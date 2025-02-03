Боевая лошадь в Red Dead Redemption 2: полный гайд

Боевые лошади в Red Dead Redemption 2 — это выносливые спутники, способные выдержать схватки и долгие путешествия. В этом гайде вы узнаете все способы получить такую лошадь: от редких пород до чит-кодов.
Какие бывают лошади в RDR2?
В игре 7 категорий лошадей, каждая со своими характеристиками:
- Верховые — обычные, с низкими показателями.
- Тяжеловозы — медленные, но выносливые.
- Скаковые — быстрые, но хрупкие.
- Рабочие — медленный разгон, высокая выносливость.
- Элитные — редкие с улучшенными атрибутами.
- Боевые — максимальная живучесть, средняя скорость.
- Гибридные — сочетают черты двух классов.
Боевые лошади ценятся за живучесть. Они идеальны для боев и опасных заданий.
4 способа получить боевую лошадь
1. Предзаказ Ultimate Edition
Если у вас есть предзаказ Ultimate Edition, вы получите Арденнскую лошадь (порода Ardennes) в подарок. Но активировать её можно только после миссии «Выход преследуемый помятым эго» в Главе 2.
- Дойдите до конюшни в Валентайне с Хосейей.
- В списке доступных лошадей выберите Ardennes за $0.
- Серый в яблоках окрас, высокая живучесть и выносливость.
2. Покупка в конюшнях
Некоторые конюшни продают боевых лошадей, но цены кусаются:
|Порода
|Локация
|Стоимость
|Ardennes
|Конюшня Scarlett Meadows
|От $400
|Andalusian
|Конюшни Strawberry, Van Horn
|От $150
Породы появляются в продаже после определённых глав. К примеру, Andalusian доступен с середины игры.
3. Приручение диких лошадей
Ищите Венгерскую полукровку (Hungarian Halfbred) в дикой природе:
- Севернее Блэкуотера.
- Западнее озера Ованхилла (Tap to Reveal).
Дикие особи слабее покупных, но бесплатны. Используйте лассо и угощайте сахаром, чтобы приручить.
4. Чит-коды
Введите код «You are a beast built for war», чтобы вызвать боевую лошадь.
Важно:
- Код разблокируется только после чтения газеты в эпилоге.
- Читы отключают сохранение прогресса.
Активируйте их через меню Настройки → Чит-коды (на PS4: △, на Xbox: Y).
Боевая лошадь vs другие породы: что лучше?
- Живучесть: Боевые лошади теряют меньше здоровья в бою.
- Скорость: Уступают скаковым, но компенсируют это выносливостью.
- Управление: Легко переносят стресс в перестрелках.
Для исследования карты лучше гибридные породы, но в сюжетных миссиях боевая лошадь — надежный выбор.
Советы по выбору
- Ardennes — лучший вариант для новичков (если есть предзаказ).
- Andalusian подходит для средних глав: баланс цены и качества.
- Для экономии приручите Hungarian Halfbred — бесплатно, но требует времени.
Не нашли идеальную лошадь? Читайте наш гайд как приручить лошадей.
Теперь вы знаете все секреты боевых лошадей в RDR2. Выбирайте способ по возможностям и наслаждайтесь игрой с верным боевым спутником!
Источник — ign.com