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Perplexity AI запускает мобильного ассистента для Android: сможет ли он обойти ChatGPT и Gemini?

Владислав Ильин Владислав Ильин
24.01.2025
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Perplexity AI

Компания Perplexity AI представила долгожданное мобильное приложение для Android. Новый Perplexity Assistant позиционируется как универсальный помощник, способный управлять задачами через голос, текст и камеру смартфона. Чем он отличается от конкурентов вроде Google Gemini или ChatGPT? Давайте разбираться.

Цифровой «швейцарский нож» в вашем телефоне

Приложение Perplexity — это не просто поисковик с ИИ. Оно умеет:

  • Бронировать столики через OpenTable, вызывать Uber, искать видео на YouTube.
  • Анализировать объекты через камеру — например, определять растения или сканировать меню.
  • Работать в 15 языках, включая русский, и адаптироваться к контексту диалога.

«Вы можете начать с вопроса о рецепте пасты, а потом сразу заказать ингредиенты через сервис доставки — и всё в одном разговоре», — объясняет CEO Perplexity Аравинд Сринивас в своём Twitter. Правда, он честно предупреждает: бронирование ресторанов пока иногда «глючит», но команда над этим работает.

Как Perplexity обходит конкурентов

Главный козырь ассистента — реальное время. В отличие от ChatGPT, который опирается на данные до 2023 года, Perplexity использует актуальную информацию из интернета. Например, он подскажет расписание ближайших концертов или свежие отзывы о кафе.

Кроме того, приложение интегрируется с другими сервисами:

  • Составляет маршруты в Google Maps.
  • Напоминает о событиях из календаря.
  • Переводит тексты и даже Шекспира (для ценителей классики).

Стратегия Perplexity: стать незаменимым

Запуск приложения — часть масштабного плана компании. Ранее они выпустили API Sonar для бизнеса и купили платформу Read.cv. Цель — создать экосистему, где ИИ не просто отвечает на вопросы, а управляет повседневными задачами.

«Людям надоело переключаться между приложениями. Perplexity объединяет всё в одном интерфейсе», — комментирует tech-аналитик Мария Иванова.

Сможет ли Perplexity переиграть гигантов?

Рынок И-ассистентов перегружен: тут и Google Gemini с его глубокой интеграцией с Android, и Apple Siri, усиленная Apple Intelligence. Однако у Perplexity есть преимущества:

  1. Бесплатная модель — даже премиум-функции доступны без подписки.
  2. Мультизадачность — ассистент помнит контекст и не путается в запросах.
  3. Открытость к фидбеку — разработчики активно дорабатывают приложение на основе отзывов.

Стоит ли скачивать?

Если вы любите экспериментировать с технологиями — однозначно да. Perplexity уже сейчас полезен для:

  • Путешествий — планирует маршруты, переводит вывески.
  • Работы — составляет черновики писем, ищет данные.
  • Повседневных дел — напоминает о событиях, заказывает такси.

Но если вы ждёте идеального ассистента без ошибок, возможно, стоит подождать пару обновлений.

Вывод
Perplexity AI делает смелую ставку на «умный» поиск и автоматизацию. Удастся ли ему переманить аудиторию у ChatGPT и Gemini? Покажет время. Но уже ясно: будущее за ассистентами, которые не просто отвечают, а действуют.

Источник — techradar

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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