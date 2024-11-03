Сколько стоит апгрейд нового Mac mini M4?

Apple удалось создать оптимальное ценовое предложение для M4 Mac mini. Базовая модель за 599 долларов предлагает значительное улучшение по сравнению с предыдущим поколением: 16 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Однако, Apple, как и ожидалось, устанавливает высокую цену за апгрейды ОЗУ и SSD. В итоге, удвоение объема памяти и хранилища обойдется почти в ту же сумму, что и покупка ещё одного базового M4 Mac mini.

Если подробнее, то базовая конфигурация за 599 долларов включает 10-ядерный процессор, 10-ядерный графический процессор, 16 ГБ оперативной оперативной памяти и 256 ГБ SSD. Для большинства пользователей и повседневных задач этого вполне достаточно. Тем не менее, увеличение ресурсов упрощает работу с требовательными приложениями, но влечет за собой значительные дополнительные расходы. Обновление до 32 ГБ ОЗУ стоит 400 долларов, а до 512 ГБ SSD — 200 долларов. Таким образом, два апгрейда обходятся в 600 долларов — стоимость ещё одного базового Mac mini.

Несмотря на это, M4 Mac mini представляет собой выгодное предложение, особенно учитывая его компактность и производительность. Для пользователей с ограниченным бюджетом, которые приобретают базовую модель, можно рассмотреть использование внешнего SSD, подключенного через один из трёх портов Thunderbolt 4. Поскольку Mac mini, как правило, используется стационарно, это более экономичное решение.

В любом случае, несмотря на политику ценообразования Apple на апгрейды, базовая модель M4 Mac mini за 599 долларов предлагает высокую ценность.

Источник — wccftech