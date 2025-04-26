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Интернет и ПО

Google I/O 2025: что нас ждет на конференции разработчиков?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.04.2025
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Google I O 2025 что нас ждет на конференции разработчиков

Компания Google объявила даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2025! Мероприятие пройдет 20 и 21 мая 2025 года. Как всегда, нас ждет множество интересных анонсов и презентаций, посвященных последним разработкам Google.

Что ожидать на Google I/O 2025?

Традиционно, ключевым моментом конференции станет программная речь, которая пройдет в первый день мероприятия. Именно на ней Google представит свои главные новинки и поделится планами на будущее.

Вот что, по слухам, нас ждет:

  • Android 16: Google представит последние новости о своей операционной системе Android. Поклонники Android с нетерпением ждут подробностей об Android 16, которая должна выйти в этом году.
  • Искусственный интеллект Gemini: Ожидаются обновления и анонсы, касающиеся ИИ от Google, включая, возможно, и Gemini.
  • Веб и облачные сервисы: Google поделится обновлениями в области веб-технологий и облачных сервисов.
  • Android XR: Также предполагается, что в центре внимания окажутся продукты Android XR, которые появятся в 2025 году.

Google I/O: важное событие для разработчиков и энтузиастов

Конференция разработчиков Google I/O – это всегда знаковое событие для технологического сообщества. На ней Google демонстрирует последние инновации, которые в будущем повлияют на наши гаджеты и сервисы.

Ощутите атмосферу I/O с Ambient Beats

Чтобы подогреть интерес к предстоящему мероприятию, Google выпустила Ambient Beats в стиле I/O. Это успокаивающие и расслабляющие звуки, призванные вдохновить и создать атмосферу ожидания инноваций.

Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить все самые интересные новости с Google I/O 2025! Мы будем держать вас в курсе всех анонсов и презентаций.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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