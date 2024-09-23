Появились новые данные о предстоящей Insta360 Ace Pro 2

Insta360 Ace Pro 2 обещает стать достойным соперником для таких гигантов, как GoPro и DJI. Недавно утекшие в сеть фотографии упаковки и самого продукта намекают на скорый релиз новинки.

Скоро после выхода GoPro Hero 13 Black и DJI Osmo Action 5 Pro, компания Insta360 намерена обновить свою модель 8K Ace Pro, которой едва исполнился год. Опубликованные изображения Ace Pro 2 раскрывают интересные детали о предстоящем продукте.

Одним из ключевых моментов стало обозначение новой камеры как «8K AI-Powered Action Cam». Хотя 8K-разрешение не является новшеством — предшественник уже поддерживал съемку в таком формате со скоростью 30 кадров в секунду — в новой модели акцент сделан на искусственном интеллекте.

Продолжительность работы от аккумулятора, кажется, тоже не осталась без внимания. Индикатор на экране камеры указывает до 3 часов записи, что является значительным прогрессом по сравнению с 100-минутной автономностью Ace Pro и сопоставимо с улучшенной производительностью Hero 13 Black (2,5 часа) и Osmo Action 5 Pro (4 часа). Новый дизайн также заметен благодаря выделенному микрофону под объективом, что может говорить об улучшении звукозаписи.

Предыдущая утечка информации о Ace Pro 2 предполагала наличие «двойного AI-чипа», однако этот факт не подтверждается новыми фотографиями. Всё же второе поколение устройства может по-прежнему включать такую технологию. С учетом упоминания AI-Powered можно предположить, что Ace Pro 2 будет активно использовать возможности искусственного интеллекта.

Теперь на объективе присутствует полная маркировка, что заставляет думать о сохранении предыдущего объектива Leica Super Summarit-A с максимальной диафрагмой f/2.6.

Согласно тому же источнику, который опубликовал фотографии упаковки, Ace Pro 2 предложит улучшенную минимальную дистанцию фокусировки, что будет плюсом для видеоблогеров. Упоминается также встроенная защита от ветра и лучшее качество съемки в условиях низкой освещенности.

На рынке экшн-камер, где некогда безраздельно властвовала GoPro, сейчас выделяются два других мощных конкурента: DJI и Insta360. Это обострило конкурентную борьбу как никогда ранее. Для покупателей это только плюс, поскольку каждый бренд стремится предложить свои уникальные особенности. GoPro выделяется благодаря возможности смены объективов и улучшенному 5.3K видео. DJI зарекомендовал себя благодаря продвинутым характеристикам съемки при слабом освещении и более надежной конструкции. Теперь же Insta360, кажется, ставит на 8K высокое разрешение видео и функции на основе искусственного интеллекта. Серия Ace Pro отличается наличием выдвижного экрана для селфи, что делает её уникальной среди трёх ведущих моделей, хотя это также делает её самой крупной и тяжёлой среди конкурентов.

Insta360 уже завоевала отличную репутацию на рынке экшн-камер благодаря своей инновационной 360-градусной камере X4 и компактной, многофункциональной Go 3S. Пока нет точной информации о возможной дате выхода Ace Pro 2, но очевидно, что новинка отлично дополнит ассортимент Insta360 и вызывает восторг у потенциальных пользователей.

Источник — techradar.com