галлюцинаций» — отраслевого термина, обозначающего не соответствующие действительности галлюцинации, которые часто выплевывают большие языковые модели, к огорчению многих компаний, пытающихся коммерциализировать технологию.

«Галлюцинации должны быть близки к нулю», — сказал Прасад FT .

В чем проблема? Это гораздо легче сказать, чем сделать. Несмотря на миллиарды долларов инвестиций и строительство огромных центров обработки данных для питания все более сложных моделей ИИ, даже самые продвинутые чат-боты по-прежнему имеют сильную тенденцию к «галлюцинациям» ложных утверждений .

Некоторые эксперты уже давно утверждают, что проблема может быть присуща самой технологии . Другими словами, галлюцинации всегда могут быть частью уравнения — печальная реальность, которую технологические компании вряд ли признают, особенно на фоне всей шумихи вокруг генеративного ИИ прямо сейчас.

«На самом деле они просто предназначены для предсказания следующего слова», — заявила соучредитель и президент Anthropic Даниэла Амодеи агентству Associated Press в 2023 году. «И поэтому будет некоторая вероятность, что модель будет делать это неточно».

Тем временем технологические компании, вложившие астрономические суммы в разработку технологии, пытаются замять тему галлюцинаций, настаивая на том, что решение этой проблемы — лишь вопрос времени .

Некоторые компании, такие как Microsoft, считают, что ответом может стать больше ИИ. В прошлом году компания представила инструмент, который использует ИИ для оценки результатов других моделей, хотя эксперты предупреждают, что эта стратегия может быть изначально ошибочной.

«Попытка устранить галлюцинации от генеративного ИИ подобна попытке устранить водород из воды», — сказал в прошлом году кандидат наук Вашингтонского университета Ос Кейес . «Это существенный компонент того, как работает технология».

Amazon отстает от конкурентов на несколько лет, когда дело доходит до выпуска персонального помощника на базе генеративного ИИ. И это несмотря на то, что компания работала над редизайном Alexa с конца 2022 года.

Длительная задержка подчеркивает, насколько трудно преодолеть проблему галлюцинаций — если это вообще возможно.

Пока что возможности Alexa остаются существенно ограниченными по сравнению с чат-ботами на основе искусственного интеллекта, такими как ChatGPT, и она помогает пользователям выполнять только простые задачи, например, менять музыку или запускать таймеры.

По словам Прасада, ситуация еще больше усложняется тем фактом, что поддержание работы помощников на основе искусственного интеллекта при одновременном получении «миллиардов запросов в неделю» может стать чрезвычайно затратным из-за прожорливости и крайней неэффективности этой технологии.

Это значит, что превратить помощника в источник дохода, даже с предполагаемой ежемесячной абонентской платой в 10 долларов , может оказаться непростой задачей.

И это не только Amazon. Домашний помощник Siri от Apple также должен получить обновление на базе ИИ. Но технологический гигант дал себе время до 2026 года, чтобы выпустить его , а тем временем Apple пришлось остановить функцию сводки новостей на основе ИИ на этой неделе после того, как она постоянно распространяла галлюциногенные фейковые новости миллионам пользователей iPhone в течение месяца.

Для таких компаний, как Amazon и Apple, ставки высоки: запуск неадекватного помощника у вас дома и предоставление ему доступа к данным с других подключенных к Интернету устройств, таких как умные дверные звонки или камеры видеонаблюдения, может обернуться катастрофой.