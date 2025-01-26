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ПК, ноутбуки, железо

Проблемы AMD с RDNA 4: RX 9070 XT под угрозой, но шансы еще есть

Владислав Ильин Владислав Ильин
26.01.2025
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rdna 4 amd

Что происходит с новым поколением графики от AMD?
Еще недавно я с нетерпением ждал выхода AMD Radeon RX 9070 XT, но теперь волнуюсь за судьбу этой видеокарты. Казалось бы, новый флагман RDNA 4 должен был стать достойным конкурентом NVIDIA, но чем дальше, тем больше сомнений. И дело не в производительности — о ней мы пока ничего не знаем. Проблема в другом: AMD словно играет в молчанку, а релиз переносится. Успеет ли компания оправиться до выхода RTX 50-й серии?

Тревожные звоночки: CES 2025, задержки и молчание

На CES 2025 AMD уделила RDNA 4 всего пару слайдов с туманными обещаниями вроде «улучшенного трассирования лучей». Сами видеокарты мелькнули в стендах партнеров (Gigabyte, ASUS), но без спецификаций. Единственное, что стало известно: у RX 9070 XT три вентилятора. Негусто для анонса, правда?

Первые слухи о переносе релиза на март подтвердил Дэвид МакАфи, вице-президент AMD. Он объяснил задержку доработкой ПО, включая FSR 4. Но пока NVIDIA готовит RTX 5070 Ti и RTX 5070, AMD рискует опоздать к старту гонки.

Гнев фанатов: соцсети в огне

Реакция комьюнити оказалась предсказуемой. На X (бывший Twitter) и Reddit пользователи не стесняются в выражениях:

  • «Это провал маркетинга. Даже слайдов с характеристиками нет!» — пишет @GawroskiT.
  • «Перехожу на RTX 5080. Надоело защищать AMD» — заявляет пользователь PlaysRingle.
  • «У AMD вообще есть план? Графическое подразделение — катастрофа» — резюмирует noremac258.

Даже на r/AMD, где обычно поддерживают бренд, топят в негативе: «Непрофессионализм», «Опоздали, как всегда», «У NVIDIA уже карты на полках, а у AMD — тишина».

Почему AMD может все исправить: 3 козыря

  1. Цена vs производительность
    История знает примеры: RX 7900 GRE и RX 6600 XT стали хитами благодаря балансу стоимости и мощности. Если RX 9070 XT предложит аналогичное соотношение, даже при меньшей скорости, чем у RTX 5070, спрос будет.
  2. Фокус на mid-range рынок
    Большинство геймеров не покупают топовые RTX 5090 за $2000. Сегмент $500-800 — поле битвы, где AMD может выиграть, заняв нишу «умного выбора».
  3. FSR 4 как темная лошадка
    Если технология upscaling превзойдет DLSS 3.5, это станет весомым аргументом. Правда, для этого нужны детали — а их как раз не хватает.

Советы AMD от сообщества

  • Раскройте спецификации. Даже без точных дат и цен — фанаты хотят знать, за что платят.
  • Устройте отдельный ивент. Тихий анонс в соцсетях — не вариант для флагмана.
  • Не бойтесь NVIDIA. Задержка ради «изучения конкурента» выглядит как неуверенность.

Заключение: Война не проиграна

Да, старт RDNA 4 вышел комом. Но AMD еще может перехватить инициативу. Все упирается в два фактора: адекватная цена и четкий месседж. Если RX 9070 XT предложит 90% производительности RTX 5070 за 70% цены — она станет хитом. Если же AMD продолжит молчать, даже лучшая «железка» рискует провалиться.

P.S. Инсайдеры утверждают, что партнеры уже получили GPU. Осталось дождаться марта — надеемся, ожидание того стоило.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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