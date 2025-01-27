Новый iPhone SE 4: знакомый вырез и никакого Dynamic Island

Новый бюджетный смартфон Apple iPhone SE 4 раскрывает детали дизайна благодаря утечкам. Рассказываем, что известно о четвертом поколении SE.

Что показали утечки?

Известный инсайдер Majin Bu поделился в соцсетях первыми кадрами iPhone SE 4 — коротким видео и фото черной и белой моделей. На изображениях видно, что смартфон сохранил классический вырез (notch) в верхней части экрана. А не перешел на Dynamic Island, как предрекали некоторые источники.

Дизайн: Аппарат напоминает iPhone 14 — тот же вырез под фронтальную камеру. Плоские боковые грани и одинарная основная камера.

Аппарат напоминает iPhone 14 — тот же вырез под фронтальную камеру. Плоские боковые грани и одинарная основная камера. USB-C: Впервые в линейке SE появился порт USB-C. Это не просто апгрейд, а необходимость: такие гаджеты теперь обязательны для продажи в Евросоюзе.

Впервые в линейке SE появился порт USB-C. Это не просто апгрейд, а необходимость: такие гаджеты теперь обязательны для продажи в Евросоюзе. OLED-экран: По слухам, SE 4 получит более яркий и контрастный OLED-дисплей вместо LCD, как у предшественников.

Спорные моменты

Ранее инсайдер Эван Бласс заявлял, что модель получит Dynamic Island — фирменную «динамическую область» последних флагманов Apple. Однако на опубликованных кадрах ее нет. Сам Majin Bu в комментариях подтвердил: вырез остался.

Что еще известно о новинке?

Производительность: Ожидается, что iPhone SE 4 будет оснащен чипом A16 Bionic (как в iPhone 14) и достаточным объемом оперативной памяти для работы с Apple Intelligence — эксклюзивными ИИ-функциями компании. Камеры: Скромная одинарная камера на задней панели — визитная карточка линейки SE.Вероятно, Apple сохранит этот подход, чтобы удержать низкую цену. Дата выхода: По традиции, презентация может состояться в марте-апреле 2025 года. SE 3, напомним, дебютировал в марте 2022-го.

Почему это важно?

iPhone SE — единственный «бюджетник» в экосистеме Apple. Его любят за сочетание современных технологий с доступной ценой. Для многих пользователей это входной билет в мир iOS.

Кому подойдет SE 4 — он подойдет тем, кто ищет компактный смартфон (если диагональ останется в районе 6.1″), ценит производительность, но не готов переплачивать за камеры премиум-класса.

— он подойдет тем, кто ищет компактный смартфон (если диагональ останется в районе 6.1″), ценит производительность, но не готов переплачивать за камеры премиум-класса. Конкуренты: На фоне Android-аппаратов вроде Google Pixel 7a или Samsung Galaxy A54 новинка может выделиться за счет ПО. iOS 18 с Apple Intelligence обещает уникальные фишки.

Мнение экспертов о iPhone SE 4

Технические блогеры сходятся во мнении: сохранение notch вместо Dynamic Island — разумный шаг. Это снизит себестоимость, а значит, цена SE 4 останется в районе $450-500. Для сравнения: iPhone 15 стартует от $799.

«Дизайн iPhone 14 — удачная база для SE 4, — комментирует аналитик TechRadar Марк Смит. — Apple не стала экспериментировать, чтобы уложиться в бюджетный сегмент. USB-C и OLED — главные козыри этой модели».

Итог iPhone SE 4

Как итог, iPhone SE 4 не претендует на инновации, но обещает стать надежным выбором для поклонников Apple. Окончательные характеристики станут ясны ближе к анонсу, а пока фанаты гадают, сохранит ли компания фирменный Touch ID или перейдет на Face ID.

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