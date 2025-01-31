Почему Nvidia GeForce RTX 5080 Лучше RTX 4080

На CES 2025 Nvidia представила новую линейку видеокарт RTX 50 series на архитектуре Blackwell. Флагманская модель RTX 5080 предлагает значительные улучшения по сравнению с предшественником RTX 4080 при той же рекомендованной цене в $999.

Улучшенная графика с DLSS 4

Новая технология DLSS 4 доступна только на видеокартах RTX 50 series. Главное нововведение — Multi Frame Generation. Вместо одного дополнительного кадра AI-ядра теперь генерируют три дополнительных кадра. Это увеличивает плавность изображения на мониторах с высокой частотой обновления. Технология не увеличивает FPS до сотен единиц, но значительно улучшает визуальное восприятие динамичных сцен.

Лучшее соотношение цены и производительности

RTX 5080 демонстрирует впечатляющий прирост производительности при том же ценнике. По данным Nvidia, новинка показывает двукратный прирост в таких играх как Cyberpunk 2077 и Alan Wake. Это достигается благодаря улучшениям в AI-технологиях и Tensor-ядрах. Производительность сравнима с RTX 4090, но по более доступной цене.

Более мощная архитектура

Blackwell превосходит предыдущую архитектуру Ada Lovelace по всем параметрам:

10,752 шейдерных ядер против 9,728

84 блока трассировки лучей вместо 76

Базовая частота 2,295 МГц против 2,205 МГц

Пропускная способность памяти 960 ГБ/с вместо 716.8 ГБ/с

Новая память GDDR7 вместо GDDR6X

Заключение

Обновление с RTX 4080 до RTX 5080 оправдано для энтузиастов игровых технологий. Новая карта предлагает значительные преимущества при той же цене. Однако RTX 4080 остается достойным выбором для бюджетного апгрейда. Для максимальной производительности лучше выбрать новую модель RTX 5080.

Технические характеристики делают RTX 5080 лидером своего ценового сегмента. Увеличенное энергопотребление до 360W компенсируется существенным приростом производительности во всех современных играх и профессиональных приложениях.

Источник — xda-developers