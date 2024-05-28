Как провести тест видеокарты

Первое, что хочет (и должен) сделать каждый, кто только собрал новый ПК, — это провести тест производительности. Его также полезно проводить до и после замены важных компонентов, например, видеокарты. Так вы сможете точно определить, каких улучшений смогли добиться.

Ошибочно полагать, что характеристики, указанные на упаковке, всегда соответствуют действительности. Конкретные цифры по производительности могут отличаться даже у двух одинаковых карт. Проведя тест видеокарты, вы будете спать спокойно, убедившись, что с новоприобретенным железом нет проблем. Сегодня мы рассматриваем тестирование видеокарты, поскольку это наиболее востребовано.

Что такое бенчмарк?

Это показатель, который можно использовать в качестве отправной точки для дальнейшего анализа. Если речь идет о ПК, то тест служит ориентиром для последующей настройки и изменений компонентов. Короче говоря, тест позволяет убедиться, что у вас лучшая видеокарта из тех, что вы можете себе позволить.

Бенчмарки схожи со стресс-тестами: с помощью специальных утилит видеокарта напрягается до предела. По завершении пользователь может просмотреть диаграммы и графики, отражающие характеристики его графического процессора. FPS и то, как он падает по мере прохождения тестов, является одним из основных показателей, важных для геймеров.

На разных веб-сайтах публикуют результаты тестов видеокарт, и хотя они могут дать некоторое представление о том, как работает каждая карта в сравнении с остальными, они не отражают реальные результаты конкретно для вас. Бывает, что люди пытаются оценить производительность железа на пальцах, создавая тесты, учитывающие разные сборки ПК. Но теоретическая производительность с фактическим результатом может иметь мало общего.

Как протестировать видеокарту

Стоит упомянуть, что мы в качестве бенчмарка используем Superposition v1.1. Есть и другие, но эта бесплатная утилита позволяет легко проводить тесты видеокарты (и даже VR).

Запустите программу.

Выберите Preset для запуска теста. Лучше начать с разрешения 1080p High, а дальнейшие тесты провести с более высоким разрешением.

Нажмите кнопку Run .

. Дайте утилите время закончить. Не используйте другие программы в фоновом режиме, так как они могут исказить результаты или привести к сбою программы тестирования.

После завершения посмотрите, что получилось. Также неплохо бы сохранить результаты для сравнения с последующими тестами. Самый простой способ сделать это — нажать кнопку Save.

Как часто надо проводить тест видеокарты

Запуск бенчмарк-теста — это не разовое мероприятие. Вам следует проводить его регулярно, чтобы убедиться, что компьютер работает максимально эффективно. Большинство прогоняет ПК по тестам не реже одного раза в год, чтобы контролировать игровые возможности железа, в то время как другие предпочитают проверять карту чаще, особенно при изменении параметров тактовой частоты. Очень важно запускать тест до и после замены видео. Это поможет количественно оценить улучшения, которые дало новое железо.

Расшифровка контрольных данных

В зависимости от используемого инструмента интерпретация данных может оказаться сложной задачей. К счастью, такие утилиты, как Superposition, очень легки в использовании. Она дает информацию как о пиковых значениях FPS, так и о среднем. Это дает довольно хорошее представление о ситуации и позволяет легко сравнивать результаты в будущем.

Некоторые программы предоставляют дополнительные данные, такие как загрузка ЦП, температура, лаги и прочее. Информация полезная, но среднестатистическому пользователю обычно такие детали излишни.