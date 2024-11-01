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LG Innotek анонсировала революционный экологичный магнит

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.11.2024
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LG Innotek анонсировала революционный экологичный магнит

LG Innotek, поставщик Apple, совершила прорыв в области производства магнитов, разработав высокоэффективный и экологичный магнит, не требующий использования тяжелых редкоземельных элементов. Это достижение делает LG Innotek первой компанией в отрасли, успешно реализовавшей такую технологию.

Магниты играют критическую роль во многих устройствах, включая актуаторы смартфонов, динамики и автомобильные двигатели. Традиционно, для поддержания магнитных свойств при высоких температурах использовались тяжелые редкоземельные элементы, поставка которых сосредоточена в основном в Китае, что создает риски ценовых колебаний и нестабильности поставок. Более того, добыча этих элементов приводит к значительному загрязнению окружающей среды. Благодаря разработке LG Innotek, зависимость от конкретных стран-поставщиков редкоземельных элементов значительно снизится, что стабилизирует цепочки поставок. Вследствие этого, стоимость сырья для производства магнитов уменьшится приблизительно на 60%.

Ожидается, что инновация привлечет внимание крупных клиентов, осознающих важность устойчивого развития. Учитывая, что Apple поставила цель достичь 100% углеродной нейтральности в своей цепочке поставок и продукции к 2030 году, разработка LG Innotek может найти широкое применение в будущих устройствах Apple, таких как iPhone и HomePod.

Источник — patentlyapple.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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