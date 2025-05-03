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Камеры iPhone 17: что нас ждет в 2025 году?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.05.2025
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Камеры iPhone 17 что нас ждет в 2025 году

Хотя до выхода новых iPhone 17 еще несколько месяцев, благодаря утечкам и макетам мы можем представить, какие изменения в камерах нас ожидают. Apple планирует добавить новые функции и даже изменить дизайн выступа камеры у некоторых моделей. Давайте разберемся, что известно на данный момент.

Может показаться, что макеты — это просто предположения, но на самом деле они довольно точно отражают изменения в дизайне Apple. Производители чехлов получают информацию для создания этих макетов, так как первыми выпустить чехол для нового устройства – это очень прибыльно.

Что нового во всех iPhone 17?

Ожидается, что все четыре модели iPhone, которые выйдут в 2025 году, получат улучшенную фронтальную камеру на 24 мегапикселя. Это значительный апгрейд по сравнению с текущими 12 мегапикселями.

  • Больше деталей: Благодаря увеличению разрешения, селфи будут более детализированными.
  • Лучше качество при слабом освещении: Камера будет лучше работать в условиях недостаточного освещения.
  • Больше возможностей для кадрирования: Можно будет кадрировать селфи, не теряя в качестве.

iPhone 17 Pro и Pro Max: тройной удар 48-мегапиксельных камер

iPhone 17 pro макет

Впервые iPhone 17 Pro и Pro Max получат три 48-мегапиксельных объектива:

  • 48-мегапиксельный основной объектив (Fusion): Уже знакомый нам основной объектив с улучшенным разрешением.
  • 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив: Новый сверхширокоугольный объектив, впервые представленный в iPhone 16 Pro, получит увеличение разрешения.
  • Новый 48-мегапиксельный телеобъектив (Tetraprism): Самое интересное нововведение — новый телеобъектив с разрешением 48 мегапикселей.

Что это значит?

  • Больше возможностей для зума: Кадрирование телеобъективов станет еще более гибким без потери деталей.
  • Акцент на видео: Apple планирует сосредоточиться на возможностях видеосъемки.
  • Возможность записи 8K видео: По сравнению с 4K в моделях iPhone 16 Pro.
  • Поддержка двойной видеозаписи: Возможность одновременной записи видео с фронтальной и задней камер для социальных сетей.
  • Возможность механической диафрагмы (слухи): Механическая диафрагма позволила бы пользователям регулировать количество света, попадающего в объектив, для более настраиваемых изображений и меньшей глубины резкости.

Полный редизайн выступа камеры (iPhone 17 Pro и Pro Max):

Вместо квадратного выступа, Apple планирует сделать его прямоугольным.

  • Горизонтальная полоса камеры: Камеры будут размещены в горизонтальной полосе на задней панели.
  • Треугольное расположение линз: Расположение линз останется примерно таким же.
  • Перемещение вспышки, микрофона и датчика LiDAR: Эти элементы будут перемещены на другой конец прямоугольника. Причины такого изменения дизайна пока не ясны.

iPhone 17 Air: ультратонкий и с одной камерой

Из-за ограничений внутреннего пространства, iPhone 17 Air получит только один 48-мегапиксельный основной объектив (Fusion). Толщина устройства составит всего 5,5 мм.

iPhone 17 Air макет
  • Горизонтальная панель камеры: Как и в моделях Pro, будет использоваться горизонтальная задняя панель камеры, но меньшего размера.
  • Отсутствие сверхширокоугольного и телеобъектива: iPhone 17 Air не сможет снимать пространственное видео или пространственные фотографии стандартными методами.

iPhone 17: эволюция, а не революция

Помимо улучшения фронтальной камеры, информация об изменениях в основной камере iPhone 17 пока отсутствует.

iPhone 17 макет
  • Вертикальное расположение двух камер: Задняя камера, вероятно, будет выглядеть так же, как и в iPhone 16, с двумя объективами, расположенными вертикально.
  • Отсутствие горизонтальной панели камеры: Стандартный iPhone 17, скорее всего, не получит горизонтальную панель камеры, как модели Pro и Air.
  • Вероятное сохранение текущих характеристик: Ожидается, что iPhone 17 продолжит использовать 48-мегапиксельный основной объектив (Fusion) и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

В 2025 году нас ждут значительные улучшения в камерах iPhone. Модели Pro получат тройной 48-мегапиксельный модуль и новый дизайн выступа камеры, в то время как iPhone 17 Air станет ультратонким устройством с одним объективом. Стандартный iPhone 17, вероятно, получит незначительные улучшения. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше по мере приближения к анонсу!

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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