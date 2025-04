Лучшие сериалы марта 2025 года

Каждый месяц потоковые сервисы добавляют фильмы и телешоу в свои библиотеки. Вот наш выбор некоторых из самых интересных новинок и продолжений топовых сериалов, вышедших в марте 2025 года.

1 Переходный возраст (Adolescence) мини-сериал

Британский мини-сериал стал прорывным хитом Netflix в этом сезоне, и на то есть веские причины. Захватывающая социальная драма соавтора и сценариста Джека Торна о 13-летнем мальчике, обвиняемом в убийстве одноклассницы, глубоко говорит о влиянии социальных сетей и этого оксюморона « культуры инселов » на чувствительные молодые умы. Актерский состав — во главе с соавтором и сценаристом Стивеном Грэмом (Острые козырьки) и с замечательными выступлениями Эшли Уолтерс, Эрин Доэрти (Корона , Хлоя), Кристин Тремарко и новичка Оуэна Купера в роли маленького обвиняемого — является залом славы недооцененных талантов британского телевидения. Шоу также является техническим достижением: камера режиссера Филипа Барантини следует за персонажами в каждом эпизоде ​​в реальном времени в одном динамичном кадре.

2 Киностудия (The Studio) 1 сезон

Авторы комедий Сет Роген и Эван Голдберг мимоходом затронули культуру и бизнес Голливуда в своих фильмах «Это конец» и «Интервью». Но они более полно погружаются в компромиссы и продажность шоу-бизнеса в своем комедийном сериале «Киностудия», в котором Роген играет Мэтта Ремика, недавно назначенного главу Continental Studios. Настоящий любитель кино, Мэтт должен сбалансировать свое искреннее желание снимать отличные фильмы с требованиями босса (Брайан Крэнстон) и гуру маркетинга (Кэтрин Хан), которые предпочли бы заключать лицензионные сделки с Kool-Aid, чем финансировать шедевры Мартина Скорсезе. В каждом эпизоде ​​​​играют известные актеры, среди которых Стив Бушеми, Шарлиз Терон, Пол Дано и другие.

3 Сорвиголова: Рожденный заново (Daredevil: Born Again) 1 сезон от Disney+

Прошло 10 лет с тех пор, как телевизионное подразделение киновселенной Marvel возглавило рейтинги Netflix с «Сорвиголовой», нашумевшим сериалом, который дал старт целой подвселенной супергеройских шоу Marvel, действие которых происходит в Нью-Йорке, — которая затем свернута в 2019 году, когда Disney дебютировал со своим собственным стриминговым сервисом. Disney+ теперь является домом для сиквела «Сорвиголовы», который берет свое название от одной из самых любимых сюжетных линий Marvel Comics середины 1980-х годов, написанной Фрэнком Миллером и проиллюстрированной Дэвидом Маццукелли. Сериал Netflix уже частично адаптировал комиксы «Born Again». Но в этом новом шоу будут некоторые тематические связи, рассказывающие историю, в которой слепой адвокат и супергерой Мэтт Мердок (Сорвиголова, которого играет Чарли Кокс) вновь открывает в себе страсть к самосуду, в то время как его заклятый враг Уилсон Фиск (Винсент Д’Онофрио) использует свою криминальную власть, чтобы сделать шаг в политику.

4 Алая река (Long Bright River) 1 сезон

Основанный на бестселлере Лиз Мур, этот полицейский процессуальный сериал с Амандой Сейфрид в роли Микки, патрульного из Филадельфии, которая проявляет особый интерес к наркозависимым женщинам, работающим на улицах ее участка, потому что она знает, что ее сестра — одна из них. Адаптированный для телевидения Никки Тоскано («Охотники», «Предложение»), мини-сериал может напомнить некоторым ценителям престижного телевидения «Кобылу из Исттауна», еще одну драму, посвященную определенному месту действия, о решительном филадельфийском детективе, имеющем личную связь со своими делами. Но «Длинная яркая река» разворачивается в более темном мире в центре города, где преступления совершаются более или менее открыто — и в таком объеме, что становится сложнее сосредоточиться на какой-либо одной жертве.

5 Парни из Дели (Deli Boys) 1 сезон

В первом эпизоде ​​этой криминальной комедии пакистанский иммигрант (Икбал Теба), построивший многомиллиардный бизнес-конгломерат на основе своего успеха в одном филадельфийском магазине, погибает в результате несчастного случая во время игры в гольф. Его два избалованных сына, Мир (Асиф Али) и Радж (Саагар Шайх), рассчитывают унаследовать империю. Но когда врывается ФБР и начинает конфисковывать активы, мальчики обнаруживают, что их отец был тесно связан с организованной преступностью, как и его вооруженный деловой партнер, Счастливчик Тетя (Пурна Джаганнатхан). Пока Мир и Радж работают над восстановлением своей жизни, они пытаются максимально использовать единственную оставшуюся часть своего наследия: тот самый магазин, где начинал их отец.

6 Резиденция (The Residence) 1 сезон

The Residence — американский комедийно -драматический сериал, созданный Полом Уильямом Дэвисом для Netflix . Вдохновленный книгой The Residence: Inside the Private World of the White House Кейт Андерсен Брауэр. Действие происходит «наверху, внизу и за кулисами» Белого дома. Корделия Капп, эксцентричный детектив, прибывает в здание, чтобы раскрыть убийство, произошедшее во время государственного ужина. В ходе расследования начинают разворачиваться межличностные конфликты между 157 сотрудниками резиденции.

7 Колесо времени (The Wheel of Time) 3 сезон

Первый сезон этого красивого фэнтезийного сериала представил главных персонажей и концепции из первой книги увесистой саги «Колесо времени» романиста Роберта Джордана. Второй сезон адаптировал части второй и третьей книг, расставив детали на свои места для грандиозной апокалиптической битвы, предсказанной в начале истории. В третьем сезоне, адаптируя «Восход тени», герои проходят испытание путешествием в пустынную пустошь. Розамунд Пайк возвращается в роли мистической Морейн, которая помогает группе молодых людей спастись от преследующих их теневых сил, ведя их в путешествие по магическому царству, находящемуся под угрозой разрушения — так же, как это произошло тысячи лет назад. Джоша Страдовски играет Ранда ал’Тора, который может стать последней надеждой своей земли противостоять Темному или тем, кто возвестит о наступлении новой эпохи хаоса.

8 Темные ветры (Dark Winds) 3 сезон

Серия романистов Тони Хиллермана «Лифорн и Чи» послужила источником вдохновения для этой комбинации нео-вестерна и нео-нуара. Зан МакКларнон играет Джо Лифорна, лейтенанта племенной полиции навахо, который заботится о своих людях, сохраняя при этом здоровое подозрение к чужакам. Кайова Гордон играет Джима Чи, заместителя Джо, который раньше работал под прикрытием на ФБР, собирая разведданные о политических группах коренных народов. «Темные ветры» сочетают в себе сложные таинственные сюжеты с инсайдерским взглядом на культуру навахо. В третьем сезоне Джо и Джим расследуют загадочное исчезновение в их юрисдикции, в то время как их коллега Бернадетт Мануэлито (Джессика Маттен) начинает новую работу в пограничном патруле. Приглашенные звезды включают Дженну Эльфман и Брюса Гринвуда в истории, которая заставит Джо усомниться в цели своей жизни.

Источники — nytimes, time