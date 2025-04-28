«Мстители: Судный день» снимаются при строгой секретности

Президент Marvel Studios Кевин Файги объявил о начале съёмок долгожданного фильма «Мстители: Судный день» (Avengers: Secret Wars) 28 апреля. Эта новость прозвучала во время пресс-конференции, посвящённой фильму «Громовержцы» (Thunderbolts).

Звезда «Громовержцев», Флоренс Пью, играющая Елену, намекнула, что уже закончила свою часть работы над кроссовером Marvel. Она выразила удивление, узнав, что съёмки только стартовали, что говорит о высокой степени секретности вокруг проекта.

Кевин Файги подтвердил, что это был «предсъёмочный» день для Флоренс. Пью, в свою очередь, подчеркнула свою радость от участия в таком масштабном проекте.

Секретность вокруг фильма «Мстители: Судный день» настолько строгая, что некоторые актёры, которые появятся в фильме, до сих пор не получили сценарий. Дэвид Харбор, возвращающийся к роли Красного Стража в «Громовержцах», признался, что знает лишь о своём участии, но не имеет представления о сюжете.

В фильме «Мстители: Судный день» появится Роберт Дауни-младший в роли Доктора Дума. Кроме того, ожидается появление оригинальных Мстителей, Людей Икс, Громовержцев* и членов Фантастической четвёрки. Фильм станет завершающим этапом саги о Мультивселенной киновселенной Marvel (MCU).

Кевин Файги намекнул, что в фильме примут участие и другие известные актёры, помимо официально объявленных. В частности, ходят слухи об участии Хью Джекмана в роли Росомахи и Татьяны Маслани в роли Женщины-Халка, чьё отсутствие на мероприятиях летом было связано с «конфликтами в расписании».

Источник — gamesradar