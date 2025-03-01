One UI 7 расширяет возможности Samsung Galaxy Buds 3

Samsung значительно улучшает серию Galaxy Buds 3 с обновлением One UI 7, делая управление звуком и настройку проще, чем когда-либо. В то время как пользователи Galaxy S25 уже наслаждаются возможностями One UI 7, Samsung объявила, что обновление откроет ещё больше функций для Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro. Улучшая удобство их использования, персонализацию и доступность.

С One UI 7 вы сможете настраивать параметры звука прямо из панели быстрых настроек, не открывая приложение Galaxy Wearable. Долгое нажатие на ползунок громкости открывает расширенное меню, где можно регулировать громкость, переключать режимы управления шумом, настраивать эквалайзер и включать такие функции, как улучшение диалога и нормализация громкости. Кроме того обновление предоставляет новые элементы управления для 360 Audio, обеспечивая более захватывающий звук.

Настройки для каждого приложения

Samsung представляет уникальную функцию, позволяющую устанавливать звуковые предпочтения для отдельных приложений. Независимо от того, нужно ли вам усилить басы для музыки или включить объёмный звук для фильмов, эти настройки будут автоматически применяться при использовании приложения. Больше никаких ручных настроек — только плавный, адаптированный звук для разных случаев.

Персональный звук

Для тех, кто предпочитает более персонализированный опыт прослушивания, One UI 7 расширяет возможности адаптации. Вы можете пройти тест слуха, чтобы создать собственный звуковой профиль, или выбрать предустановленные профили на основе возрастных групп. Это обеспечивает более чёткий и точный звук во время звонков или просмотра видео. Доступны три предустановленных профиля, которые можно выбрать, если вы не хотите проходить тест на слух.

Автоперевод речи

Серия Galaxy Buds 3 также выигрывает от разработок Samsung в области искусственного интеллекта, делая общение более плавным и умным. Вместе с тем функция переводчика теперь поддерживает 20 языков, позволяя слышать переводы в реальном времени через наушники — идеально для лекций, разговоров или путешествий.

Кроме того, адаптивное управление шумом автоматически регулирует уровни шумоподавления в зависимости от окружающей среды. Микрофоны серии Galaxy Buds 3 анализируют внутренние и внешние звуки в режиме реального времени для оптимального звучания и активного шумоподавления.

Источник — samsung