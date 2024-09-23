Pixel 9 Pro Fold теперь позволяет одновременно использовать две камеры во время звонков

Google Pixel 9 Pro Fold получил инновационное обновление для сервиса видеосвязи Google Meet, которое теперь позволяет одновременно задействовать переднюю и внешнюю камеры во время видеоконференций.

Как сообщает официальный блог Google, новая функция «Dual Screen on Meet» дает возможность владельцам Pixel 9 Pro Fold использовать обе камеры для трансляции видео в режиме реального времени. Однако эта опция становится доступной лишь во время звонка.

Обновление было анонсировано компанией в выходные дни, вместе с рядом других улучшений для Google Chat и Google Sheets. Google утверждает, что благодаря новой функции участники совещания смогут видеть друг друга как на большом внутреннем экране, так и на внешнем, что обеспечивает лучшее восприятие присутствующих во время видеозвонка.

При использовании функции «Dual Screen» на экране появится специальная иконка, позволяющая активировать или отключить этот режим. Как только функция будет активирована, Google Meet разделит экран на две части, отображая видео с пользователем на одной стороне и его окружение на другой.

Это означает, что во время видеоконференции другие участники смогут видеть вас через камеру, расположенную на внутренней стороне крышки, а также ваше окружение через камеру на внешнем экране.

Следует отметить, что нововведение не касается основной задней камеры 9 Pro Fold, а использует камеры, встроенные в крышку и на внутреннем экране устройства. Подробное описание работы функции можно найти на странице поддержки Google.

На данный момент «Dual Screen» является эксклюзивной функцией для Pixel 9 Pro Fold, но, учитывая технологические возможности других складных устройств, например Galaxy Z Fold 6, можно ожидать, что подобные возможности вскоре появятся и на других платформах.

Google впервые продемонстрировал эту функцию при запуске Pixel 9 Pro Fold в августе, но пользователи смогли получить к ней доступ только сейчас. «Dual Screen» доступна как для личных, так и для корпоративных аккаунтов Workspace.

Источник — androidcentral.com