Google I/O 2025: что нас ждет на конференции разработчиков?

Компания Google объявила даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2025! Мероприятие пройдет 20 и 21 мая 2025 года. Как всегда, нас ждет множество интересных анонсов и презентаций, посвященных последним разработкам Google.

Что ожидать на Google I/O 2025?

Традиционно, ключевым моментом конференции станет программная речь, которая пройдет в первый день мероприятия. Именно на ней Google представит свои главные новинки и поделится планами на будущее.

Вот что, по слухам, нас ждет:

Android 16: Google представит последние новости о своей операционной системе Android. Поклонники Android с нетерпением ждут подробностей об Android 16, которая должна выйти в этом году.

Google представит последние новости о своей операционной системе Android. Поклонники Android с нетерпением ждут подробностей об Android 16, которая должна выйти в этом году. Искусственный интеллект Gemini: Ожидаются обновления и анонсы, касающиеся ИИ от Google, включая, возможно, и Gemini.

Ожидаются обновления и анонсы, касающиеся ИИ от Google, включая, возможно, и Gemini. Веб и облачные сервисы: Google поделится обновлениями в области веб-технологий и облачных сервисов.

Google поделится обновлениями в области веб-технологий и облачных сервисов. Android XR: Также предполагается, что в центре внимания окажутся продукты Android XR, которые появятся в 2025 году.

Google I/O: важное событие для разработчиков и энтузиастов

Конференция разработчиков Google I/O – это всегда знаковое событие для технологического сообщества. На ней Google демонстрирует последние инновации, которые в будущем повлияют на наши гаджеты и сервисы.

Ощутите атмосферу I/O с Ambient Beats

Чтобы подогреть интерес к предстоящему мероприятию, Google выпустила Ambient Beats в стиле I/O. Это успокаивающие и расслабляющие звуки, призванные вдохновить и создать атмосферу ожидания инноваций.

Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить все самые интересные новости с Google I/O 2025! Мы будем держать вас в курсе всех анонсов и презентаций.