Боевая лошадь в Red Dead Redemption 2: полный гайд

Боевые лошади в Red Dead Redemption 2 — это выносливые спутники, способные выдержать схватки и долгие путешествия. В этом гайде вы узнаете все способы получить такую лошадь: от редких пород до чит-кодов.

Какие бывают лошади в RDR2?

В игре 7 категорий лошадей, каждая со своими характеристиками:

Верховые — обычные, с низкими показателями.

— обычные, с низкими показателями. Тяжеловозы — медленные, но выносливые.

— медленные, но выносливые. Скаковые — быстрые, но хрупкие.

— быстрые, но хрупкие. Рабочие — медленный разгон, высокая выносливость.

— медленный разгон, высокая выносливость. Элитные — редкие с улучшенными атрибутами.

— редкие с улучшенными атрибутами. Боевые — максимальная живучесть, средняя скорость.

— максимальная живучесть, средняя скорость. Гибридные — сочетают черты двух классов.

Боевые лошади ценятся за живучесть. Они идеальны для боев и опасных заданий.

4 способа получить боевую лошадь

1. Предзаказ Ultimate Edition

Если у вас есть предзаказ Ultimate Edition, вы получите Арденнскую лошадь (порода Ardennes) в подарок. Но активировать её можно только после миссии «Выход преследуемый помятым эго» в Главе 2.

Дойдите до конюшни в Валентайне с Хосейей.

В списке доступных лошадей выберите Ardennes за $0.

Серый в яблоках окрас, высокая живучесть и выносливость.

2. Покупка в конюшнях

Некоторые конюшни продают боевых лошадей, но цены кусаются:

Порода Локация Стоимость Ardennes Конюшня Scarlett Meadows От $400 Andalusian Конюшни Strawberry, Van Horn От $150

Породы появляются в продаже после определённых глав. К примеру, Andalusian доступен с середины игры.

3. Приручение диких лошадей

Ищите Венгерскую полукровку (Hungarian Halfbred) в дикой природе:

Севернее Блэкуотера .

. Западнее озера Ованхилла (Tap to Reveal).

Дикие особи слабее покупных, но бесплатны. Используйте лассо и угощайте сахаром, чтобы приручить.

Введите код «You are a beast built for war», чтобы вызвать боевую лошадь.

Важно:

Код разблокируется только после чтения газеты в эпилоге.

Читы отключают сохранение прогресса.

Активируйте их через меню Настройки → Чит-коды (на PS4: △, на Xbox: Y).

Боевая лошадь vs другие породы: что лучше?

Живучесть : Боевые лошади теряют меньше здоровья в бою.

: Боевые лошади теряют меньше здоровья в бою. Скорость : Уступают скаковым, но компенсируют это выносливостью.

: Уступают скаковым, но компенсируют это выносливостью. Управление: Легко переносят стресс в перестрелках.

Для исследования карты лучше гибридные породы, но в сюжетных миссиях боевая лошадь — надежный выбор.

Советы по выбору

Ardennes — лучший вариант для новичков (если есть предзаказ). Andalusian подходит для средних глав: баланс цены и качества. Для экономии приручите Hungarian Halfbred — бесплатно, но требует времени.

Не нашли идеальную лошадь? Читайте наш гайд как приручить лошадей.

Теперь вы знаете все секреты боевых лошадей в RDR2. Выбирайте способ по возможностям и наслаждайтесь игрой с верным боевым спутником!

Источник — ign.com