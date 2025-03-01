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One UI 7 расширяет возможности Samsung Galaxy Buds 3

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.03.2025
6 Просмотров 0
One UI 7 расширяет возможности Samsung Galaxy Buds 3

Samsung значительно улучшает серию Galaxy Buds 3 с обновлением One UI 7, делая управление звуком и настройку проще, чем когда-либо. В то время как пользователи Galaxy S25 уже наслаждаются возможностями One UI 7, Samsung объявила, что обновление откроет ещё больше функций для Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro. Улучшая удобство их использования, персонализацию и доступность.

настройка звука One UI 7

С One UI 7 вы сможете настраивать параметры звука прямо из панели быстрых настроек, не открывая приложение Galaxy Wearable. Долгое нажатие на ползунок громкости открывает расширенное меню, где можно регулировать громкость, переключать режимы управления шумом, настраивать эквалайзер и включать такие функции, как улучшение диалога и нормализация громкости. Кроме того обновление предоставляет новые элементы управления для 360 Audio, обеспечивая более захватывающий звук.

Настройки для каждого приложения

настройка звука One UI 7 автопер

Samsung представляет уникальную функцию, позволяющую устанавливать звуковые предпочтения для отдельных приложений. Независимо от того, нужно ли вам усилить басы для музыки или включить объёмный звук для фильмов, эти настройки будут автоматически применяться при использовании приложения. Больше никаких ручных настроек — только плавный, адаптированный звук для разных случаев.

Персональный звук

Для тех, кто предпочитает более персонализированный опыт прослушивания, One UI 7 расширяет возможности адаптации. Вы можете пройти тест слуха, чтобы создать собственный звуковой профиль, или выбрать предустановленные профили на основе возрастных групп. Это обеспечивает более чёткий и точный звук во время звонков или просмотра видео. Доступны три предустановленных профиля, которые можно выбрать, если вы не хотите проходить тест на слух.

настройка звука One UI 7 адаптивный звук

Автоперевод речи

Серия Galaxy Buds 3 также выигрывает от разработок Samsung в области искусственного интеллекта, делая общение более плавным и умным. Вместе с тем функция переводчика теперь поддерживает 20 языков, позволяя слышать переводы в реальном времени через наушники — идеально для лекций, разговоров или путешествий.

настройка звука One UI 7 переводчик

Кроме того, адаптивное управление шумом автоматически регулирует уровни шумоподавления в зависимости от окружающей среды. Микрофоны серии Galaxy Buds 3 анализируют внутренние и внешние звуки в режиме реального времени для оптимального звучания и активного шумоподавления.

Источник — samsung

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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