Приручить лошадей в Red Dead Redemption 2: подробный гайд

Приручение диких лошадей в Red Dead Redemption 2 — отличный способ пополнить конюшню или заработать. Рассказываем, как сделать это правильно и безопасно.

Где искать диких лошадей

Дикие табуны встречаются в разных регионах карты. Чаще всего их можно найти:

В центральных районах Хартлендс .

. В лесах Камберленда .

. В окрестностях резервации Вапати (Гризли).

Совет: Уникальные породы, например, белоснежную арабскую лошадь, ищите у озера Изабелла рядом с Колтером.

Как приблизиться к лошади

Главное — действовать осторожно, чтобы не спугнуть животное.

Используйте бинокль для выбора цели на расстоянии. Медленно подходите, удерживая кнопку «Успокоить». Это предотвратит побег. Не бегите — резкие движения напугают лошадь.

Этап 1: Использование лассо

Когда окажетесь достаточно близко, выполните следующие шаги:

Достаньте лассо из инвентаря. Набросьте петлю на шею лоснящейся дикарки. Подтянитесь к лошади, продолжая успокаивать её.

Важно: Если лошадь сопротивляется, крепче держите лассо и сохраняйте баланс.

Этап 2: Укрощение и управление

Теперь нужно оседлать животное:

Подойдите сбоку и нажмите кнопку «Селдлать». Удерживайте равновесие, когда лошадь начнёт брыкаться:

При прыжке вперёд — отклоняйте стик назад.

При движении влево — наклоните стик вправо, и наоборот.

Дождитесь успокоения — через 10-15 секунд лошадь признает вас всадником.

Что делать после приручения

Поздравляем! Теперь у вас есть три варианта:

Сделать лошадь основной — перенесите на неё своё седло. Отвести в конюшню — используйте лассо, чтобы вести животное. Продать за деньги — дикие лошади ценятся у скупщиков.

Лайфхак: Чем редче порода, тем выше цена. Например, арабская белая принесёт до 20% больше обычной.

Советы от экспертов

Тренируйтесь на обычных лошадях перед охотой за уникальными породами.

перед охотой за уникальными породами. Не игнорируйте успокоение — это снижает риск сбросить вас.

— это снижает риск сбросить вас. Изучите повадки животных — некоторые лошади агрессивнее других.

Частые ошибки новичков

Слишком быстрый подход — лошадь сразу убегает.

— лошадь сразу убегает. Неправильный выбор угла — седлать нужно строго сбоку.

— седлать нужно строго сбоку. Резкие движения стиком — это усиливает сопротивление.

Заключение

Приручение диких лошадей в RDR2 — навык, требующий терпения. Следуя инструкциям, вы быстро освоите механику и сможете зарабатывать или собирать редкие породы. Помните: каждая неудача — шаг к успеху!

Проверено сообществом: Гид составлен на основе рекомендаций опытных игроков и обновлённых данных 2025 года. Удачи в покорении диких прерий!

Источник — ign.com