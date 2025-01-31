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Почему Nvidia GeForce RTX 5080 Лучше RTX 4080

2 0 ПК, ноутбуки, железо
Владислав Ильин Владислав Ильин
31.01.2025

На CES 2025 Nvidia представила новую линейку видеокарт RTX 50 series на архитектуре Blackwell. Флагманская модель RTX 5080 предлагает значительные улучшения по сравнению с предшественником RTX 4080 при той же рекомендованной цене в $999.

Улучшенная графика с DLSS 4

Новая технология DLSS 4 доступна только на видеокартах RTX 50 series. Главное нововведение — Multi Frame Generation. Вместо одного дополнительного кадра AI-ядра теперь генерируют три дополнительных кадра. Это увеличивает плавность изображения на мониторах с высокой частотой обновления. Технология не увеличивает FPS до сотен единиц, но значительно улучшает визуальное восприятие динамичных сцен.

Лучшее соотношение цены и производительности

RTX 5080 демонстрирует впечатляющий прирост производительности при том же ценнике. По данным Nvidia, новинка показывает двукратный прирост в таких играх как Cyberpunk 2077 и Alan Wake. Это достигается благодаря улучшениям в AI-технологиях и Tensor-ядрах. Производительность сравнима с RTX 4090, но по более доступной цене.

Более мощная архитектура

Blackwell превосходит предыдущую архитектуру Ada Lovelace по всем параметрам:

  • 10,752 шейдерных ядер против 9,728
  • 84 блока трассировки лучей вместо 76
  • Базовая частота 2,295 МГц против 2,205 МГц
  • Пропускная способность памяти 960 ГБ/с вместо 716.8 ГБ/с
  • Новая память GDDR7 вместо GDDR6X

Заключение

Обновление с RTX 4080 до RTX 5080 оправдано для энтузиастов игровых технологий. Новая карта предлагает значительные преимущества при той же цене. Однако RTX 4080 остается достойным выбором для бюджетного апгрейда. Для максимальной производительности лучше выбрать новую модель RTX 5080.

Технические характеристики делают RTX 5080 лидером своего ценового сегмента. Увеличенное энергопотребление до 360W компенсируется существенным приростом производительности во всех современных играх и профессиональных приложениях.

Источник — xda-developers

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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