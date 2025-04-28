Лого сайта
Главная » Фильмы и сериалы » «Мстители: Судный день» снимаются при строгой секретности
Фильмы и сериалы

«Мстители: Судный день» снимаются при строгой секретности

Мария Старкова Мария Старкова
28.04.2025
3 Просмотра 0
«Мстители: Судный день» снимаются при строгой секретности

Президент Marvel Studios Кевин Файги объявил о начале съёмок долгожданного фильма «Мстители: Судный день» (Avengers: Secret Wars) 28 апреля. Эта новость прозвучала во время пресс-конференции, посвящённой фильму «Громовержцы» (Thunderbolts).

Звезда «Громовержцев», Флоренс Пью, играющая Елену, намекнула, что уже закончила свою часть работы над кроссовером Marvel. Она выразила удивление, узнав, что съёмки только стартовали, что говорит о высокой степени секретности вокруг проекта.

Кевин Файги подтвердил, что это был «предсъёмочный» день для Флоренс. Пью, в свою очередь, подчеркнула свою радость от участия в таком масштабном проекте.

Секретность вокруг фильма «Мстители: Судный день» настолько строгая, что некоторые актёры, которые появятся в фильме, до сих пор не получили сценарий. Дэвид Харбор, возвращающийся к роли Красного Стража в «Громовержцах», признался, что знает лишь о своём участии, но не имеет представления о сюжете.

В фильме «Мстители: Судный день» появится Роберт Дауни-младший в роли Доктора Дума. Кроме того, ожидается появление оригинальных Мстителей, Людей Икс, Громовержцев* и членов Фантастической четвёрки. Фильм станет завершающим этапом саги о Мультивселенной киновселенной Marvel (MCU).

Кевин Файги намекнул, что в фильме примут участие и другие известные актёры, помимо официально объявленных. В частности, ходят слухи об участии Хью Джекмана в роли Росомахи и Татьяны Маслани в роли Женщины-Халка, чьё отсутствие на мероприятиях летом было связано с «конфликтами в расписании».

Источник — gamesradar

1

Тэги:

Мария Старкова
Перейти в профиль Мария Старкова

Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.