Приручить лошадей в Red Dead Redemption 2: подробный гайд

Приручение диких лошадей в Red Dead Redemption 2 — отличный способ пополнить конюшню или заработать. Рассказываем, как сделать это правильно и безопасно.
Где искать диких лошадей
Дикие табуны встречаются в разных регионах карты. Чаще всего их можно найти:
- В центральных районах Хартлендс.
- В лесах Камберленда.
- В окрестностях резервации Вапати (Гризли).
Совет: Уникальные породы, например, белоснежную арабскую лошадь, ищите у озера Изабелла рядом с Колтером.
Как приблизиться к лошади
Главное — действовать осторожно, чтобы не спугнуть животное.
- Используйте бинокль для выбора цели на расстоянии.
- Медленно подходите, удерживая кнопку «Успокоить». Это предотвратит побег.
- Не бегите — резкие движения напугают лошадь.
Этап 1: Использование лассо
Когда окажетесь достаточно близко, выполните следующие шаги:
- Достаньте лассо из инвентаря.
- Набросьте петлю на шею лоснящейся дикарки.
- Подтянитесь к лошади, продолжая успокаивать её.
Важно: Если лошадь сопротивляется, крепче держите лассо и сохраняйте баланс.
Этап 2: Укрощение и управление
Теперь нужно оседлать животное:
- Подойдите сбоку и нажмите кнопку «Селдлать».
- Удерживайте равновесие, когда лошадь начнёт брыкаться:
- При прыжке вперёд — отклоняйте стик назад.
- При движении влево — наклоните стик вправо, и наоборот.
- Дождитесь успокоения — через 10-15 секунд лошадь признает вас всадником.
Что делать после приручения
Поздравляем! Теперь у вас есть три варианта:
- Сделать лошадь основной — перенесите на неё своё седло.
- Отвести в конюшню — используйте лассо, чтобы вести животное.
- Продать за деньги — дикие лошади ценятся у скупщиков.
Лайфхак: Чем редче порода, тем выше цена. Например, арабская белая принесёт до 20% больше обычной.
Советы от экспертов
- Тренируйтесь на обычных лошадях перед охотой за уникальными породами.
- Не игнорируйте успокоение — это снижает риск сбросить вас.
- Изучите повадки животных — некоторые лошади агрессивнее других.
Частые ошибки новичков
- Слишком быстрый подход — лошадь сразу убегает.
- Неправильный выбор угла — седлать нужно строго сбоку.
- Резкие движения стиком — это усиливает сопротивление.
Заключение
Приручение диких лошадей в RDR2 — навык, требующий терпения. Следуя инструкциям, вы быстро освоите механику и сможете зарабатывать или собирать редкие породы. Помните: каждая неудача — шаг к успеху!
Проверено сообществом: Гид составлен на основе рекомендаций опытных игроков и обновлённых данных 2025 года. Удачи в покорении диких прерий!
Источник — ign.com