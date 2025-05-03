Камеры iPhone 17: что нас ждет в 2025 году?

Хотя до выхода новых iPhone 17 еще несколько месяцев, благодаря утечкам и макетам мы можем представить, какие изменения в камерах нас ожидают. Apple планирует добавить новые функции и даже изменить дизайн выступа камеры у некоторых моделей. Давайте разберемся, что известно на данный момент.

Может показаться, что макеты — это просто предположения, но на самом деле они довольно точно отражают изменения в дизайне Apple. Производители чехлов получают информацию для создания этих макетов, так как первыми выпустить чехол для нового устройства – это очень прибыльно.

Что нового во всех iPhone 17?

Ожидается, что все четыре модели iPhone, которые выйдут в 2025 году, получат улучшенную фронтальную камеру на 24 мегапикселя. Это значительный апгрейд по сравнению с текущими 12 мегапикселями.

Больше деталей: Благодаря увеличению разрешения, селфи будут более детализированными.

Благодаря увеличению разрешения, селфи будут более детализированными. Лучше качество при слабом освещении: Камера будет лучше работать в условиях недостаточного освещения.

Камера будет лучше работать в условиях недостаточного освещения. Больше возможностей для кадрирования: Можно будет кадрировать селфи, не теряя в качестве.

iPhone 17 Pro и Pro Max: тройной удар 48-мегапиксельных камер

Впервые iPhone 17 Pro и Pro Max получат три 48-мегапиксельных объектива:

48-мегапиксельный основной объектив (Fusion): Уже знакомый нам основной объектив с улучшенным разрешением.

Уже знакомый нам основной объектив с улучшенным разрешением. 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив: Новый сверхширокоугольный объектив, впервые представленный в iPhone 16 Pro, получит увеличение разрешения.

Новый сверхширокоугольный объектив, впервые представленный в iPhone 16 Pro, получит увеличение разрешения. Новый 48-мегапиксельный телеобъектив (Tetraprism): Самое интересное нововведение — новый телеобъектив с разрешением 48 мегапикселей.

Что это значит?

Больше возможностей для зума: Кадрирование телеобъективов станет еще более гибким без потери деталей.

Кадрирование телеобъективов станет еще более гибким без потери деталей. Акцент на видео: Apple планирует сосредоточиться на возможностях видеосъемки.

Apple планирует сосредоточиться на возможностях видеосъемки. Возможность записи 8K видео: По сравнению с 4K в моделях iPhone 16 Pro.

По сравнению с 4K в моделях iPhone 16 Pro. Поддержка двойной видеозаписи: Возможность одновременной записи видео с фронтальной и задней камер для социальных сетей.

Возможность одновременной записи видео с фронтальной и задней камер для социальных сетей. Возможность механической диафрагмы (слухи): Механическая диафрагма позволила бы пользователям регулировать количество света, попадающего в объектив, для более настраиваемых изображений и меньшей глубины резкости.

Полный редизайн выступа камеры (iPhone 17 Pro и Pro Max):

Вместо квадратного выступа, Apple планирует сделать его прямоугольным.

Горизонтальная полоса камеры: Камеры будут размещены в горизонтальной полосе на задней панели.

Камеры будут размещены в горизонтальной полосе на задней панели. Треугольное расположение линз: Расположение линз останется примерно таким же.

Расположение линз останется примерно таким же. Перемещение вспышки, микрофона и датчика LiDAR: Эти элементы будут перемещены на другой конец прямоугольника. Причины такого изменения дизайна пока не ясны.

iPhone 17 Air: ультратонкий и с одной камерой

Из-за ограничений внутреннего пространства, iPhone 17 Air получит только один 48-мегапиксельный основной объектив (Fusion). Толщина устройства составит всего 5,5 мм.

Горизонтальная панель камеры: Как и в моделях Pro, будет использоваться горизонтальная задняя панель камеры, но меньшего размера.

Как и в моделях Pro, будет использоваться горизонтальная задняя панель камеры, но меньшего размера. Отсутствие сверхширокоугольного и телеобъектива: iPhone 17 Air не сможет снимать пространственное видео или пространственные фотографии стандартными методами.

iPhone 17: эволюция, а не революция

Помимо улучшения фронтальной камеры, информация об изменениях в основной камере iPhone 17 пока отсутствует.

Вертикальное расположение двух камер: Задняя камера, вероятно, будет выглядеть так же, как и в iPhone 16, с двумя объективами, расположенными вертикально.

Задняя камера, вероятно, будет выглядеть так же, как и в iPhone 16, с двумя объективами, расположенными вертикально. Отсутствие горизонтальной панели камеры: Стандартный iPhone 17, скорее всего, не получит горизонтальную панель камеры, как модели Pro и Air.

Стандартный iPhone 17, скорее всего, не получит горизонтальную панель камеры, как модели Pro и Air. Вероятное сохранение текущих характеристик: Ожидается, что iPhone 17 продолжит использовать 48-мегапиксельный основной объектив (Fusion) и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

В 2025 году нас ждут значительные улучшения в камерах iPhone. Модели Pro получат тройной 48-мегапиксельный модуль и новый дизайн выступа камеры, в то время как iPhone 17 Air станет ультратонким устройством с одним объективом. Стандартный iPhone 17, вероятно, получит незначительные улучшения. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше по мере приближения к анонсу!