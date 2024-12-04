Red Magic 10 Pro проверили на прочность: видео

Сегодня состоялся международный релиз игрового смартфона Red Magic 10 Pro. И он уже успел пройти знаменитый тест на прочность от JerryRigEverything на YouTube. Заку Нельсону, автору канала, удалось проверить телефон на устойчивость к царапинам. Он также протестировал воздействие открытого пламени и изгиба. Интересно отметить, что у телефона есть вентилятор с подсветкой RGB и разъем для него. Это безусловно влияет на защиту от воды и пыли.

Экран смартфона получил стандартные для современных устройств результаты. Царапины появились при уровне 6 по шкале Мооса, а более глубокие повреждения – при уровне 7. Как оказалось, рамка и кнопки изготовлены из алюминия. При воздействии открытого пламени пиксели экрана выгорели за 15 секунд и не восстановились. Это еще раз напоминает о необходимости бережного обращения с устройством. Приятно удивил тест на изгиб. Red Magic 10 Pro выдержал его без каких-либо повреждений, как спереди, так и сзади.

Характеристики Red Magic 10 Pro

Смартфон оснащен топовой начинкой. Процессор Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0 Pro. Он имеет впечатляющую автономность. До 40 часов 49 минут в режиме разговора, до 16 часов 45 минут просмотра видео, до 14 часов 32 минут работы в интернете и до 13 часов 41 минуты в играх.

В бенчмарке AnTuTu Red Magic 10 Pro+ (близкая модель) показал ошеломляющий результат — 3 116 126 баллов. Это обусловлено мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Телефон также обладает инновационной системой охлаждения ICE X Magic с жидкометаллическим композитом, снижающей температуру процессора до 21 градуса.

Более того, смартфон доступен на международном рынке с вариантами памяти до 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Цена на момент публикации неизвестна. Однако, ранее в сети упоминалась цена в $649.