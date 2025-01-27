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ПК, ноутбуки, железо

Nvidia RTX 5070 против RTX 4090: Сравнение характеристик и стоит ли ждать новинку

Владислав Ильин Владислав Ильин
28.01.2025
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rtx 5070

Nvidia громко заявила о выходе видеокарт серии RTX 50, обещая удвоенную производительность для топовой RTX 5090 и заявленную мощность RTX 5070 на уровне прошлого флагмана — RTX 4090. Звучит фантастически, но так ли это на деле? Разбираемся в цифрах, характеристиках и подводных камнях.

Цена и доступность: Бюджетная карта против уходящего гиганта

RTX 4090 дебютировала в октябре 2022 года с ценником в $1600, но из-за дефицита её стоимость временами взлетала до $2500. Сейчас, в начале 2025 года, новую 4090 почти не найти, а подержанные экземпляры уходят за $1600.

RTX 5070, по данным Nvidia, должна появиться в продаже в конце февраля 2025 года по рекомендованной цене $550 — на $50 дешевле, чем RTX 4070 Super на старте. Однако из-за ажиотажа цены могут временно завышать.

Технические характеристики: Где подвох?

На бумаге сравнение RTX 5070 и RTX 4090 выглядит почти комично. У новинки — втрое меньше CUDA-ядер, вдвое меньше видеопамяти (12 GB GDDR7 против 24 GB GDDR6X) и узкая 192-битная шина. Но не спешите с выводами.

ПараметрRTX 5070RTX 4090
CUDA-ядра6,14416,384
RT-ядра4-го поколения3-го поколения
Tensor-ядра5-го поколения4-го поколения
Тактовая частотаДо 2.51 GHzДо 2.5 GHz
Память12 GB GDDR724 GB GDDR6X
Скорость памяти28 Gbps21 Gbps
Пропускная способность672 GB/s1,008 GB/s
Энергопотребление250 Вт450 Вт

В чём секрет заявлений Nvidia? Всё дело в новых технологиях. RTX 5070 использует DLSS 4 с мультифреймовым AI-апскейлингом — она генерирует до трёх кадров на основе одного «настоящего». У RTX 4090 с DLSS 3 таких возможностей нет. Это даёт 5070 фору в играх с поддержкой новых алгоритмов, но вызывает вопросы: как скажется генерация кадров на задержках и качестве изображения?

Кроме того, RTX 5070 экономичнее (250 Вт против 450 Вт) и меньше греется, что делает её интересной для компактных ПК.

Производительность: Обещания vs Реальность

Nvidia демонстрирует графики, где RTX 5070 в два раза быстрее RTX 4070. Но присмотритесь: в Horizon Forbidden West (с DLSS 3) и Resident Evil (без DLSS) прирост скромнее — около 20%. Это ставит под сомнение заявления о равенстве с 4090.

Сможет ли 5070 догнать 4090? Только в идеальных условиях: с DLSS 4 и максимальным использованием AI-кадров. Но даже тогда возможны артефакты и повышенный input lag. В «сырых» FPS, без апскейлинга, 4090, скорее всего, останется лидером.

Стоит ли обновляться?

Если у вас уже есть RTX 4090 — не спешите. Это всё ещё монстр для 4K-гейминга и работы с AI. RTX 5070 же выглядит как удачный выбор для тех, кто хочет современные технологии (типа DLSS 4) без переплаты за топовые модели.

Но помните:

  1. Реальные тесты — в конце февраля. Официальные обзоры покажут, на что способна новинка.
  2. DLSS 4 — не панацея. Не все игры сразу поддержат мультифреймовую генерацию.
  3. 12 GB памяти — достаточно? Для 4K в 2025 году это может стать узким местом.

Итоги

Nvidia RTX 5070 — многообещающая карта, особенно для малогабаритных сборок. Но называть её «новой 4090» пока рано. Если вы не фанат апскейлинга или ждёте максимальной производительности без компромиссов — присмотритесь к RTX 5080 или 5090. А владельцам 4090 можно спокойно выдохнуть: их GPU ещё долго будет актуальным.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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