Обзор Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 — это долгожданное продолжение, которое не только сохраняет дух оригинала, но и значительно улучшает его. Игра предлагает открытый мир с глубокой системой RPG, где каждое ваше действие имеет значение. Разработчики учли ошибки первой части и создали более увлекательный и разнообразный игровой процесс.

История и персонажи

События Kingdom Come: Deliverance 2 разворачиваются в Богемии начала 15 века. Вы вновь играете за Генри из Скалица, сына кузнеца, который пытается вернуть меч своего убитого отца. В начале игры Генри становится телохранителем своего друга, сэра Ханса Капона. Однако вскоре всё идет не по плану, и Генри остается практически без всего. Теперь ваша задача — восстановить свою жизнь и решить, каким человеком станет Генри.

Игровой мир полон разнообразных персонажей, каждый из которых имеет свою историю и мотивацию. Ваши действия и решения будут влиять на их отношение к вам, что делает игру ещё более увлекательной и непредсказуемой.

Система прогресса

В Kingdom Come: Deliverance 2 каждое ваше действие влияет на развитие персонажа. Система прогресса основана на том, что вы часто делаете. Например, чтобы улучшить навык владения мечом, нужно сражаться. Чтение книг также помогает быстрее прокачивать навыки. В игре четыре основных характеристики: сила, ловкость, живучесть и речь. Кроме того, есть множество навыков, таких как выживание, воровство, ремесло и верховая езда.

По мере роста уровня, вы получаете доступ к различным перкам, которые улучшают ваши способности. Это могут быть как простые улучшения, так и новые возможности, например, усыпление врагов или выполнение сложных комбо в бою. Некоторые перки можно получить только от определённых персонажей, что добавляет глубину игровому процессу.

Система убеждения

Ваша способность убеждать других персонажей зависит не только от уровня навыка речи, но и от вашего внешнего вида и репутации. Например, если вы хотите предстать героем, вам следует носить доспехи. Ваша одежда также влияет на скрытность: темная одежда подойдет для ночных прогулок, а доспехи могут выдать вас из-за звона при ходьбе.

Важно учитывать, что ваша репутация влияет на отношение к вам NPC. Если вы известны как честный и справедливый человек, вам будет проще убедить других. Однако если вы запятнали своё имя преступлениями, вам придётся потрудиться, чтобы заслужить доверие.

Система преступлений

В Kingdom Come: Deliverance 2 реализована продуманная система преступлений. Если вас поймают на месте преступления или заподозрят в чем-то, вас могут наказать. Наказания варьируются от нескольких дней в колодках до клеймения. Эти последствия делают каждую кражу или проникновение напряженными. Важно помнить, что даже если вас не поймали на месте преступления, NPC могут заподозрить вас, если вы вели себя подозрительно.

Система преступлений добавляет реализма игре и заставляет игроков тщательно планировать свои действия. Вы можете попытаться оправдаться, заплатить штраф, принять наказание или сбежать. Каждое решение имеет свои последствия, которые влияют на дальнейший игровой процесс.

Система сохранения

Система сохранения в Kingdom Come: Deliverance 2 ограничена, чтобы избежать «save scumming» — сохранения перед важными событиями для достижения лучшего результата. Вы можете сохраниться, только используя зелье или поспав в своей кровати. Это заставляет вас жить с последствиями своих действий. В отличие от первой части, игра практически лишена багов, которые могли бы стереть часы прогресса.

Такая система сохранения может показаться строгой, но она добавляет игре реализма и заставляет игроков тщательно обдумывать свои действия. Вы не сможете перезагрузить игру, если что-то пойдет не так, поэтому каждое решение имеет значение.

Боевая система

Боевая система в Kingdom Come: Deliverance 2 стала более плавной и доступной. Вы можете атаковать с разных сторон и блокировать удары. Мастер-удары позволяют вам контратаковать врага, если вы правильно угадаете направление его атаки. Это создает динамичный танец, где вы ищете слабые места в защите противника.

Бои с несколькими противниками стали более управляемыми. Враги не так агрессивны, как в первой части, что позволяет вам выбирать позицию и атаковать по одному. Также улучшена система захвата цели, что делает бои более комфортными.

Однако боевая система не лишена недостатков. Удары по незащищенным врагам не всегда выглядят убедительно, и разница между попаданием по броне и телу не всегда очевидна. Тем не менее, бои остаются захватывающими благодаря разнообразию оружия и тактик.

Квесты и мир

Квесты в Kingdom Come: Deliverance 2 разнообразны и хорошо прописаны. Вы можете заниматься чем угодно: от расследования убийств до участия в турнирах. Каждый квест имеет несколько вариантов выполнения, что делает игру нелинейной. Ваши действия и решения влияют на исход квестов, что добавляет реиграбельности.

Мир игры живет своей жизнью: крестьяне работают в полях, купцы торгуют на рынках, а солдаты охраняют замки. Вы можете наблюдать за повседневной жизнью NPC, что создает ощущение живого мира. В игре также много юмора, который разбавляет серьёзные моменты.

Разнообразие и представление

В отличие от первой части, в Kingdom Come: Deliverance 2 представлено больше культур и национальностей. В игре есть лагерь романи, немецкие поселения и еврейский квартал. Женщины также играют более значимые роли, хотя иногда игра все еще спотыкается в вопросах представления.

Разнообразие персонажей и культур делает игру более интересной и реалистичной. Вы можете узнать больше о жизни разных народов и их обычаях. Однако игра не лишена стереотипов, и некоторые аспекты представления могут показаться устаревшими.

Графика и звук

Kingdom Come: Deliverance 2 радует глаз красивыми пейзажами и детализированной графикой. Леса полны растительности, поля усеяны цветами, а города кипят жизнью. Звуковое сопровождение также на высоте: вы слышите пение птиц, шум ветра и голоса NPC, что создает атмосферу средневековой Богемии.

Графика и звук дополняют игровой процесс, делая его более погружающим. Вы действительно чувствуете себя частью этого мира, что делает игру ещё более захватывающей.

Заключение

Kingdom Come: Deliverance 2 — это значительно улучшенное продолжение, которое исправляет ошибки первой части и предлагает захватывающий открытый мир с акцентом на выбор игрока. Не всем понравится его медленный темп, но те, кто готов принять его правила, найдут здесь увлекательную RPG с живым миром и интересными квестами.

Игра радует своей сложностью и акцентом на выбор игрока. Она предлагает живой мир, где каждое ваше действие имеет значение. Несмотря на некоторые недостатки, это отличная RPG, которая стоит вашего внимания. Если вы любите открытые миры и глубокие системы RPG, Kingdom Come: Deliverance 2 станет отличным дополнением к вашей коллекции.