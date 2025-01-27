Главная » ПК, ноутбуки, железо Nvidia RTX 5070 против RTX 4090: Сравнение характеристик и стоит ли ждать новинку ПК, ноутбуки, железо Nvidia RTX 5070 против RTX 4090: Сравнение характеристик и стоит ли ждать новинку Владислав Ильин 2 Просмотра

Nvidia громко заявила о выходе видеокарт серии RTX 50, обещая удвоенную производительность для топовой RTX 5090 и заявленную мощность RTX 5070 на уровне прошлого флагмана — RTX 4090. Звучит фантастически, но так ли это на деле? Разбираемся в цифрах, характеристиках и подводных камнях.

Цена и доступность: Бюджетная карта против уходящего гиганта

RTX 4090 дебютировала в октябре 2022 года с ценником в $1600, но из-за дефицита её стоимость временами взлетала до $2500. Сейчас, в начале 2025 года, новую 4090 почти не найти, а подержанные экземпляры уходят за $1600.

RTX 5070, по данным Nvidia, должна появиться в продаже в конце февраля 2025 года по рекомендованной цене $550 — на $50 дешевле, чем RTX 4070 Super на старте. Однако из-за ажиотажа цены могут временно завышать.

Технические характеристики: Где подвох?

На бумаге сравнение RTX 5070 и RTX 4090 выглядит почти комично. У новинки — втрое меньше CUDA-ядер, вдвое меньше видеопамяти (12 GB GDDR7 против 24 GB GDDR6X) и узкая 192-битная шина. Но не спешите с выводами.

Параметр RTX 5070 RTX 4090 CUDA-ядра 6,144 16,384 RT-ядра 4-го поколения 3-го поколения Tensor-ядра 5-го поколения 4-го поколения Тактовая частота До 2.51 GHz До 2.5 GHz Память 12 GB GDDR7 24 GB GDDR6X Скорость памяти 28 Gbps 21 Gbps Пропускная способность 672 GB/s 1,008 GB/s Энергопотребление 250 Вт 450 Вт

В чём секрет заявлений Nvidia? Всё дело в новых технологиях. RTX 5070 использует DLSS 4 с мультифреймовым AI-апскейлингом — она генерирует до трёх кадров на основе одного «настоящего». У RTX 4090 с DLSS 3 таких возможностей нет. Это даёт 5070 фору в играх с поддержкой новых алгоритмов, но вызывает вопросы: как скажется генерация кадров на задержках и качестве изображения?

Кроме того, RTX 5070 экономичнее (250 Вт против 450 Вт) и меньше греется, что делает её интересной для компактных ПК.

Производительность: Обещания vs Реальность

Nvidia демонстрирует графики, где RTX 5070 в два раза быстрее RTX 4070. Но присмотритесь: в Horizon Forbidden West (с DLSS 3) и Resident Evil (без DLSS) прирост скромнее — около 20%. Это ставит под сомнение заявления о равенстве с 4090.

Сможет ли 5070 догнать 4090? Только в идеальных условиях: с DLSS 4 и максимальным использованием AI-кадров. Но даже тогда возможны артефакты и повышенный input lag. В «сырых» FPS, без апскейлинга, 4090, скорее всего, останется лидером.

Стоит ли обновляться?

Если у вас уже есть RTX 4090 — не спешите. Это всё ещё монстр для 4K-гейминга и работы с AI. RTX 5070 же выглядит как удачный выбор для тех, кто хочет современные технологии (типа DLSS 4) без переплаты за топовые модели.

Но помните:

Реальные тесты — в конце февраля. Официальные обзоры покажут, на что способна новинка. DLSS 4 — не панацея. Не все игры сразу поддержат мультифреймовую генерацию. 12 GB памяти — достаточно? Для 4K в 2025 году это может стать узким местом.

Итоги

Nvidia RTX 5070 — многообещающая карта, особенно для малогабаритных сборок. Но называть её «новой 4090» пока рано. Если вы не фанат апскейлинга или ждёте максимальной производительности без компромиссов — присмотритесь к RTX 5080 или 5090. А владельцам 4090 можно спокойно выдохнуть: их GPU ещё долго будет актуальным.