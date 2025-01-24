Perplexity AI запускает мобильного ассистента для Android: сможет ли он обойти ChatGPT и Gemini?

Компания Perplexity AI представила долгожданное мобильное приложение для Android. Новый Perplexity Assistant позиционируется как универсальный помощник, способный управлять задачами через голос, текст и камеру смартфона. Чем он отличается от конкурентов вроде Google Gemini или ChatGPT? Давайте разбираться.
Цифровой «швейцарский нож» в вашем телефоне
Приложение Perplexity — это не просто поисковик с ИИ. Оно умеет:
- Бронировать столики через OpenTable, вызывать Uber, искать видео на YouTube.
- Анализировать объекты через камеру — например, определять растения или сканировать меню.
- Работать в 15 языках, включая русский, и адаптироваться к контексту диалога.
«Вы можете начать с вопроса о рецепте пасты, а потом сразу заказать ингредиенты через сервис доставки — и всё в одном разговоре», — объясняет CEO Perplexity Аравинд Сринивас в своём Twitter. Правда, он честно предупреждает: бронирование ресторанов пока иногда «глючит», но команда над этим работает.
Как Perplexity обходит конкурентов
Главный козырь ассистента — реальное время. В отличие от ChatGPT, который опирается на данные до 2023 года, Perplexity использует актуальную информацию из интернета. Например, он подскажет расписание ближайших концертов или свежие отзывы о кафе.
Кроме того, приложение интегрируется с другими сервисами:
- Составляет маршруты в Google Maps.
- Напоминает о событиях из календаря.
- Переводит тексты и даже Шекспира (для ценителей классики).
Стратегия Perplexity: стать незаменимым
Запуск приложения — часть масштабного плана компании. Ранее они выпустили API Sonar для бизнеса и купили платформу Read.cv. Цель — создать экосистему, где ИИ не просто отвечает на вопросы, а управляет повседневными задачами.
«Людям надоело переключаться между приложениями. Perplexity объединяет всё в одном интерфейсе», — комментирует tech-аналитик Мария Иванова.
Сможет ли Perplexity переиграть гигантов?
Рынок И-ассистентов перегружен: тут и Google Gemini с его глубокой интеграцией с Android, и Apple Siri, усиленная Apple Intelligence. Однако у Perplexity есть преимущества:
- Бесплатная модель — даже премиум-функции доступны без подписки.
- Мультизадачность — ассистент помнит контекст и не путается в запросах.
- Открытость к фидбеку — разработчики активно дорабатывают приложение на основе отзывов.
Стоит ли скачивать?
Если вы любите экспериментировать с технологиями — однозначно да. Perplexity уже сейчас полезен для:
- Путешествий — планирует маршруты, переводит вывески.
- Работы — составляет черновики писем, ищет данные.
- Повседневных дел — напоминает о событиях, заказывает такси.
Но если вы ждёте идеального ассистента без ошибок, возможно, стоит подождать пару обновлений.
Вывод
Perplexity AI делает смелую ставку на «умный» поиск и автоматизацию. Удастся ли ему переманить аудиторию у ChatGPT и Gemini? Покажет время. Но уже ясно: будущее за ассистентами, которые не просто отвечают, а действуют.
Источник — techradar
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