Начались продажи доступного и ударопрочного смартфона HONOR X7c

В российских магазинах электроники 1 ноября 2024 года стартовали продажи нового доступного смартфона HONOR X7c. Этот смартфон выделяется целым рядом преимуществ. Во-первых, HONOR X7c обладает высокой ударопрочностью и влагозащитой по стандарту IP64. Более того, усиленная конструкция и защитное стекло экрана обеспечивают повышенную прочность устройства, позволяя ему выдерживать суровые условия эксплуатации. Благодаря этому, вы можете быть уверены, что смартфон не пострадает от случайных падений или попадания влаги.

Подтверждением высокого качества сборки и устойчивости к повреждениям служит 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance. Далее, HONOR X7c оснащен мощной батареей емкостью 5200 мА·ч, обеспечивающей длительное время автономной работы. Например, вы можете непрерывно смотреть видео на YouTube до 21,5 часов, использовать стриминговые сервисы до 28,5 часов, а при низкой температуре (-20°C) просмотр видео на YouTube возможен в течение 8 часов. Кроме того, смартфоном предусмотрена функция суперэнергосбережения, позволяющая максимально использовать оставшийся заряд батареи – даже при 2% заряда вы сможете совершать звонки до 55 минут.

В комплект входит зарядное устройство HONOR SuperCharge 35 Вт для быстрой зарядки. HONOR X7c имеет большой яркий 6,77-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и технологиями защиты зрения. Благодаря тонким рамкам, полезная площадь экрана составляет 90,76%. Производительный процессор Qualcomm Snapdragon 685 гарантирует плавную работу смартфона, позволяя без проблем запускать игры, развлекательные приложения и работать с ресурсоемкими задачами. Наконец, объем памяти достигает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной, обеспечивая эффективную многозадачность и достаточное пространство для хранения данных. Двойная камера с основным сенсором 108 Мп позволяет получать высококачественные фотографии в различных условиях съемки.

В настоящее время HONOR X7c доступен для приобретения в российских магазинах электроники и на маркетплейсах. Стоимость модели с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ составляет 17 990 рублей, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 20 990 рублей (цвета: полночный черный и лесной зеленый). С 1 по 15 ноября действует специальное предложение: скидка 3000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X7 в подарок.