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Интернет и ПО

Важно! Oracle выпустила масштабный патч на январь 2025: 318 дыр закрыто

Владислав Ильин Владислав Ильин
22.01.2025
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oracle

Компания Oracle бьёт тревогу: в её основных продуктах обнаружено 318 новых уязвимостей, и чтобы защититься, нужно срочно установить январское обновление (CPU) 2025 года. Если проигнорируете — рискуете стать мишенью хакеров.

Самые опасные «дыры»

  • CVE-2025-21556 (CVSS 9.9) в Oracle Agile PLM Framework: злоумышленник с минимальными правами через сеть может полностью захватить систему. Уязвимы версии 9.3.6 — те же, где в ноябре 2024 нашли проблему CVE-2024-21287 (CVSS 7.5).
  • CVE-2025-21535 (CVSS 9.8) в Oracle WebLogic: аналог прошлой критической уязвимости CVE-2020-2883, которую уже эксплуатируют в атаках. CISA даже внесла её в список активно используемых угроз.
  • CVE-2023-46604 в Apache ActiveMQ: позволяет запускать произвольный код.
  • CVE-2024-37371 (CVSS 9.1) в Kerberos 5: ошибка в обработке токенов может привести к утечке данных из памяти.

Полный список — как детектив с продолжением
Среди других «хитов» патча:

  • CVE-2024-45492 (XML-анализатор libexpat) — угроза для финансовых систем и HTTP-серверов.
  • CVE-2016-1000027 (Spring Framework в Oracle BI Publisher) — да, вы не ослышались: дыра 2016 года всё ещё актуальна!
  • Проблемы в Samba (CVE-2023-3961), Apache Tomcat (CVE-2024-56337) и даже SciPy (CVE-2023-29824) внутри BI-систем.

Почему это серьёзно?

  • Часть уязвимостей уже используется хакерами (например, CVE-2020-2883 в WebLogic).
  • Некоторые ошибки, как CVE-2025-21556, позволяют атаковать системы без высоких привилегий — достаточно доступа через HTTP.
  • Oracle Agile PLM Framework — ключевой инструмент для управления жизненным циклом продуктов. Его взлом может парализовать производство или сливать коммерческие тайны.

Что делать?

  1. Проверьте версии продуктов. Если используете Agile PLM 9.3.6, WebLogic или другие упомянутые решения — патч обязателен.
  2. Установите CPU за январь 2025 через официальные каналы обновлений.
  3. Не откладывайте! Компания прямо заявляет: «Клиенты, которые затянут с обновлением, рискуют стать жертвами атак».

Это не первый «звонок» от Oracle. В ноябре 2024 они уже предупреждали об активных атаках на Agile PLM. Новый патч закрывает старые проблемы и добавляет защиту от свежих угроз.

Вывод

318 исправлений за раз — это не просто «апдейт для галочки». Речь идёт о критически важных обновлениях для корпоративных систем. Если ваш бизнес зависит от Oracle — отнеситесь к этому как к ЧП. Помните: одна успешная атака может стоить дороже, чем время на установку патчей.

P.S. А ещё проверьте, не тянется ли у вас «хвост» из старых CVE вроде CVE-2016-1000027. Как показывает практика, хакеры любят копать именно там, где все забыли поставить заплатку.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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