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Боевая лошадь в Red Dead Redemption 2: полный гайд

Владислав Ильин Владислав Ильин
03.02.2025
3 Просмотра 0
Боевая лошадь в Red Dead Redemption 2

Боевые лошади в Red Dead Redemption 2 — это выносливые спутники, способные выдержать схватки и долгие путешествия. В этом гайде вы узнаете все способы получить такую лошадь: от редких пород до чит-кодов.

Какие бывают лошади в RDR2?

В игре 7 категорий лошадей, каждая со своими характеристиками:

  • Верховые — обычные, с низкими показателями.
  • Тяжеловозы — медленные, но выносливые.
  • Скаковые — быстрые, но хрупкие.
  • Рабочие — медленный разгон, высокая выносливость.
  • Элитные — редкие с улучшенными атрибутами.
  • Боевые — максимальная живучесть, средняя скорость.
  • Гибридные — сочетают черты двух классов.

Боевые лошади ценятся за живучесть. Они идеальны для боев и опасных заданий.

4 способа получить боевую лошадь

1. Предзаказ Ultimate Edition

Если у вас есть предзаказ Ultimate Edition, вы получите Арденнскую лошадь (порода Ardennes) в подарок. Но активировать её можно только после миссии «Выход преследуемый помятым эго» в Главе 2.

War Horse Map Valentine
  • Дойдите до конюшни в Валентайне с Хосейей.
  • В списке доступных лошадей выберите Ardennes за $0.
WarHorse stable
  • Серый в яблоках окрас, высокая живучесть и выносливость.

2. Покупка в конюшнях

Некоторые конюшни продают боевых лошадей, но цены кусаются:

ПородаЛокацияСтоимость
ArdennesКонюшня Scarlett MeadowsОт $400
AndalusianКонюшни Strawberry, Van HornОт $150
WarHorseStable

Породы появляются в продаже после определённых глав. К примеру, Andalusian доступен с середины игры.

3. Приручение диких лошадей

Ищите Венгерскую полукровку (Hungarian Halfbred) в дикой природе:

  • Севернее Блэкуотера.
  • Западнее озера Ованхилла (Tap to Reveal).

Дикие особи слабее покупных, но бесплатны. Используйте лассо и угощайте сахаром, чтобы приручить.

4. Чит-коды

Введите код «You are a beast built for war», чтобы вызвать боевую лошадь.

Важно:

  • Код разблокируется только после чтения газеты в эпилоге.
  • Читы отключают сохранение прогресса.

Активируйте их через меню Настройки → Чит-коды (на PS4: △, на Xbox: Y).

Боевая лошадь vs другие породы: что лучше?

  • Живучесть: Боевые лошади теряют меньше здоровья в бою.
  • Скорость: Уступают скаковым, но компенсируют это выносливостью.
  • Управление: Легко переносят стресс в перестрелках.

Для исследования карты лучше гибридные породы, но в сюжетных миссиях боевая лошадь — надежный выбор.

Советы по выбору

  1. Ardennes — лучший вариант для новичков (если есть предзаказ).
  2. Andalusian подходит для средних глав: баланс цены и качества.
  3. Для экономии приручите Hungarian Halfbred — бесплатно, но требует времени.

Не нашли идеальную лошадь? Читайте наш гайд как приручить лошадей.

Теперь вы знаете все секреты боевых лошадей в RDR2. Выбирайте способ по возможностям и наслаждайтесь игрой с верным боевым спутником!

Источник — ign.com

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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